Mnogi roditelji širom zemlje odahnuli su kad su popustile mjere zaštite protiv korona virusa i djeca se vratila u učionice, no negativni učinci toga što proživljavamo posljednjih nekoliko mjeseci kod mnogih će se tek pokazati. Naime, sve više roditelja prijavljuje da pati od osjećaja da su pred pucanjem po šavovima, zbog izloženosti kroničnom i nekontroliranom stresu.

Taj smo pojam ranije povezivali prvenstveno sa zanimanjima izloženima stresu, no tijekom pandemije korona virusa mnogi roditelji morali su se nositi s izazovima rada od kuće, uz paralelno obavljanje kućanskih poslova i nadgledanje djece koja su učila, nerijetko u istoj sobi u kojoj roditelji rade.

Neki su paralelno s tim morali brinuti i o vlastitim roditeljima, ili članovima obitelji koji su bili u karanteni, odnosno preboljeli su Covid-19. Uz to, stalno praćenje novih mjera, zatvaranje usluga koje su nam potrebne, nesigurnost posla i problemi s financijama te zabrinutost za budućnost učinili su svoje i doveli do toga da mnogi ljudi osjećaju posljedice stresa i imaju dojam da su izgorjeli.

Marie Christian, viša perinatalna koordinatorica u britanskoj Medway Perinatal Service, povezala se s dobrotvornom organizacijom Family Action, kako bi ljudima dali savjet o tome kako se snaći u takvoj situaciji. U sklopu njihove kampanje 'Mumpaid Labor' istaknuli su četiri znaka na koja treba paziti, jer ukazuju na mogućnost da ste doista pred pucanjem, te ideje o načinima kako si u takvoj situaciji pomoći.

1. Stalno pazite na ljude oko sebe i zanemarujete vlastite potrebe

Kad ste stalno posvećeni članovima obitelji i brinete kako se osjećaju, što rade ili što će jesti za večeru, to može bit vrlo iscrpljujuće i dovesti do toga da zanemarite ono što je potrebno vama.

Roditeljstvo i u najboljim trenucima može biti zahtjevno i iscrpljujuće, a kamoli kad djeca nisu u školi, i s njima ste kod kuće bez odmora. Važno je da mame i tate izdvoje kvalitetno vrijeme koje će potrošiti na sebe, kako bi se ipak odmorili od svakodnevnih obaveza.

Učinite za sebe nešto za što smatrate da je zaista obnavljajuće. Možda je to istezanje, vježbanje, trčanje, ili tuširanje, čitanje knjige i slično, bilo što za što mislite da je neophodno kako biste zaštitili svoje mentalno zdravlje i lakše se nosili sa stresom.

Čak i ako uspijete pronaći samo deset minuta za sebe, bitno je da doista posvetite to vrijeme sebi i da napunite baterije. Jer, puno je teže brinuti se o članovima obitelji, pogotovo djeci, ako se niste pobrinuli za sebe.

2. Teško vam je zadržati važan dio svog identiteta

Tijekom pandemije mogućnosti za osobnu interakciju s prijateljima i obitelji bile su bitno manje nego inače. Sa zatvorenim školama, također nismo imali puno vremena za bilo što drugo, osim bavljenja kućom i djecom. U vrijeme kad smo išli na posao, ipak bismo viđali kolege i prijatelje bez djece, i imali priliku živjeti u nekom drugom identitetu, neovisno od roditeljske uloge.

Stoga je ove godine više nego ikad prije bitno da se roditelji svjesno potrude učiniti ono što mogu da bi zadržali osjećaj da nisu samo 'mama i tata' te da imaju i druge uloge u životu.

Razmislite: Postoji li hobi koji volite, a niste imali vremena za njega tijekom godine? Možda se ipak možete organizirati da uživate u tome. Ili postoje prijatelji s kojima dugo niste imali vremena popiti kavu, zbog žongliranja između posla i brige o obitelji? Možda biste mogli organizirati barem on-line druženje na večer kad djeca zaspu.

3. Nedostaje vam podrška obitelji i zajednice

Bitno je družiti se s drugim roditeljima, kako biste razmijenili priče i savjete o odgoju djece, pa i malo otpustili paru kad ste umorni i ljuti. Podrška mama s kojom naši mališani idu u vrtić ili školu često je vrlo korisna, no tijekom pandemije život se umnogome promijenio.

Možda se i uspijete čuti sa svima njima, no to nije isto kao i interakcija licem u lice i mnogima je teško podnijeti baš tu emocionalnu iscrpljenost koja može nastati zbog gubitka osjećaja zajedništva.

Ako odvojite malo vremena za sebe, to može pomoći da se odvojite od onoga što u ovom trenutku ne možete učiniti i usredotočite na ono što možete. Shvaćanje drugačije perspektive pomoći će vam da budete zahvalni na onome što imate.

4. Više vremena provedenog s djecom znači i više brige oko svega

Sad kad toliko vremena provodimo kod kuće, lako se možete naći u situaciji da previše razmišljate i brinete se o djeci. Ne samo da se počinjete brinuti pomažete li im dovoljno oko učenja, trebate li se više uključiti oko domaće zadaće, možda vas brine mentalno zdravlje vaše djece, te vježbaju li i jesu li na zraku dovoljno, jedu li kvalitetno...

Zasigurno ste zabrinuli i zbog toga što im nedostaju prijatelji, bake i djedovi, hoćete li im prenijeti dio svoga stresa, kako im pomoći da se lakše nose sa situacijom... Popis bismo, naravno, mogli nastaviti unedogled.

Kad se tome doda vrijeme koje provodimo na društvenim mrežama, uspoređujući se s drugim roditeljima i njihovim uspjesima (a nitko ne piše o problemima), to je savršen recept za to da počnete osjećati da niste dovoljno dobri.

Što učiniti ako osjećate da ste 'izgorjeli'

Marie Christian istaknula je osam savjeta koji mogu pomoći kada se osjećate tako:

1. Opustite se, olabavite malo

Nitko ne može biti na tri mjesta odjednom i odraditi tri stvari odjednom. Roditelji su fantastični multitaskeri, ali ne možemo stalno činiti čuda. Dakle, prva stvar koju trebate učiniti ako se osjećate iscrpljeno je da se ozbiljno opustite. Imali ste puno posla s ovom godinom i u datim okolnostima ne treba si zamjerati ako niste bili savršeni u svakom trenutku. Važno je priznati si da ste učinili najbolje što ste mogli.

Zanemarite usporedbe s drugima, usredotočiti se na ono što možete učiniti s obzirom na vrijeme i energiju koji su vam na raspolaganju. Sve što vaša obitelj trenutno od vas zaista treba je vaša ljubav i prisutnost. Iskažite sebi poštovanje koje zaslužujete jer ste tu uz njih i radite najbolje što možete.

2. Ne trpite u tišini

Ako se mučite, najgore što možete učiniti za svoje mentalno zdravlje je zadržati sve to u sebi. Kad podijelimo problem, kao da smo ga prepolovili, zato razgovarajte s nekim u koga imate povjerenja i objasnite kako se osjećate.

Bez obzira radi li se o prijatelju, partneru, susjedu ili kolegi, davanje do znanja nekome da ste iscrpljeni prvi je korak u tome da zatražite nečiju podršku. Prihvatite podršku da biste pronašli vrijeme za obnovu energije i za to da se vratite u kolosijek.

3. Utvrdite glavne izvore iscrpljenosti

To je važno da biste razumjeli što trebate učiniti da biste se osjećali bolje. Određivanje izvora problema pomoći će da pronađete način da riješite osjećaje te da definirate trebate li podijeliti obaveze i opterećenje s partnerom, kolegama ili članovima obitelji koji mogu pomoći.

Možda možete porazgovarati s poslodavcem o fleksibilnijem radnom vremenu, ili s partnerom o tome da u neko doba preuzme dio obaveza, kako biste imali malo vremena. Također, možda biste mogli istražiti mogućnosti da angažirate nekoga za čuvanje djece barem na nekoliko sati tijekom dana, ili poraditi na održivijem dnevnom rasporedu.

Što god bilo - bilo da je riječ o poslu, brizi o djeci, tjeskobi zbog zdravlja ili financijskim pritiscima - kad utvrdite što vas od toga najviše opterećuje, to će pomoći da napravite potrebnu prilagodbu kako biste se lakše snašli u budućnosti.

4. Osmislite akcijski plan kako biste olakšali svoj teret

Ako želite popuniti rezerve energije kad se osjećate izgorjelo, trebate uzeti stanku i napraviti neke pozitivne promjene. Kad odredite što je glavni problem, odlučite koju ćete promjenu napraviti kako biste bili sigurni da ćete se lakše nositi s tim.

Ako se borite za to da pronađete pet minuta za sebe, akciju treba usmjeriti prema tome da barem jedan sat svaki tjedan uspijete izdvojiti za sebe. Možda se čini nemogućim, ali vitalno je važno da to pokušate ostvariti. Morate dati prioritet vlastitoj dobrobiti, jer jedino tako i oni oko vas mogu biti dobro. Obitelj ne može dati sve od sebe ako ne daješ sve od sebe.

5. Počnite raditi bar jednu aktivnost dnevno koja pomaže da se osjećate smireno

Kad ste zauzeti i osjećate se premoreno, može vam se činiti da se vozite u vlaku koji nikad neće stati. Ali, ako svaki dan učinite nešto što će vam pomoći da se malo smirite, to može pomoći da zadobijete osjećaj da su stvari pod kontrolom.

Pritom je važno odrediti prioritete i znati da sve ostalo može pričekati neko vrijeme. Kasnije ćete se moći nositi s ostalim odgovornostima i lakše ćete ih rješavati ako ste odvojili vrijeme da zaštitite vlastitu dobrobit i steknete malo pozitivne perspektive.

Dakle, pronađite nešto što vam odgovara: Bilo da je to 10 minuta šetnje ujutro prije početka radnog dana, 15-minutna joga, ili dvadeset minuta da sjednete i pročitate knjigu prije spavanja. Možda je to samo nekoliko minuta svaki dan da malo zastanete i predahnete, tako što ćete zatvoriti oči i odraditi nekoliko vježbi disanja. Što god bilo, učinite to svojim dnevnim prioritetom i isključite se dok ta aktivnost traje.

6. Svaki put kad vas preplavi nemoć, razmislite hoćete li vas taj problem mučiti i iduće godine

Dobar način da promijenite perspektivu kad vas preplave problemi jest da razmislite hoće li vas to što vas sada brine i dalje zanimati u isto vrijeme sljedeće godine. Ako je odgovor negativan, znate da to nije vrijedno vaše energije ili stresa.

Trenutno se događa mnogo stvari koje su duboko zabrinjavajuće. Možda vas muči i puno manjih stvari koje će, ako to dopustite, pridonijeti vašem osjećaju iscrpljenosti i izgaranja. Te manje stvari moramo naučiti otpuštati, kako bismo zaštitili svoju dobrobit.

Dakle, to što vam je kuća neuredna, tepih prepun mrvica i dijete je dobilo jednu lošu ocjenu u školi iduće godine sigurno vam neće biti važno, pa pokušajte zasad pustiti te stvari takvima kakve jesu i usredotočiti se na širu sliku.

7. Izađite van i samo udahnite

Zdravstvene dobrobiti od izlaska vam su ogromne, pogotovo u vrijeme pandemije, kad smo previše u kući, no ponekad može biti teško napraviti taj korak ispred ulaznih vrata i posvetiti neko vrijeme samo hodanju i disanju. Kad smo zauzeti, čini nam se da ćemo imati više vremena ako to preskočimo.

No vjerojatno je da ćete se, nakon što napravite pauzu i izađete van, vratiti za stol osjećajući se osvježeni i spremniji za to da se usredotočite na sve što trebate učiniti. Kao rezultat toga vjerojatno ćete biti još produktivniji. Postoji razlog zašto nas se uvijek potiče da izađemo van, budemo u prirodi i fizički aktivni tijekom lock downa. Kretanje čini čuda za fizičko, ali i mentalno zdravlje.

8. Obećajte si da ćete za vikend odvojiti malo vremena za sebe

Organizacija Family Action pokrenula je niz aktivnosti kako bi se roditeljima pomoglo.

Da biste sudjelovali u tome, trebate izdvojiti vrijeme za sebe koristeći pritom neku aplikaciju kojom ga možete mjeriti, kako biste bili posve sigurni u to da ste prošetali, ležali u kadi, ili čitali knjigu svaki tjedan baš toliko vremena. Gledajte na to kao na digitalnu predanost nastojanjima da obnovite energiju i snagu za dalje, kako biste se ujedno i osjećali bolje, prenosi The Sun.