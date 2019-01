Osječanka skinula 27 kg: Samo sam jela manje ugljikohidrata...

- Moja uobičajena kilaža uvijek se kretala oko 80 kg, ali u to vrijeme sam se baš udebljala i došla do 100. To mi je bilo najviše što sam imala. Nisam imala koga kriviti, nego samu sebe jer volim papati, posebno slatko. Kad bih natukla malo više krenula bih na neku dijetu i to se obično događalo dva-tri puta godišnje. Dijete su davale rezultata, dok ih se pridržavaš; čim malo popustiš, kile se vraćaju. Shvatila sam da moram promijeniti stil života, prilagoditi ga dijeti ali i vježbanju koje baš nisam prije prakticirala - priča Tanja Lovrić (25) iz Osijeka, vlasnica frizerskog salona, kojoj je prekomjerna kilaža predstavljala i problem na poslu na kojemu inače stalno stoji pa je osjećala bolove u nogama.

- Proučavala sam sve dijete nastojeći pronaći onu koja bi mi odgovarala. Odabrala sam keto-dijetu. Osam mjeseci pridržavala sam se svih pravila vrlo striktno. Čitala sam nutricionističke savijete. Jela sam meso, jaja, sir, slaninu, kulen, a nisam jela kruh, tjesteninu. Pet mjeseci sam se uspjela odreći šećera. Znala sam po dva sata provoditi u trgovini tražeći nemasne jogurte i proizvode bez šećera i ugljikohidrata. Sve sam etikete čitala, pazila na svaki gram. Nisam jela čak ni voće. Prvih 10 dana bilo je strašno, jer sam imala krize pa i glavobolje, ali onda se navikneš. Prijateljica mi se čudila kada bi ona jela neki fini kolač, a ja pored nje sjedim bez ikakve želje da ga probam. Nešto mi se dogodilo u glavi i bila sam načisto da to ne želim jesti. Kad sam nakon pet mjeseci pojela nešto slatko, bilo mi je muka - kaže Tanja dodajući kako je u prvih mjesec dana dijete izgubila 10 kilograma i to joj je bila velika motivacija.

Istovremeno se upisala na fitness na koji je išla svaki dan i radila je intenzivne vježbe za sagorijevanje kalorija ali i očuvanje mišića. Svakodnevno je i vozila bicikl na putu od kuće do posla ali i nakon radnog dana. Otkrila je i da joj trčanje pomaže u gubitku kilograma.

- Također sam si zadala i da ne jedem nakon 17 sati ništa. Ako bih imala neku krizu pojela bih bananu ili rižin kreker ali sam to počela prakticirati tek nakon par mjeseci dijete. Nisam imala vremena osigurati si pet obroka pa sam imala prosječno tri. Obično bih si na posao ponijela neko grilano meso koje sam si prethodno napravila sa salatom. Išla sam redovno na preglede kod liječnika i par puta sam vadila krv da vidim je l' sve u redu. I bilo je. U tom vremenu intenzivne dijete, ali i vježbanja, uzimala sam jedino magnezij sa c vitaminom i druge vitaminske dodatke - kaže Tanja koja je u tih desetak mjeseci uspjela promijeniti svoj način života i prehrane pa i dalje ide redovno u teretanu, trči i vozi bicikl.

Sada si ponekad dozvoli pojesti nešto slatko, koju šnitu kruha ili finu tjesteninu, ali je u principu i dalje u režimu reducirane prehrane. Pridržava se pravila da broji kalorije koje unosi.

- Sada stanem u omiljenu košulju, ali sam u međuvremenu morala promijeniti cijelu garderobu i to mi je bio najskuplji dio dijete. U par mjeseci potrošila sam 10.000 kuna na novu odjeću. Staru sam podijelila. Tako da si ne dozvolim misliti da imam što odjenuti ako se ponovo udebljam - dodaje Tanja koju prijatelji sada ne prepoznaju kada je sretnu u gradu.

- Sada i sestru nagovaram da ide na dijetu, uz moju pomoć. Sada sam posve zadovoljna sobom i sa svoje 73 kg i uživam kupovati u trgovinama sa M i L odjećom - smijući se kaže Tanja.

Mijo Bergovec, internist i kardiolog: Opasno je skidati više od 1,5 kg tjedno

Nenamjerno naglo mršavljenje može biti znak bolesti (npr. karcinoma, bolesti štitnjače, depresije), no i prenaglo namjerno mršavljenje opasno je po zdravlje, kaže prof. dr. sc. Mijo Bergovec, internist i kardiolog iz Poliklinike Centar.

Naglašava da je, kod skidanja suvišnih kilograma, u redu mršavjeti od jednog do 1,5 kilograma tjedno, kroz zdravu prehranu i fizičku aktivnost, najbolje brzo hodanje 3-5 km dnevno.

- No zbog prebrzog mršavljenja može doći do metaboličkih poremećaja i hipoglikemije (nenormalno niske razine šećera u krvi). Zbog premalog unosa kalorija gube se proteini i smanjuju mišići. Može doći i do dehidracije zbog prevelikog izlučivanja vode ako se koriste razni preparati za mršavljenje, što dovodi do niskog tlaka, vrtoglavice, slabe opskrbe vitalnih organa krvlju... Javlja se i problem viška kože jer ona nema vremena da se prilagodi, predugo prazan želudac izaziva nesanicu... Prenagli gubitak kilograma može izazvati i povišen krvni tlak, hormonsku neravnotežu, pa i srčane smetnje - upozorava dr. Bergovec.

Dodaje da ima pacijenata koji su izgubili 50 kila u godinu danu, no postupno, uz uporni svakodnevni rad na sebi. Ako zdrav čovjek postupno skida kile, nisu potrebne kontrole. Nadzor liječnika treba ljudima čiji je indeks tjelesne mase veći od 32, kaže prof. Bergovec.

