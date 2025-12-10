Cijene blagdanske trpeze lete u nebo: Odojak i po 12 €. 'Purice nam planu tjednima unaprijed'

Prodaja uoči Božića u punom je jeku, a tržnice i mesnice vrve kupcima u potrazi za savršenim komadom mesa za blagdanski stol. Ipak, cijene ove godine mnogima zadaju glavobolju. Od odojka koji doseže i 12 eura po kilogramu, do domaće purice za koju treba izdvojiti i do 16 eura, čini se da će ovogodišnji ručak biti znatno skuplji. Pitanje koje svi postavljaju je hoće li cijene još rasti?

Gužve na tržnicama: 'Purice planu tjednima unaprijed'

Na zagrebačkim tržnicama vlada prava jagma za domaćim proizvodima. Iako su cijene visoke, potražnja ne jenjava. Prodavači kažu da se najkvalitetniji komadi, poput zagorske purice, rasprodaju tjednima unaprijed.

- Ovo je crna purica, tri kilice i nešto, prekrasna, reklo bi se 10 jezika govori. Stvarno je jako jako lijepa. Košta 15,90 po kili - ispričala je za RTL Duška Patajac, prodavačica na tržnici.

Dodaje kako cijene nisu dizali u odnosu na lani, a neke su čak i nešto niže. Kilogram bijele purice stoji 9,90 €, guska je euro jeftinija od crne purice, dok se patka prodaje za oko 12 € po kilogramu. Unatoč cijenama, u božićnom tjednu prodaju i do 50 komada dnevno.

- Zagorske purice domaće se prodaju. Svi bi zadnji tjedan da ono nemaš dovoljno - kaže Duška.

Mnogi građani, svjesni gužvi i potražnje, osigurali su se na vrijeme.

- Mi smo je već naručili. Ne ovdje nego malo izvan Zagreba koje prodaju sir i vrhnje, već prije tjedan dana - objasnila je Zagrepčanka Željka Pavlinović. Drugi, pak, zbog cijena traže alternative.

- Vjerojatno tu na placu ne jer je preskupa, mislim da ću u nekoj trgovini kupiti gdje je jeftinija - rekla je Vesna. U trgovačkim lancima cijene su osjetno niže, pa se purica mogla naći i za 5,50 € po kilogramu.

Odojak ne zaostaje, cijene idu i do 15 eura

Tko neće puricu, na stolu će se najčešće naći odojak ili janjetina. No, ni tu situacija nije povoljnija. Trenutne cijene odojka kreću se od 8 do 10 eura, a na nekim mjestima dosežu i 12 eura za kilogram. Predviđa se da bi mogle i dodatno porasti, pogotovo ako dođe do nestašice. Domaći, obrađeni odojak prodaje se i po 15 eura za kilogram, što znači da bi pečenka od 20 kilograma mogla koštati vrtoglavih 300 eura.

- Cijene su kod nas uvijek iste. Cijene odojaka su 10 eura, janjetina 17, teletina 20. Blagdani su to se ne pita, ljudi troše što više - rekao je mesar Josip Babok, dodajući da će se troškovi ionako zbrajati tek idući mjesec.

Na rast cijena svinjetine utječe i nedovoljna domaća proizvodnja, djelomično uzrokovana afričkom svinjskom kugom, zbog čega raste potreba za uvozom.

Stručnjaci: Potražnja je veća nego ikad, a cijene će još rasti

Savjetnica za poljoprivrednu i prehrambenu industriju, Zvjezdana Blažić, očekuje da će cijene purica ovih blagdana porasti na razini inflacije, za otprilike pet do šest posto.

- Što se tiče prodaje na manjim OPG-ovima, tu vidimo dosta visoke cijene koje čak i duplo pa i više rastu u odnosu na ono što možemo pronaći u trgovačkim centrima - poručila je Blažić za RTL. Neki uzgajivači navode cijene domaćih purica u rasponu od 18 do 22 eura po kilogramu.

Da je potražnja na tržištu golema, potvrđuju i podaci Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Iz hrvatskih klaonica isporučeno je gotovo 780 tisuća komada pura, odnosno gotovo 12 tisuća tona, što je za oko 11 posto više nego lani. Samo tijekom prosinca prošle godine usmrćeno je oko 180 tisuća komada pura.