Zdrave domaće kašice za bebe: Evo kako uključiti u prehranu voće, povrće, meso i žitarice

Kako vaša beba raste, tako raste i bebina potreba za različitim mikronutrijentima i makronutrijentima koju više ne može dobiti samo iz majčinog mlijeka, ili mliječne formule za dohranu, već pomalo treba uvoditi dohranu. Pedijatri i nutricionisti preporučuju da se s time započne između 4.i 6. mjeseca djetetova života, i to polako - s nekoliko žličica kašice od voća ili povrća prije mliječnog obroka u vrijeme ručka.

Nemojte uvoditi dohranu prije 4. mjeseca djetetova života, jer njegova probava još nije toliko razvijena da bi moglo probaviti bilo što osim majčinog mlijeka i svakako je dobro uvesti ih najkasnije od 6. mjeseca, jer je to vrijeme kad beba treba više vrijednih mikronutrijenata za zdravi razvoj.

U prvim danima dohrane bit će dovoljno ako dijete pojede dvije do tri žličice hrane, što postupno treba povećavati tijekom dva tjedna. Isprva birajte obroke bez glutena, te kašice od samo jedne namirnice. Naime, ako dijete razvije alergijsku reakciju na neku namirnicu tako ćete lakše prepoznati na što je alergično. Također, vodite računa o okusima - prve namirnice trebale bi biti pomalo slatkastog okusa, da ih dijete lakše prihvati. Tako je mrkvica, na primjer, odličan izbor za prvu kašicu za bebu. Većina beba dobro prihvaća i tikvice, ili bundevu, na primjer.

Voćne i povrtne kašice možete začiniti s malim prstohvatom cimeta, a one u koje dodajete meso ili ribu s kap do dvije maslinovog ulja.

Dob od šest mjeseci: beba može jesti marelice, breskve, trešnje, šljive, mrkvu, špinat, blitvu, tikvice, a u ovo doba možete pomalo uvoditi i pšenicu, ječam, zob i raženu krupicu. Slatko voće možete pomiješati sa žličicom jogurta, koja je dobar izvor kalcija.

Od 7 do 9 mjeseci: uvodite pomalo kupine, jagode, borovnice, maline, lubenicu, te mahune, brokulu, buču, grašak, šparoge, cvjetaču i patlidžan. U ovo doba u bebinu prehranu možete pomalo dodavati jogurt i sir, ako dijete dotad nije imalo nekih alergijskih reakcija na hranu. Najjednostavnije je uvoditi ih tako da ih pomiješate s namirnicom koju je beba već probala.

Od 9 do 12 mjeseci: na redu su dinja, smokve, kivi, naranča, lubenica i grožđe. Od povrća tu su kupus, kelj, poriluk, cikla, krastavci i rajčica. Ako nije bilo alergijskih reakcija ranije, kao ni na sir, ovo je vrijeme kad postupno možete dodavati meso i ribu, najbolje miješajući s povrćem koje je dijete već probalo.

U dobi od 9 do 12 mjeseci: prehrana djeteta postaje kompleksnija, to su već jela koja se sastoje od mesa i priloga, pri čemu se koristi se više tehnika priprema hrane, od kuhanja, pečenja, do dinstanja.

Evo nekoliko recepata za zdrave kašice za vašu bebu

1. Kašica bogata vitaminima

Sastojci:

- 1 marelica

- 1 mlada mrkva

Priprema: Skuhajte marelicu i mrkvu u vodi, stavite ih u blender ili štapnim mikserom miksajte do željene teksture.

2. Kašica od krumpira i blitve ili brokule

Sastojci:

- 1 krumpir

- 20 grama blitve (ili brokule)

Priprema: Stavite krumpir da se kuha, pa kad je napola kuhan dodajte blitvu. Kad je oboje gotovo, procijedite i usitnite. Umjesto blitve, možete dodati špinat ili brokulu.

3. Bobičasto voće s jogurtom

Sastojci:

- 2 žlice svježeg bobičastog voća

- 3 žlice jogurta

Priprema: Zgnječite voće dobro vilicom, pa ubacite u jogurt i pomiješajte.

4. Kašica s mesom (ili ribom) i mrkvom i graškom

Sastojci:

- 50 grama bijelog mesa ili ribe (birajte nemasno meso, poput piletine ili kunića, odnosno nemasnu ribu, poput oslića, škarpine, grdobine)

- jedna do dvije mrkve (ovisno o veličini)

- žlica do dvije graška

Priprema: U malo vode stavite meso koje ste usitnili te mrkvu narezanu na manje kockice te grašak i pristavite da se kuha. Kad je kuhano, procijedite i po potrebi dodatno usitnite vilicom, ili štapnim mikserom.

5. Oslić i batat

Sastojci

- 50 grama oslića (očišćenog od kostiju i kože), možete ga kuhati 15-ak minuta na pari, ili isto vrijeme peći umotanog u aluminijsku foliju u pećnici

- 70 grama batata koji ste skuhali i ohladili

- dvije kapi maslinovog ulja

Priprema: skuhajte ili ispecite ribu, dodajte kuhani batat i usitnite štapnim mikserom.

6. Kašica od slanutka i butternut tikve

Sastojci:

- pola šalice slanutka

- pola šalice mesa tikve

- 1 žličica maslinovog ulja

Priprema: Skuhajte slanutak i tikvu, ocijedite,pa izmiksajte štapnim mikserom. Dodajte kap, dvije maslinovog ulja.

7. Kašica od tikvice, poriluka i piletine

Sastojci:

- pola šalice narezane tikvice

- 2 žlice poriluka

- 30 g pilećeg batka bez kože

- 1 žličica maslinovog ulja

Priprema: Stavite piletinu kuhati u hladnu vodu, na pola kuhanja dodajte tikvicu i poriluk. Kad je sve kuhano, piletinu otkostite i sve zajedno izgnječite ili izmiksajte i dodajte maslinovo ulje.

