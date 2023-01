Glavaš zamolio suca da njegovu kaznenu prijavu protiv Hrvoj Šipek i drugih proslijedi Uskoku

Branimir Glavaš, Gordana Getoš Magdić, Dino Kontić i Zdravko Dražić ponovno su na Županijskom sudu u Zagrebu ustvrdili da nisu krivi za zločine nad osječkim Srbima počinjenim 1991. godine.

Optužnica u predmetima "Selotejp" i "Garaža" izmijenjena je, naime, zbog smrti dvojice optuženika - Ivice Krnjaka i Tihomira Valentića te je tužiteljstvo u odnosu na njih obustavilo kazneni progon.

Nismo krivi, ustvrdili su svi optuženici, a Glavaš je i dodao:

- Nisam razumio optužnicu i to u dijelu u kojem se navodi da sam počinio kazneno djelo time što sam propustio spriječiti dopušteno i nekažnjivo postupanje Krunoslava Fehira. Ako je postupao zakonito, a ja ga u tome nisam spriječio onda nema kaznenog djela niti kod mene - kazao je Branimir Glavaš.

- DORH ga cijelo ovo vrijeme pokušava nezakonito abolirati jer je i Vrhovni sud u svojoj odluci od 7. lipnja 2016. godine izričito naveo da nije bilo uvjeta za traženje, a potom i dodjelu krunskog svjedoka Fehiru s obzirom na to da je prema vlastitom priznanju pucao u Čedomira Vučkovića i počinio kazneno djelo ubojstva ili pokušaj ubojstva. U slučaju "Garaža" ugroženi svjedok "Drava" sudjelovao je u ubojstvu u jednom slučaju, pa niti on nije mogao dobiti status ugroženog svjedoka. DORH od čitavog postupka čini farsu i zabavu za javnost- smatra Branimir Glavaš koji je sudu predao podnesak s kaznenom prijavom protiv Dinka Cvitana, Dražena Jelenića, Zlate Hrvoj Šipek te tužitelja u postupcima "Selotejp" i "Garaža" Roberta Petrovečkog jer "svjesno krše zakon te ih treba sankcionirati".

- Stoga molim sud da kaznenu prijavu proslijedi Uskoku, jer su počinili najmanje dva kaznena djela- ustvrdio je Glavaš.

" Pasivno držanje i DORH-a i ŽDO-a Zagreb nakon saznanja za činjenicu da je Krunoslavu Fehiru nezakonito dodijeljen status krunskog svjedoka, a posebno stajališta zauzeta prilikom odbacivanja moje kaznene prijave protiv Fehira, zasigurno ne predstavljaju okolnosti koje bi se odnosile na kaznenopravni imunitet državnog odvjetnika za izraženo pravno mišljenje u predmetu koji im je dodijeljen u rad iz jednostavnog razloga što takvo postupanje prijavljenih predstavlja očigledno kršenje zakona koje je kazneno djelo", naveo je Glavaš koji četvorku prijavio za zloporabu položaja i ovlasti te neprijavljivanje počinjenja kaznenog djela.

Nakon toga sudsko vijeće kojim predsjeda Dražen Kevrić odbilo je prijedlog Gordan Getoš Magdić da se njezin iskaz u osječkoj policiji, u kojem je priznala navode iz optužnice, izdvoji iz spisa kao nezakonit. nakon toga pročitana je materijalna dokumentacija, zapovjedi, naredbe, pregledane su videosnimke te će se na sljedećoj raspravi 25. siječnja čitati iskazi svjedoka.

O ostalim dokaznim prijedlozima obrane odlučit će se naknadno, kao i o tome koji će se svjedoci neposredno ispitati.

Podsjećamo, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je u listopadu 2021. odbacilo kaznenu prijavu koju je Glavaš podnio protiv nekadašnjeg krunskog svjedoka u slučaju 'Selotejp' i 'Garaža' Krunoslava Fehira zbog ubojstva Čedomira Vučkovića u Osijeku u kolovozu 1991. godine.

U svibnju 2009. Glavaš je nepravomoćno bio osuđen na zatvorsku kaznu od 10 godina zbog ratnih zločina protiv srpskih civila u Osijeku 1991. a petero njegovih suoptuženika kažnjeno je kaznama od pet do osam godina. No, nije se pojavio na objavi presude već je preko svojih stranačkih kolega novinarima dostavio video poruku u kojoj tvrdi da je po nalogu Ive Sanadera bez razloga dva puta uhićen te da mu treći put to zadovoljstvo neće priuštiti.

Na dan izricanja presude pobjegao u BiH, što ga je zbog dvojnog državljanstva štitilo od izručenja Hrvatskoj. Glavaš je do tada odradio i većinu osmogodišnje kazne u zatvorima u BiH gdje je otišao uoči izricanja prve presude. Vrhovni sud mu je u srpnju 2010. smanjio kaznu na osam godina. Kaznu je služio u Mostaru odakle su ga nakon tri petine kazne pustili na privremeni otpust. U siječnju 2015. Ustavni sud ukinuo pravomoćnu osuđujuću presudu te mu je 2017. počelo ponovno suđenje.

Najčitaniji članci