FOTO Objavili poruke Kirkova ubojice i cimera: 'Ljubavi, nisi valjda ti to učinio?' - Jesam...

Piše Antonela Šaponja,
Foto: Provo District Court/REUTERS/Utah State Courts/REUTERS

Tijekom čitanja optužnice objavljena je i cijela prepiska Robinsona i njegovog cimera, transrodne osobe s kojom je bio u romantičnoj vezi

Tyler Robinson (22) iz Washingtona u Utahu službeno je optužen za ubojstvo poznatog desničarskog američkog influencera i političkog aktivista Charlieja Kirka (31), bliskog saveznika predsjednika Donalda Trumpa.

Tužitelji su najavili kako će za Robinsona tražiti smrtnu kaznu, a kao ključni dokaz navode njegov DNK pronađen na okidaču oružja. Kirk je prošle srijede ubijen hicem u vrat tijekom skupa na Sveučilištu Utah Valley, pred brojnim svjedocima, uključujući i djecu.

Objavljena prepiska ubojice i cimera

Prema optužnici, ispod Robinsonove tipkovnice policija je pronašla poruku: "Dobio sam priliku skinuti Charlieja Kirka i iskoristit ću je." Također se tereti da je svom cimeru naredio brisanje inkriminirajućih poruka i da tijekom policijskog ispitivanja šuti.

Police mugshot of Charlie Kirk shooting suspect
Foto: Utah Department of Public Safety

Tijekom čitanja optužnice objavljena je i cijela prepiska Robinsona i njegovog cimera, transrodne osobe s kojom je bio u romantičnoj vezi.

Robinson: "Pusti što god radiš, pogledaj ispod moje tipkovnice." 

(Kada je cimer pogledao ispod tipkovnice, pronašao je poruku na kojoj je pisalo: "Dobio sam priliku skinuti Charlieja Kirka i iskoristit ću je.")

Charging documents released in Charlie Kirk shooting
Foto: Provo District Court/REUTERS

Cimer: "Što? Šališ se, zar ne?"

Robinson: "Još sam dobro, ljubavi, ali sam zaglavio u Oremu još malo. Ne bi trebalo dugo doći kući, ali moram još pokupiti pušku. Iskreno, nadao sam se da ću ovu tajnu zadržati do smrti. Žao mi je što te uvlačim u to."

Cimer: "Nisi ti to napravio, zar ne?"

Robinson: "Jesam, žao mi je."

Cimer: "Mislio sam da su uhvatili osobu?"

Robinson: "Ne, uhvatili su nekog ludog starca, a onda ispitivali nekoga u sličnoj odjeći. Planirao sam ubrzo nakon toga pokupiti pušku, ali veći dio tog dijela grada je blokiran. Tiho je, skoro dovoljno da mogu izaći, ali tamo stoji jedno vozilo."

Charging documents released in Charlie Kirk shooting
Foto: Provo District Court/REUTERS

Cimer: "Zašto?"

Robinson: "Zašto sam to napravio?"

Cimer: "Da."

Robinson: "Bilo mi je dosta njegove mržnje. O nekim se stvarima ne može pregovarati. Ako uspijem neprimijećeno uzeti pušku, neću ostaviti nikakav trag. Pokušat ću opet doći do nje, nadam se da su se maknuli. Nisam vidio da su išta našli."

Cimer: "Koliko dugo si ovo planirao?"

Robinson: "Nešto više od tjedan dana, mislim. Mogu joj se približiti (puški, op.a.), ali kraj nje je parkiran policijski auto. Mislim da su već pretražili to mjesto, ali ne želim riskirati."

Robinson: "Trebao sam se vratiti i uzeti je čim sam došao do svog auta.... Brinem se što će moj stari učiniti ako ne vratim djedovu pušku... Ne znam ni ima li serijski broj, ali ne bi vodio do mene. Brinem se zbog otisaka — morao sam je ostaviti u grmu gdje sam se presvukao. Nisam imao mogućnost ni vremena ponijeti je sa sobom.... Možda ću je morati ostaviti i nadati se da neće naći otiske. Kako ću [psovka] objasniti ocu da sam je izgubio... Jedino što sam ostavio bila je puška umotana u ručnik....

Sjećaš se kako sam gravirao metke? Te [psovka] poruke su uglavnom memeovi, ako na Fox Newsu vidim tu poruku, mogao bih doživjeti moždani udar. Okej, morat ću je ostaviti, to je stvarno [psovka] sranje... Sudeći po današnjem danu rekao bih da djedova puška ipak dobro funkcionira, ne znam. Mislim da je onaj teleskopski ciljnik bio oko 2.000 dolara".

Tyler Robinson, the suspect in the fatal shooting of U.S. conservative commentator Charlie Kirk, appears in court
Foto: Utah State Courts/REUTERS

Robinson: "Izbriši ovu prepisku."

Robinson: "Tata želi fotografije puške... Kaže da djed želi znati tko što ima, agenti su objavili fotografiju puške i vrlo je specifična. Zove me sad, ne javlja se."

Robinson: "Otkad se Trump vratio, [moj tata] je postao dosta tvrdokoran MAGA."

Robinson: "Predat ću se dobrovoljno, jedan od mojih susjeda ovdje je zamjenik šerifa."

Robinson: "Brinem se samo za tebe, ljubavi."

Cimer: "Ja se puno više brinem za tebe."

Robinson: "Molim te, ne razgovaraj s medijima, ne daj intervjue niti izjave... Ako te policija išta pita, traži odvjetnika i šuti."

Okružni tužitelj Jeff Gray naglasio je da je ubojstvo imalo politički motiv:

- Vjeruje se da je optuženik ciljao Charlieja Kirka na temelju njegovog političkog izražavanja i to je učinio znajući da su djeca prisutna i da će svjedočiti ubojstvu - rekao je Gray.

Optužbe za ometanje pravde odnose se na sumnju da se Robinson riješio oružja i odjeće koju je nosio u vrijeme zločina. Od uhićenja se nalazi u pritvoru bez mogućnosti jamčevine.

Priznanje roditeljima i promjena stavova

Istražitelji su pretražili obiteljsku kuću i ispitali Robinsonove roditelje. Njegov otac izjavio je da mu je sin priznao zločin, rekavši kako je ubio Kirka jer je u njemu vidio "previše zla".

Vigil for Charlie Kirk in Provo
Foto: Jim Urquhart

Prema riječima roditelja, Robinson je posljednjih godinu dana postao politički aktivniji, skloniji lijevim idejama, te se počeo snažnije zalagati za prava homoseksualaca i transrodnih osoba.

Njegova majka je policiji rekla kako je upravo veza s transrodnim cimerom često bila izvor rasprava s ocem, Trumpovim pristašom. U jednoj od poruka cimeru, Robinson je i sam napisao: "Otkako je Trump preuzeo dužnost, [moj otac] je prilično zagriženi Maga".

OSTALO

