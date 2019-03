Protiv srčanog udara: Ovo je hrana koja odčepljuje arterije

Sve češće ljudi umiru od posljedica začepljenih arterija kojima uvelike pridonose kalcij, plak i masnoća.

- Nema čarobne hrane koja će očistiti nagomilani plak u arterijama - kaže dr. Florian Rader, kardiolog u Institutu za srce Smidt u Medicinskom centru Cedars-Sinai u Los Angelesu.

- No dobre navike mogu usporiti taj proces, a održavanje zdrave tjelesne težine i zdrava prehrana su čimbenici na koje ljudi mogu utjecati. I nikad nije prekasno početi paziti na zdravlje - dodaje.

20 namirnica koje će vam odčepit arterije

Zob

Foto: Pixabay/Merseyside Police

- Zob je bogata topljivim vlaknima, za koja se pokazalo da smanjuju loš kolesterol - objašnjava Bonnie Taub-Dix, RD, autorica knjige Read It Before You Eat It: Taking You from Label to Table.

Zobene pahuljice su lako dostupna namirnica koja će zadovoljiti dnevne potrebe za vlaknima.

Grah

Tamni, to jest crven ili crni grah ima tri puta više vlakana od zobi. Znanstvenici tvrde da prehrana koja je bogata grahoricama čini žile elastičnijima, što doprinosi i nižem krvnom tlaku. Bonus crvenom i crnom grahu je i obilje antioksidansa, koji pomažu u borbi protiv upala koje doprinose srčanim bolestima.

Leća

Foto: Kirill Gorlov

Leća i grah su iz iste porodice, pa nije ni čudno da imaju slična svojstva. Istraživanja su pokazala da jedenje leće može smanjiti štetu nastalu na arterijama uzrokovanu visokim krvnim tlakom. Uz to što sadrži vlakna i proteine, leća je bogata kalcijem, kalijem i magnezijem, koji učinkovito snižavaju krvni tlak.

Riba

Mnoga istraživanja o omega-3 masnim kiselinama usredotočena su na zdravlje mozga, ali ova moćna antiupalna namirnica koristi i radu srca.

- Istraživanja su povezala upale u tijelu s brojnim kroničnim bolestima i stanjima, uključujući nakupljanje plaka - kaže dr. Rader.

Jedenje masne ribe, kao što je losos i skuša, jedan je od načina da dobijete potrebnu količinu omega-3, pa pokušajte nešto pojesti barem dva puta tjedno, dodaje Taub-Dix.

Avokado

Istraživanja su pokazala da mono- i polinezasićene masnoće iz avokada utječu na snižavanje kolesterola u krvi. Uz to, avokado sadrži veliku količinu vlakana, a da masnoće pomažu tijelu bolje apsorbirati antioksidanse, poput likopena i beta-karotena, koji se bore protiv kancerogenih stanica u tijelu.

Pistacije

Svi orašasti plodovi su bogati zdravim masnoćama, ali pistacije sadrže dodatni bonus za zdravlje.

- Bogate su supstancom koja se zove sterol, koja pomaže u snižavanju kolesterola - kaže doktorica Karen Ansel.

Kurkuma

Foto: Dreamstime

Kurkuma, tradicionalni indijski začin, je zadnje vrijeme jako popularan u svijetu, prvenstveno zahvaljujući svojim brojnim zdravstvenim prednostima.

- Puna je antioksidansa, točnije kurkuma je koncentrirani izvor fitonutrijenta kurkumina, koji je zaslužan za njezina snažna protuupalna svojstva - objašnjava dr. Ansel.

Također je koncentrirani izvor prehrambenih vlakana, vitamina B6 i kalija, koji su zdravi za srce, željeza, koje proizvodi energiju, te mangana koji uklanja slobodne radikale te djeluje kao prirodni pročišćivač tijela, pogotovo začepljenih krvnih žila.

Brokula

Brokula je bogata sulforafanom, antioksidansom koji smanjuje razinu citokina, koji pokreću upalne procese u organizmu. Uz to, znanstvenici već godinama govore da brokula ima pozitivan utjecaj na kardiovaskularno zdravlje, ponajviše radi sulforafana, koji pročišćava arterije od plaka i masnoća.

Šparoge

Još jedan zeleni div što se tiče srčanog zdravlja, ove vlaknaste stabljike su bogate kvercetinom, fitonutrijentom koji sprječava lijepljenje plaka na arterije.

- Bez obzira imate li obiteljsku povijest bolesti srca ili ih jednostavno pokušavate spriječiti, šparoge bi trebale biti na vrhu popisa za kupnju - kaže Ansel.

Cjelovite žitarice

Godinama se priča da su ugljikohidrati loši, ali cjelovite žitarice mogu biti dio zdrave prehrane za srce i veliki korak u uklanjanju plaka iz arterija. Prema analizi objavljenoj u Archives of Internal Medicine, kod ljudi koji svakodnevno jedu deset grama cjelovitih žitarica rizik od srčanih bolesti je pao za 14 posto, a šanse da umru od srčanog udara su manje za 25 posto.

- To može biti zato što su cjelovite žitarice bogate vlaknima Vlakna pomažu izvući kolesterol iz tijela, a pomaže i u promicanju rasta dobrih bakterija u crijevima, što može imati neizravnu korist za zdravlje srca. Pokušajte zamijeniti rafinirana zrna za neprerađena te uživajte u njihovim blagodatima.- kaže Angela Lemond, RD, Plano, nutricionistkinja sa sjedištem u Teksasu i nacionalni glasnogovornik Akademije za prehranu i dijetetiku.

Lubenica

Foto: Dreamstime

Lubenica, omiljeno ljetno voće, je bogata citrulinom, koji reagira s enzimima te nastaje aminokiselina arginin koji povoljno djeluje na kardiovaskularni sustav te jača cirkulaciju tako da opušta i širi krvne žile.

Mlijeko s omega 3

Arterije se s godinama stvrdnjavaju te tako ograničavaju protok krvi. Omega-3 masne kiseline pomažu u održavanju elastičnosti žila - osobito one poznate kao dokozaheksaenska kiselina (DHA). Najčešće se nalazi u morskim plodovima, mlijeku i jajima s DHA obogaćenim sastojcima.

Krumpir

Krumpir je dobar za zdravlje, ali se ne smije pretjerati. Pun je kalija, a ima ga čak dvostruko više od banana. Također krumpir je bogat vlaknima, osim u slučaju kad se prži ili kad se radi s puno vrhnja i maslaca (na primjer u pripremi pirea).

Čokolada

Foto: Thinkstock

Kakao zrna su bogata flavanolima - biljnim spojevima koji imaju antioksidativna svojstva i mogu uvelike koristiti srcu. Analiza istraživanja o čokoladi iz 2017. godine, objavljena u časopisu Nutrients, pokazala je da su ljudi koji su redovito, ali umjereno, jeli čokoladu bili izloženi manjem riziku od srčanog udara. Nutricionisti preporučuju tamnu čokoladu s barem 70 posto kakaa.

Kava

Zrna kave sadrže zdrave antioksidanse, a istraživanja su pokazala da kofein također može pomoći zdravlju srca.

Vino

- Većina prehrambenih smjernica priznaje da vino (i druge vrste alkohola) u umjerenim količinama može biti dobro za vaše srce, oni to čine s velikim oprezom - kaže dr. Rader.

Ističe da nema izravnog uzroka i posljedice - istraživači nisu utvrdili da pijenje vina snižava rizik od srčanog udara, ali znaju da ljudi s nižim rizikom od bolesti srca piju vino. Žene se trebaju ograničiti na jedan decilitar vina, a muškarci na pola decilitra. Od svih vrsta alkohola najbolji izbor je crveno vino: ima sredstvo protiv starenja koje se naziva resveratrol, što također pomaže u smanjenju unutarnjih upala.

Jaja

Foto: Dreamstime

- Stručnjaci su dosad upozoravali ljude da se drže podalje od jaja, jer su puna kolesterola. No, istraživanje je sada prilično jasno pokazalo da kolesterol u hrani ima vrlo mali utjecaj na razinu kolesterola u krvi -kaže Taub-Dix.

Zapravo, čini se da masti u jajima povećavaju dobar HDL kolesterol u krvi, koji pomaže u sprečavanju nakupljanja plaka u zidovima krvnih žila. Studija objavljena u časopisu Heart otkrila je da je dnevna konzumacija jaja povezana s padom rizika od srčanih bolesti za 11 posto.

Bobičasto voće

Bobičasto voće obiluje flavonoidima, koji pomažu u skidanju plaka s arterija, a inače je bobičasto voće poznato po jakim antioksidansima koji pomažu smanjiti upale procese u tijelu.

Zeleni čaj

Foto: Fotolia

Britanski istraživači su nedavno pronašli novi uzbudljivi bonus zelenom čaju: fokusirali su se na spoj poznat kao EGCG, koji se smatra bitnim u liječenju Alzheimerove bolesti. Istraživači su otkrili da ta ista molekula može smanjiti masne naslage na zidovima arterija. U prethodnim istraživanjima, znanstvenici su pokazali da zeleni čaj može smanjiti i loš LDL kolesterol i trigliceride.

Fermentirana hrana

Probiotici se smatraju korisnim za zdravlje jer povećavaju broj korisnih bakterija u crijevima. Te dobre bakterije se nalaze i u namirnicama kao što su jogurt i kombuča (čajna gljiva). Nova istraživanja pokazuju da te namirnice mogu pomoći u snižavanju krvnog tlaka i loših razina LDL kolesterola, piše Reader's Digest.