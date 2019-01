'Smršavila sam 75 kila i od tad nisam dobila natrag niti gram'

- Danas imam 65 kilograma, a u trenutku kada sam potražila pomoć nutricionistice bila sam teška 140. Dakle, ukupno sam u godinu dana skinula 75 kg i nikad ih nisam vratila - započela je svoju priču Kaštelanka Manja Buktenica (44) koja je prije šest godina prošla proces mršavljenja pod paskom splitske dijetetičarke Olje Martinić.

[video: 1203471 / Ispovijest Hrvatica koje su drastično smršavjele: 'Sva nezadovoljstva liječile smo hranom, a sada živimo kako smo oduvijek željele']

Za taj korak ponajprije ju je motiviralo ozbiljno narušeno zdravstveno stanje; visoki krvni tlak i problemi sa srcem, masnoće te šećer u krvi. Osjećala se zarobljeno u svom tijelu, pa i umu. Nije vidjela izlaz iz situacije.

Foto: Privatni album

- Nisam imala snage ni volje za ništa. Uglavnom bih se kretala od doma do posla, a dolaskom kući jedino što mi je padalo na pamet je bilo odmaranje, ležanje jer i nisam imala energije za bilo što drugo. Nisam mogla obavljati najosnovnije životne i društvene aktivnosti. Ukratko, bila sam sama sebi preteška. Nisam mogla niti normalno sjediti. Boljela su me leđa, zglobovi, koljena i stopala. To nije bio život nego preživljavanje - povjerila nam je Buktenica, inače zaposlena kao knjigovotkinja.

Neko vrijeme imala je nutricionistkinjin broj u svojoj ladici na poslu. Jednog jutra, nakon što se po tko zna koji put proklela, nazvala je i zakazala termin u njezinoj ordinaciji.

Ubrzo obavila je liječnički pregled, a nalaz je bio i lošiji nego je očekivala. Napominje, da prije promjene režima prehrane nužno je bilo o tome upoznati obiteljskog liječnika radi zdravstvene sigurnosti.

Foto: Privatni album

- Od pet stvari koje čovjek ne bi trebao imati u krvi, ja sam imala četiri. Nisam vjerovala da ću uspjeti. Olja je kreirala plan ishrane i ja sam krenula slijepo držeći se svega što je pisalo. Jasno mi je dala do znanja da je ovo posljednja stanica, krajnje vrijeme da se suočim sa sobom, u protivnom bi značilo pribjeći puno složenijim i opasnijim načinima reguliranja težine kao što je operacija smanjenja želuca - prisjetila se Buktenica.

Ističe kako je kod nje bilo riječ o emocionalnom prejedanju. Sva svoja nezadovoljstva, poraze i neuspjehe 'nagrađivala je hranom'. To je osvijestila u samom procesu mršavljenja.

- U prehranu mi je Olja uvela puno povrća, kuhanog, manje prženog, a više stvari s grilla. Doručak je obilovao voćem i zobenim pahuljicama, večere su uglavnom bile lagane i kuhane. Odrekla sam se puno toga. Prehrana je u početku bila vrlo rigorozna jer je moj organizam doslovno bio zatrovan svim i svačim, posebice količinom masnoća i šećerom u krvi - ispričala je Buktenica.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U početku nije smjela vježbati, iako je to u ovakvim procesima poželjno, jer bilo je potrebno smanjiti težinu dijetom prije fizičkih aktivnosti. Kontroliranim režimom prehrane kilogrami su se počeli topiti. Manja je mjesečno je gubila od 10 do 12 kilograma.

- Čim sam dosegla brojku od 100 kila na vagi počela sam vježbati u teretani. Vježbanje se sastojalo od rada na hidrauličkim spravama i kružnim treningom. Svakodnevno sam počela voziti bicikl i puno šetati. Naglo sam dobila veliku količinu energije i morala sam to trošiti svakodnevno. Dobila sam samopouzdanje i ništa me više nije moglo zaustaviti. Svakog mjeseca sam uredno išla na kontrolu te povremeno radila krvne pretrage kako bismo bile sigurne da je sve u redu - kazala je Buktenica.

Danas se puno kreće i boravi u prirodi, otkrila je i planinarenje prije 4 godine. Postala je, dodaje, pravi ovisnik o adrenalinu, pa se zna i spustiti niz uže preko klanca, veslati kajakom.

- Moje 'ropstvo' je trajalo punih 10 godina. Sad je to daleko iza mene i sad živim kako sam željela. Povremeno vježbam u teretani, ali više zbog problema s kralježnicom jer dugogodišnje sjedenje za računalom je dalo 'svoje rezultate'. Održati kilograme danas mi nije teško, ne pazim na ništa posebno, ali ono što je svakako važno i potrebno jest fizička aktivnost - trčanje i šetanje. No, potrebna je povremena kontrola nutricioniste i manji nadzor" poručila je ova Kaštelanka.

Prije dijete obavezna je obrada u suradnji s liječnikom

- Danas se rade individualne dijete temeljene na podacima koje se dobiju analizom pacijenta i dosta se pažnje posvećuje sustavnoj promjeni navika cijele obitelji. Dijeta mora biti zdravstveno sigurna i prilagođena stanju pacijenta, pa je obavezna obrada obiteljskog liječnika jer samo on raspolaže sa svim potrebnim informacijama. Dijetetičar tek nakon prikupljanja svih podataka kreće planirati najpovoljniju prehranu - uputila nas je Olja Martinić, poznata splitska dijetetičarka i nutricionistkinja.

Za odabir dijete nužna je procjena nutritivnog statusa, bitne su visina i težina, dob, kao i zanimanje osobe koja ulazi u tretman mršavljenja kako bi se sagledala njezina energetska potrošnja. Dijetetičari za pravi odabir dijete često traže i specifičnije podatke poput razine vitamina i minerala u organizmu, intoleranciju na namirnice, analizu 'žive' kapi krvi, inzulinsku rezistenciju.

Martinić ističe kako je pretilost poprimila epidemiološke razmjere I iznimna je zdravstvena opasnost.

- U stručnom smislu kompleksnost odabira dijete je u tome što su pretile osobe koje potraže pomoć najčešće i kronični bolesnici koje muče hipertenzija, kamenci u žučnim vodovima (choledocholithiasis), inzulinska rezistencija... Važno je promijeniti dijetu ako se korekcija kilaže zaustavi, a ne raditi pritisak na osobu. Organizam nekada i s razlogom pruži otpor. Ljudi koji krenu s dijetom, a, recimo slabo se kreću i ne bave fizičkim aktivnostima, često i zbog zdravstvenog stanja, dakle, oni koji imaju daleko veći unos energije od potrošnje, trebaju unositi 300 do 500 kcal manje kako bi se masa krenula korigirati. Energija je neuništiva i bez ove razlike nemoguće je postići korekciju kod zdrave osobe. Prvo se isključe sve visokokalorične namirnice koje nemaju nutritivnu važnost, kao što su alkoholna i slatka pića. Konzumni šećer valja zamijeniti nekim odgovarajućim zaslađivačem, reducirati unos masti i ulja, ali nikako ih i potpuno izbaciti - istaknula je Martinić.

Za one koji, pak, slasticama ili drugim namirnicama pokrivaju psihičku napetost i stres, Martinić uz odgovarajući jelovnik, preporučuje, ako ima potrebe, i konzumaciju odgovarajućih preparata kao što su multivitamini i minerali.

- Teško je u potpunosti apstinirati od svega slatkog. Gotovo nemoguće jer želja može biti potaknuta endokrinološki, a mi se uz to što ne možemo obuzdati nešto što zapravo nije u našoj moći, borimo se i s osjećajem krivnje - dodala je Martinić.

Nepostojanje tzv 'Ambulante za debljinu' u Hrvatskoj i dostupnost stručnog rješenja otežava pretilim osobama rješavanje problema. Stoga je u suradnji s KoHOM-om (koordinacija hrvatske obiteljske medicine) na njihovim web stranicama Martinić je dala na besplatan download brošuru 'Najbolje od dijetetike' koja nudi pojašnjenja I jelovnike za bolesti kao što su dijabetes i osteoporoza, ali i recepte koji usporavaju starenje te za smanjivanje tjelesne mase i dugoročno održavanje željene kilaže.