Proizvođač pokretnih stepenica kaže da ih većina krivo koristi

Ako ste i znali da se po pokretnim stepenicama treba pridržavati pravila koja vrijede i na cesti - stajanja s desne strane i hodanja po lijevoj, ispada da je to pogrešno - pa čak i opasno.

Stepenice naime, prevoze najviše ljudi kad oni stoje tijesno zbijeni jedan do drugoga - a kad bi svi na njima mirno stajali i to po dvoje ljudi na jednoj, prevezle bi oko 13.500 ljudi u satu. Ipak, taj je broj bliži 7000 do 7500 ljudi, a jedan od najvećih razloga je baš taj što oni koji po njima hodaju ili trče zauzimaju više mjesta i usporavaju kretanje.

Čak i ako stavimo na stranu pitanje učinkovitosti, ostaje jedan bitan razlog zašto je hodanje po pokretnim stepenicama loša ideja. Naime, nesreće na njima su mnogo češće nego što većina misli - a samo u SAD-u se u godini dana na Hitnu prijavi oko 10 tisuća ozljeda povezanih s njima.

Osim toga, studija provedena u Tokiju pokazala je da gotovo 60 posto nesreća na pokretnim stepenicama uzrokuje njihovo nepravilno korištenje - kao što su primjerice hodanje ili trčanje po njima.

Na to je nedavno upozorio i jedan od najpoznatijih svjetskih proizvođača pokretnih stepenica 'Otis Elevator Company' (inače i 'vlasnik' same engleske riječi escalator) koji kaže da je na njima pravilno stajati po sredini, s rukom na jednoj ili čak na obje ručke zbog maksimalne sigurnosti.

Što se samog hodanja po njima tiče, iz Otisa poručuju i da su njihove studije pokazale da hodanje po stepenicama može oduzeti više vremena nego mirno stajanje - a kad bi svi s obje strane mirno stajali, stroj bi u minuti mogao prevesti 31 čovjeka više nego što napravi onako kako većina smatra da je ispravno.

