Obavijesti

News

Komentari 0
TRAŽILI SMRTNU KAZNU

Bivšem predsjedniku Južne Koreje doživotna zbog pobune

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Bivšem predsjedniku Južne Koreje doživotna zbog pobune
2
Foto: JEON HEON-KYUN

Sud zaključio da je bivši predsjednik pokušao srušiti ustavni poredak slanjem vojske na parlament, a kaznu su dobili i njegovi najbliži suradnici

Admiral

Bivši južnokorejski predsjednik Yoon Suk Yeol osuđen je u četvrtak na doživotni zatvor nakon što ga je sud proglasio krivim za vođenje pobune tijekom neuspjelog pokušaja uvođenja izvanrednog ratnog stanja u prosincu 2024. godine. Presuda, koju je Središnji okružni sud u Seulu izrekao u postupku prenošenom uživo diljem zemlje, predstavlja vrhunac jedne od najvećih političkih kriza u modernoj povijesti Južne Koreje, drame koja je testirala temelje tamošnje demokracije, javlja BBC.

ZAJEDNO IZA REŠETAKA Bivša prva dama Južne Koreje osuđena na 20 mjeseci zatvora! Mužu joj prijeti smrtna kazna...
Bivša prva dama Južne Koreje osuđena na 20 mjeseci zatvora! Mužu joj prijeti smrtna kazna...

Tužitelji su za Yoona tražili smrtnu kaznu, tvrdeći da je počinio 'teško djelo narušavanja ustavnog poretka' mobilizacijom vojske s ciljem paraliziranja parlamenta i uhićenja političkih protivnika. Iako je sud odbacio najstrožu kaznu, doživotni zatvor s prisilnim radom čini Yoona prvim demokratski izabranim predsjednikom u povijesti zemlje koji je osuđen na maksimalnu zatvorsku kaznu za pobunu. Bivši predsjednik, koji se tijekom suđenja izjasnio nevinim, presudu je saslušao bez vidljivih emocija.

Sudac: 'Ne možete ukrasti svijeću samo zato što čitate Bibliju'

Predsjedavajući sudac Jee Kui-youn u obrazloženju presude naveo je kako nema sumnje da je Yoonova namjera bila paralizirati Narodnu skupštinu na dulje vrijeme. Kao ključni dokaz istaknuo je samu naredbu o slanju naoružanih vojnika u zgradu parlamenta i pokušaj uhićenja političkih protivnika, uključujući čelnika tadašnje oporbene Demokratske stranke, ali i vođu vlastite stranke Han Dong-hoona.

Sud je zaključio kako je Yoon, proglašavanjem ratnog stanja i slanjem vojske na parlament, počinio djelo pobune s ciljem rušenja ustavnog poretka. Sudac Jee odbacio je argumente obrane da je predsjednik djelovao kako bi zaštitio državu od 'antidržavnih snaga i parlamentarne diktature'.

YOON SUK YEOL Bivši južnokorejski predsjednik osuđen na pet godina zatvora
Bivši južnokorejski predsjednik osuđen na pet godina zatvora

​- To je argument koji brka opravdanje s ciljem. Ne možete ukrasti svijeću samo zato što čitate Bibliju - istaknuo je sudac Jee upečatljivom analogijom.

Dramatična noć koja je potresla demokraciju

Kriza je započela u kasnim večernjim satima 3. prosinca 2024. godine, kada se Yoon obratio naciji u izvanrednom televizijskom prijenosu i proglasio ratno stanje, prvo u Južnoj Koreji nakon više od četiri desetljeća. Kao razlog je naveo da se tada oporbena Demokratska stranka upušta u 'antidržavne aktivnosti' u dosluhu sa "sjevernokorejskim komunistima'.

UVOĐENJE IZVANREDNOG STANJA Bivši predsjednik Južne Koreje dobio pet godina zatvora, čeka ga i suđenje za pobunu
Bivši predsjednik Južne Koreje dobio pet godina zatvora, čeka ga i suđenje za pobunu

Uslijedile su dramatične scene koje su šokirale zemlju i svijet. Specijalne vojne postrojbe helikopterima su sletjele pred zgradu Narodne skupštine, dok su vojnici i policija blokirali prilaze. Televizijske kamere uživo su prenosile kaos u kojem su specijalci razbijali prozore kako bi ušli u dvoranu za glasanje, dok su zastupnici i osoblje parlamenta namještajem pokušavali zabarikadirati vrata. Unatoč blokadi, 190 od 300 zastupnika uspjelo se probiti u dvoranu i jednoglasno izglasati ukidanje ratnog stanja. Otprilike šest sati nakon proglašenja, Yoon je bio prisiljen povući svoju naredbu. Jedanaest dana kasnije parlament mu je izglasao opoziv, a Ustavni sud ga je smijenio s dužnosti u travnju 2025. godine.

I suradnici dobili dugogodišnje zatvorske kazne

Yoon nije jedini visoki dužnosnik koji će snositi teške posljedice zbog pokušaja državnog udara. Sud je istog dana proglasio krivim i bivšeg ministra obrane Kim Yong-hyuna, osudivši ga na 30 godina zatvora zbog njegove ključne uloge u planiranju i provedbi pobune. Prethodno je bivši premijer Han Duck-soo osuđen na 23 godine zatvora, dok je bivši ministar unutarnjih poslova Lee Sang-min dobio sedam godina.

TIJEKOM OBUKE Srušio se vojni helikopter Južne Koreje, dvoje ljudi je poginulo
Srušio se vojni helikopter Južne Koreje, dvoje ljudi je poginulo

Osuđen je i niz drugih vojnih i policijskih dužnosnika, uključujući bivšeg zapovjednika obavještajne službe Roh Sang-wona (18 godina), bivšeg šefa nacionalne policije Cho Ji-hoa (12 godina) i bivšeg šefa policije u Seulu Kim Bong-sika (10 godina). Ove presude pokazuju odlučnost pravosuđa da kazni sve sudionike u napadu na demokratske institucije.

Povijesna presuda i budućnost podijeljene nacije

Presuda Yoonu ima ogroman povijesni značaj, ali malo je vjerojatno da će okončati duboke podjele u južnokorejskom društvu. Dok su ispred sudnice pro

oon se profilirao kao desničarska populistička figura, udvostručivši neutemeljene tvrdnje o izbornoj krađi i usvojivši retoriku inspiriranu američkim pokretom MAGA.

I DOK DRUGI RATUJU... Kim se opet zaigrao, njegov tim stručnjaka testirao balističke rakete: Ljudi to gledali na TV-u!
Kim se opet zaigrao, njegov tim stručnjaka testirao balističke rakete: Ljudi to gledali na TV-u!

Iako je ovo najteža presuda za pobunu protiv jednog demokratski izabranog vođe, povijest Južne Koreje pokazuje da zatvorske kazne za bivše predsjednike nisu nužno konačne. Vojni diktatori Chun Doo-hwan i Roh Tae-woo osuđeni su 1996. na smrt, odnosno 22 godine zatvora, no kazne su im smanjene, a na kraju su obojica pomilovani. Svaki južnokorejski predsjednik koji je služio zatvorsku kaznu na kraju je bio pomilovan, što ostavlja otvorenim pitanje Yoonove konačne sudbine.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!
KOMENTIRAO I DEMOGRAFIJU

Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!

Upitan kako to da se Dabro nije ispričao, ministar je rekao da je suvišno bilo što više komentirati, dok je na pitanje je li koalicija stabilna ocijenio kako nema potrebe oko toga stvarati paniku
FOTO Detalji klopke u Areni: Upali u kafić, uhitili kamatare. Prijetnjama htjeli iznuditi novac
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

FOTO Detalji klopke u Areni: Upali u kafić, uhitili kamatare. Prijetnjama htjeli iznuditi novac

Uhićena su dvojica muškaraca zbog sumnje na pokušaj iznuđivanja
UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'
POLICIJA NA TERENU

UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'

Kako su nam javili čitatelji, kod mjesta užasa bila su tri policijska automobila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026