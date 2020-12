Uz slasna jela i delicije koje pripremamo za blagdane teško je ostati pribran i odbiti zalogaj više, iako smo svjesni da ćemo to itekako osjetiti na vagi kad blagdani prođu.

- Ove godine je specifična situacija jer neće biti okupljanja na koje smo navikli, pa se bojim da bi puno više ljudi moglo biti u napasti da hranom nadomjesti činjenicu da se nisu sastali s onima s kojima su htjeli. Blagdani inače donose višak hrane i pića, no smatram da si ne trebamo postavljati ograničenja u smislu da nešto ne smijemo jesti. To su dani kad si smijemo priuštiti više nego inače, čak i one namirnice koje inače ne jedemo, ali samo ako se odnosi na razdoblje od dva ili tri dana - kaže psihologinja Mirjana Nazor dodajući kako se taj višak neće pretjerano osjetiti ako se nakon blagdana vratimo uobičajenom režimu prehrane i vježbanja.

Kako bismo donekle ipak ostvarili kontakt s najmilijima, savjetuje da se ponašamo u skladu s epidemiološkim mjerama.

- Nema okupljanja u zatvorenim prostorima, no ako će nam to vrijeme dopustiti, možemo se sastati s njima na otvorenom. Umjesto da sjedimo na kauču i jedemo, izađimo u šetnju, planinarimo ili trčimo s njima. Birajte aktivnost koja omogućuje da budete zajedno i pritom radite nešto što će pozitivno utjecati na fizičko i psihičko zdravlje - istaknula je Nazor.

Trener: Šećite žustro

Fizička aktivnost je upravo ono što ljudima najviše treba u vrijeme kad pretjerujemo u hrani i piću, pa trener Tomislav Lubenjak savjetuje kako tjelovježbom spriječiti gomilanje viška kilograma.

- Svakako bih ljudima preporučio šetnju i kretanje, pa umjesto da nakon jela sjednu na kauč, zajedno s članovima obitelji mogu se zaputiti u žustru šetnju u trajanju od sat vremena. Pritom ne govorimo o laganoj šetnji s noge na nogu, nego u bržem ritmu jer na taj način možete izgubiti 300 - 400 kalorija, što je ekvivalent laganom joggingu - savjetuje Lubenjak dodajući kako za one koje će možda uplašiti hladnoća uvijek ostaje tjelovježba u stanu.

- Preporučujem raditi vježbe u kojima se ne koriste rekviziti jer na taj način smanjujemo mogućnost ozljede, a ukoliko vam je previše vježbati po pola sata odjedanput, vježbe možete razlomiti u dva dijela. Tako ćete potrošiti desetak minuta tijekom jutra za upore, čučnjeve, iskorake ili sklekove. Vježbu ponovite i u poslijepodnevnim ili večernjim satima, i na taj ste način potrošili oko 300 kalorija u 20 minuta. Upori su odlična vježba za aktivaciju trbuha i leđa, a u kombinaciji s čučnjevima i iskoracima zapravo radite na cijelom tijelu - pojasnio je on.

Kaže i da su kućanski poslovi također odlična način za trošenje kalorija, pa tako nakon ručka i uživanja u slasticama višak energije možete potrošiti na pospremanje nereda koji ste napravili kuhanjem.

- Tako ćete, primjerice, čišćenjem kade u trajanju 15 minuta potrošiti oko 100 kalorija, što je isto kao da ste napravili 30 čučanj skokova. U 30 minuta usisavanja potrošit ćete 90 kalorija, a na pranju prozora u trajanju 60 minuta istopit ćete više od 300 kalorija. Glačanjem, spremanjem kreveta ili brisanjem prašine možete povećati taj gubitak - ističe on dodajući kako je tajna održavanja dobre linije u kalorijskom deficitu, pa ukoliko ste pojeli previše, fizičkom aktivnošću ćete potrošiti višak.

Višak hrane poklonite onima koji nemaju

Mirjana Nazor ističe i da je priprema hrane važan dio blagdanskog ugođaja te nam pruža zadovoljstvo kroz činjenicu da smo vlastitim rukama pripremili nešto ukusno, pa zato nema smisla ograničavati se i u tom segmentu.

- Ako uživate u spravljanju hrane i pripremili ste previše, uvijek se možete prisjetiti onih koji ove godine nisu u mogućnosti obogatiti svoj blagdanski stol. Višak hrane darujte prijateljima, poznanicima, ustanovama ili udrugama, onima koji nemaju. Na taj način ste stvorili višestruku korist, jer pomogli ste nekome u potrebi, a vi ćete se osjećati puno bolje znajući da je vaš trud nekome uljepšao ove dane - savjetovala je Nazor.

Pametno sa slanim jelima

Također, posebnu pažnju možete posvetiti odabiru kvalitetnijih namirnica, a nutricionistica Olja Martinić preporučuje da razne umake pripremate sami radije nego da uzimate kupovne.

- Umak se može pripremiti i sa smrznutim bobičastim voćem te uz dosta povrća bez soli. Posebno su poželjni umaci iz recepture raw food. Kako biste dodatno smanjili kalorijski unos, valja povećati oprez sa prženim jelima koja možete peći u pećnici na papiru za pečenje, a izbjegavati prženje i pečenje u dubokoj masnoći. Također, ne pretjerujte s namirnicama visokog glikemijskog indeksa i izbacite slatka pića. Kolači možete pojesti jedanput na dan, a pametno i sa slanim jelima, što manje. Tlakaši mogu uživati u cikli i čajevima - savjetuje nutricionistica dodajući kako će u nakani da zadržite vitku liniju pomoći ograničavanje količine hrane koju stavljate na tanjur.

- Tanjur za juhu je samo za juhu i dovoljna količina je do ruba tanjura bez dodatnog punjenja. Desertni tanjurići su mjera za desert. Važno je da razmak između obroka bude oko pet sati i obavezno šetati ili na neki drugi način poticati potrošnju kalorija. Prije svečanog ručka ili večere bilo bi dobro pojesti zdjelicu salate bez dresinga - zaključila je Martinić.