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ŠIRI SE ISTRAGA

Afera potresa Srbiju: Uhićeni policajci zbog veza s mafijom

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Afera potresa Srbiju: Uhićeni policajci zbog veza s mafijom
Foto: PROFIMEDIA

Četvorica pripadnika MUP-a uhićena su zbog sumnje na zlouporabu položaja i pomaganje osumnjičenima u kriminalnim djelima, dok se istraga afere širi na sve više policijskih struktura.

Aferi kojom su, uhićenjem šefa beogradske policije u svibnju, otkrivene veze policijskih dužnosnika s kriminalnim klanovima, u srijedu je pridodano novo uhićenje nakon što su, po nalogu Višeg javnog tužiteljstva (VJT), pritvorena još četvorica pripadnika srbijanskog MUP-a. Načelnik Policijske uprave Beograda Veselin Milić, nekadašnji savjetnik srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, uhićen je 15. svibnja. Sud mu je odredio 30 dana pritvora zbog, kako je tada pravno kvalificirano, više kaznenih djela kako bi "prikrio pokušaj ubojstva" i onemogućio rasvjetljavanje okolnosti nestanka Aleksandra Nešovića Baje 12. svibnja, kojeg se u medijima dovelo u vezu s jednim od beogradskih zločinačkih klanova. U dosadašnjoj istrazi uhićeno još najmanje 14 osoba, među kojima četiri policajaca, ali su tužitelji u utorak djelomično odbacili optužbe iz kaznene prijave protiv Milića.

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Više javno tužiteljstvo (VJT) priopćilo je danas da su dodatno uhićena četvorica pripadnika Interventne postrojbe 92 MUP-a, jer su u studenom prošle godine spriječili procesuiranje Saše Vukovića zvanog Boske zbog pucnjave u jednom baru. Vuković je sada prvoosumnjičeni za nedavno ubojstvo u beogradskom restoranu "27", kada je i otvorena afera o sprezi policije i mafijaša.

Vuković je tada pucao poslije svađe s Milošem Nilovićem Runjom, kojeg se dovodi u vezu s tzv. škaljarskim kriminalnim klanom i "poznat je organima gonjenja".

Među četvoricom uhićenih policajaca su zapovjednik interventne postrojbe i njegov pomoćnik, a sumnjiče se za trgovinu utjecajem u supočiniteljstvu i za zlouporabu službenog položaja, priopćeno je iz VJT-a.  Terete se također i za neprijavljivanje kaznenog djela i počinitelja, te za naknadnu pomoć Vukoviću.

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Premda nema izravnu vezu s ubojstvom 12. svibnja u restoranu "27" za koje je osumnjičen Vuković, današnje uhićenje ukazuje i na njegove ranije veze u policiji.

Nakon otkrivanja afere i uhićenja svog bivšeg savjetnika za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, Vučić je sredinom svibnja najavio donošenje zakona i sankcioniranje policijskih i vojnih dužnosnika koji štite kriminalce, te obračun s "prljavim policajcima"

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