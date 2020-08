Prehlađeni ste? Evo koju hranu svakako trebate izbjegavati

Curi vam nosi, peče vas grlo i stalno kišete - to su simptomi prehlade zbog koje neće potpuno izgubiti apetit, no dobro je znati koja će vam hrana pomoći u bržem ozdravljenju, a koju izbjegavati

<p>Dobar izbor hrane će vam pomoći u osnaživanju imuniteta i bržem rješavanju simptoma, a loš odabir hrane može dodatno pogoršati simptome bolesti, piše<a href="https://brightside.me/inspiration-health/5-foods-youd-better-avoid-when-sick-with-a-cold-and-5-you-can-eat-instead-798375/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside&fbclid=IwAR3R-VO2y2sa68N8PsMGRyT-HceB23jmRv5Hh4UkNHQUer7xW0x7tJA0EjE"> Brightside.</a></p><h2>Hrana koju valja izbjegavati</h2><p><strong>1. Jagode</strong></p><p>Iako se čini da je riječ o superhrani, jagode su snažan aktivator histamina koji potiče začepljenost nosa i na taj način otežava disanje te potiče bolove u sinusima.</p><p><strong>2. Slastice</strong></p><p>Slastice sadrže puno šećera, a to je posljednja stvar koja vam treba kad ste bolesni. Konzumacija šećera onesposobljuje imunološki sustav i sposobnost bijelih krvnih zrnaca u borbi protiv bacila. Ukoliko ne želite pogoršati simptome, izbjegavajte slatku hranu.</p><p><strong>3. Procesirana hrana</strong></p><p>Nije sva procesirana hrana nezdrava ili loš prehrambeni izbor, no neke takve namirnice sadrže velike količine soli, šećera i masnoća. Ti sastojci su recept za poticanje upalnih procesa i mogu usporiti oporavak tijela. Stoga grickalice, zaslađena pića, pahuljice za doručak, šunka i kobasice trebaju pričekati dok se ne oporavite.</p><p><strong>4. Ukiseljena hrana</strong></p><p>Kao prilog uz odrezak su odlične, no ukiseljene namirnice bolje je izbjegavati ako ste prehlađeni. Obično sadrže ocat ili sol, a ti sastojci potiču upalu grla.</p><p><strong>5. Hrskava hrana</strong></p><p>Ako kašljete i boli vas grlo, hrskave grickalice poput čipsa, nachosa, štapića ili pereca mogu dodatno oštetiti iziritiranu sluznicu pa ćete imati dojam kao da jedete brusni papir. Time samo produljujete svoju patnju.</p><h2>Što jesti umjesto te hrane</h2><p><strong>1. Pileća juha</strong></p><p>Topla pileća juha odličan je izbor kad imate prehladu, i to ne samo zato što tako kažu mama i baka. Juha vas hidratizira, hranjiva je i djeluje umirujuće, a studije su pokazale da ima antiupalna svojstva koja pomažu smanjiti simptome prehlade.</p><p><strong>2. Čili papričice</strong></p><p>Možda želite malo začiniti svoju hranu, a odličan izbor je čili papričica jer sadrži tvar kapsaicin koja ublažava simptome upale. Dodatno, djeluje kao dekongestiv te odčepljuje začepljene dišne puteve i pomaže u rastvaranju sluzi koja se nakuplja, pa tako ublažava kašalj i tegobe s disanjem.</p><p><strong>3. Đumbir</strong></p><p>Vruća šalica čaja od đumbira najbolji vam je prijatelj kad se borite protiv prehlade. Ovaj moćni korijen sadrži analgetik te ima protuupalno djelovanje. Pomaže ublažiti tegobe zbog začepljenog nosa, smanjuje kašalj i umiruje nadraženo grlo.</p><p><strong>4. Gljive</strong></p><p>Ne samo što su ukusne, nego gljive imaju i nevjerojatna svojstva vezana uz zdravlje. One pokreću imunitet i bogat su izvor selena, magnezija i cinka. Imaju i antivirusna svojstva te pomažu u borbi protiv prehlade.</p><p><strong>5. Brusnice</strong></p><p>Sitne, ali moćne. Brusnice su bogate vitaminom C i antioksidansom kvercetinom koji pomaže imunološkom sustavu. Studija Sveučilišta Florida pokazala je da ljudi koji piju sok od brusnice imaju manje simptoma prehlade od onih koji ne konzumiraju tu namirnicu.</p>