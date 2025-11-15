Godinu dana od Beroševa pada

Super Vili, kako su bivšeg ministra Vilija Beroša zvali tijekom pandemije koronavirusa, ekspresno je izgubio poziciju ministra prije točno godinu dana. Tog 15. studenog, nakon što su službenici USKOK-a i Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), u zajedničkoj akciji pokucali na njegova vrata zbog sumnje u veliku aferu, danas kolokvijalno nazvanom Mikroskopi, premijer Andrej Plenković smijenio je ministra, tvrdeći da mu je Beroš "radio iza leđa". Na vruću fotelju umjesto njega zasjela je Irena Hrstić.

Nekad jedan od najpopularnijih članova Vlade i lice pandemije priveden je u sklopu velike antikorupcijske istrage koja je obuhvatila sumnje na manipulacije javnim nabavama i preplaćenu medicinsku opremu. Gubitak ministarske fotelje i pad s pozicije moći označio je kulminaciju niza afera koje su obilježile njegov mandat i ogolile duboke probleme hrvatskog zdravstvenog sustava.

Bivši ministar Vili Beroš odlazi sa Županijskog suda u Zagrebu | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Istraga je obuhvatila razdoblje od lipnja 2022. do studenoga 2024., a odnosila se na četiri kupnje operacijskih mikroskopa za bolnice uz sumnje da su cijene bile nepravedno uvećane. Afera, kolokvijalno nazvana "Mikroskopi", vrtjela se oko nabave robotskih uređaja za bolnice po višestruko prenapuhanim cijenama. Sumnja se da je Beroš kao ministar trgovao utjecajem i primio mito od 75.000 eura kako bi pogodovao određenim tvrtkama, oštetivši državni proračun za najmanje 740.000 eura.

Optužnica tereti osam osoba i dvije tvrtke za zločinačko udruživanje, primanje i davanje mita, zlouporabu položaja i pranje novca. Glavnim organizatorom smatra se kontroverzni poduzetnik Hrvoje Petrač, koji je, prema sumnjama, povezao sve ključne aktere. U mreži su se, uz Beroša, našli poduzetnik Saša Pozder, čija je tvrtka Medical Innovation Solutions prodavala opremu po napuhanim cijenama, Petračevi sinovi Novica i Nikola, Tomo Pavić iz krapinske podružnice HZZO-a, bivši ravnatelj Klaićeve bolnice Goran Roić te ugledni neurokirurg i bivši predstojnik Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice, Krešimir Rotim.

Zagreb: Vili Beroš izašao je iz pritvora u Remetincu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL (arhivska fotografija)

Shema je, tvrdi USKOK, bila jednostavna: Petračeva skupina bi, uz Berošev blagoslov, osigurala da se u natječajima za javnu nabavu za državne bolnice traže tehničke specifikacije koje odgovaraju isključivo Pozderovim mikroskopima. Beroš je, navodno, koristio svoj autoritet kako bi odobravao hitne nabave po prenapuhanim cijenama, iako one nisu bile u godišnjim planovima bolnica. Zauzvrat je, sumnja se, primio mito od 25.000 eura po svakoj od tri realizirane nabave.

Slučaj je obilježio i do tada neviđeni sukob nadležnosti između domaćeg USKOK-a i EPPO-a. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić na kraju je presudio u korist USKOK-a, što je izazvalo oštru reakciju europske tužiteljice Laure Kövesi i prijavu Europskoj komisiji zbog kršenja europskog prava.

Zagreb: Bačić, Markotić i Beroš obišli obnovljene objekte klinike Fran Mihaljević | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

USKOK je 16. srpnja ove godine podigao i optužnicu protiv Beroša i sedmorice suokrivljenika. Mjesec dana kasnije, 26. rujna, dolazi do velikog preokreta. Hrvoje Petrač, njegovi sinovi, Saša Pozder i Krešimir Rotim priznaju krivnju i nagodili su se s tužiteljstvom. Beroš, Roić i Pavić ostali su pri tvrdnji da nisu krivi. Činjenica da je većina aktera priznala djela značajno otežava Beroševu obranu.

Nakon smjene i plaćenog "odmora" na račun poreznih obveznika po modelu "6+6", Beroš se nije vratio u saborske klupe, na što je imao pravo. Početkom studenog 2025., točnije 3. studenog, zaposlen je kao neurokirurg u KBC Sestre milosrdnice, bolnici u kojoj je radio prije ulaska u politiku i koja je, ironično, također spomenuta u optužnici kao jedna od oštećenih institucija.

Zagreb: Vili Beroš izašao je iz pritvora u Remetincu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Njegovo zapošljavanje izazvalo je buru u javnosti. Ne samo da je posao dobila osoba optužena za jednu od najvećih korupcijskih afera u zdravstvu, već se Beroš vratio u operacijsku salu nakon sedam godina pauze. Povjerenstvo bolnice, u kojem su sjedili i istaknuti članovi HDZ-a, proglasilo ga je "najboljim kandidatom". Nije odmah krenuo s operacijama, već sada samo asistira. Cijeli proces pratile su kontroverze i sumnje u politički pritisak, a neki neurokirurzi navodno su odbili sudjelovati u povjerenstvu za odabir kandidata.

Na kritike da osoba koja nije operirala sedam godina ne bi trebala odmah preuzeti tako odgovoran posao, premijer Plenković je odgovorio protupitanjem: "Mislite da je zaboravio, pa jeste li vi zaboravili voziti auto?". S teškom optužnicom za korupciju, Beroš sada čeka početak suđenja, dok istovremeno, nakon sedam godina pauze, ponovno odijeva kiruršku kutu u KBC-u Sestre milosrdnice.