Spavate više od 10 sati na dan? Ova su stanja mogući razlozi

Suprotno od nesanice (insomnija) hipersomnija je stanje poznato po produljenom spavanju po noći ili tijekom dana i može biti uzrok konstantnog umora

<p>Ako vam je da biste se dobro odmorili potrebno više od devet sati sna, razlog može biti i neki medicinski problem, bolest ili stanje. Zbog toga je, piše<a href="https://brightside.me/inspiration-health/if-you-sleep-more-than-10-hours-a-day-it-might-be-a-sign-of-a-problem-797770/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside&fbclid=IwAR2c54Uc8GsyE5MCAGzMc9N5rn0wKqpiE5heZh1C-qiT_G--BlJmRrSkU84" target="_blank"> Bright Side</a>, ključno ispitati moguće uzroke problema sa spavanjem.</p><p>Često ljudi misle da previše spavaju jer su iscrpljeni od posla i drugih obaveza, no to nije uvijek točno i ne biste trebali zanemariti eventualni problem. Ovih nekoliko stanja mogu biti uzroci predugog spavanja:</p><h2>Hipersomnija</h2><p>Suprotno od nesanice (insomnija) hipersomnija je stanje poznato po produljenom spavanju po noći ili tijekom dana. Može biti razlog zašto ste stalno pospani, a neki ljudi s ovim stanjem ne mogu kontrolirati gdje će i kad zaspati pa zaspu u vožnji ili na poslu.</p><p>Ako patite od hipersomnije vjerojatno uvijek osjećate umor i iscrpljenost, čak i ako dnevno spavate više od preporučenih osam sati.</p><h2>Depresija</h2><p>Često je nesanica jedan od pokazatelja depresije, no na nju može ukazivati i prekomjerno spavanje i ne biste ga trebali zanemariti.</p><h2>Srčani problemi</h2><p>Predugo spavanje i umor mogu biti pokazatelji i bolesti povezanih sa srcem.</p><h2>Problemi sa štitnjačom</h2><p>Dva su stanja vezana uz štitnjaču koja utječu na san: hipotireoza i hipertireoza. Prvo može uzrokovati nesanicu, a drugo može biti razlog prejedanja i stalnog osjećaj umora. Ako ne patite od drugih zdravstvenih problema, a spavate više od preporučenih osam sati, provjerite kako vam štitnjača radi.</p><h2>Sezonski afektivni poremećaj</h2><p>Sezonski afektivni poremećaj ili SAD zapravo je oblik depresije i najčešće se javlja u hladnim i tmurnim mjesecima odnosno tijekom jeseni i zime, što je poznato i kao zimska depresija.</p><p>SAD često uzrokuje poremećaje spavanja, bilo da je riječ o nesanici ili o prevelikom umoru i predugačkom spavanju.</p>