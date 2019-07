Zbog previše vode tijelo gubi minerale - obavezno pijte i čaj

Budući da ljudski organizam funkcionira na temperaturama do 37 stupnjeva, tako mu više prijaju mlaka nego hladna pića.

Naime, iako hladni napici u ustima i gornjem dijelu probavnog trakta stvaraju osjećaj ugode, čim se spuste niže u probavni trakt, tijelo ih “dogrijava” na idealnu temperaturu. Pritom troši više energije, koju otpušta znojenjem pa se tako unesena tekućina i brže troši, pojašnjava nam dijetetičarka i nutricionistica Olja Martinić.

- Hladna pića izazivaju i grčenje mišića u probavnom traktu, pa se ne preporučuju ljudima koji imaju problema sa žučnim kamencima jer pritom može doći do pomicanja kamenaca - dodaje dijetetičarka. Iako je ljeti iznimno važno piti što više tekućine, pobrinite se da uz najviše dvije litre vode pijete i čajeve. Naime, ograničite li izbor tekućine samo na vodu te pijete više od dvije litre, izazvat ćete kontraefekt - tijelu nećete dati važne sastojke koji se gube znojenjem nego ćete potaknuti njihovo izlučivanje. Kad je riječ o izboru najboljeg čajnog napitka za ljeto, izbjegavajte stalno piti jedan te isti, ali i one koji imaju diuretička svojstva, ubrzavaju rad srca te mogu dodatno dehidrirati organizam. To su, prije svega, kopriva, preslica i peršin.

Foto: Dreamstime

- Jedna od odličnih ljetnih kombinacija je ona čaja od kamilice i šipka koja se priprema u omjeru 1:1. Dobar izbor su i bijeli čaj, čaj od bazge te onaj od jasmina jer djeluju osvježavajuće, a tijelu pružaju potrebne minerale - kaže.

Također, kako biste ga obogatili, u čaj možete dodati malo svježe cijeđenog limunova soka ili u njega ubaciti nekoliko kriški domaćeg limuna te malo meda. No izbor ljekovitih osvježenja ne mora tu stati - svatko ima svoju omiljenu biljku, a one se mogu piti i pojedinačno. U tom slučaju naizmjence se, svaki dan, pije druga biljka ili pak sve zajedno u mješavini (na primjer miks možete napraviti od mente, melise i kadulje). Upravo je menta jedna od najboljih biljaka za rashlađivanje jer visoka koncentracija mentola u tijelu stvara osjećaj hlađenja, a njena idealna dnevna doza iznosi pola litre. Čaj od mente odličan je ljeti i zbog blagotvornog djelovanja tijekom crijevnih viroza, a sjajna su pomoć i kod mučnina tijekom putovanja. No ljeti treba biti oprezan s čajevima jer se lako kvare, osobito ako ih zaslađujete, jer šećer pospješuje razvoj bakterija i gljivica na velikim vrućinama. Zato je vrlo važno da ih držite u čistim posudama jer ako se na posudi nalazi imalo plijesni, bakterije će se razbuktati već u roku od pola sata.

Naime, za razliku od mesa i ostale hrane, čajevi ne mijenjaju miris. Stoga, ako ga mislite nositi na posao ili plažu, dodajte nekoliko kockica leda jer ćete mu tako produljiti rok trajanja na nekoliko sati. Naše su bake tradicionalno na litru čaja dodavale čajnu žličicu vinskog octa upravo kako bi spriječile kvarenje.

Savršen spoj: Kamilica i šipak

Skuhajte 4 dcl vode i prelijte ih preko dvije žlice čajne mješavine (pomiješati kamilicu i šipak u omjeru 1:1). Ohladite na sobnu temperaturu te dodajte kockicu leda prema potrebi.

Osvježite se!

Uzmite 7 dcl vode, 7 dcl čaja, po želji i 7 dcl svježe cijeđenog soka limuna koji ste razblažili s vodom u omjeru 1:1. Ovaj napitak sprečava skokove krvnog tlaka, odnosno drži ga u normali te sprečava znojenje popraćeno neugodnim mirisima.

Protiv znojenja

Uz žličicu čaja od mente (na pola litre vode), dodajte žličicu melise, koja djeluje umirujuće i protuvirusno. Želite li spriječiti prekomjerno znojenje, onda u ljetnu varijantu treba svakako ubaciti i žličicu čaja od kadulje (ukupno na litru vode).