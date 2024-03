Grbin: Radnička fronta neće biti dio koalicije, za Milanovićevu kandidaturu znalo malo ljudi

Za tu akciju je znalo jako malo ljudi. Tako je to moralo biti jer neke stvari, da se realiziraju, moraju ostati u vrlo uskom krugu ljudi, rekao je Peđa Grbin u HTV-ovoj emisiji "Nedjeljom u 2" predsjednik je SDP-a Peđa Grbin.

Demokratska procedura u SDP-u?

- Statut koji mi je prethodnik ostavio u naslijeđe, takvu odluku, dao je meni za pravo da ju donesem. Demokratska procedura će biti 17.4. na izborima kada će upravo građani Republike Hrvatske glasati, birati i izabrati Zorana Milanovića da postane novi hrvatski premijer. Demokratska procedura u SDP-u je i u postupku kandidature i u trenutku kada će Glavni odbor usvojiti liste. Doduše, u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću znati hoće li na tim listama za Sabor biti i Zoran Milanović, jer kao što znamo, Ustavni sud će sutra tek o tome odlučiti, rekao je Grbin.

Zašto Zoran Milanović nije dao ostavku i izašao s kandidaturom?

- Da prepusti Gordanu Jandrokoviću, kojeg gotovo cijela Hrvatska zove "Njonjo", iako ja taj nadimak baš ne volim koristiti, da preuzme uzde i da HDZ-u, barem na ovih mjesec, mjesec i pol, dok ih ne smijenimo, ostavimo potpunu vlast, da mogu napraviti još više štete, ne pada nam na pamet, rekao je Grbin.

- Demokratska procedura ovisi o stanju demokracije i mnogi misle da je demokracija nešto što je zadano. I misle da jednom kad si postigao demokraciju, da je to to, da je priča gotova i da će to uvijek biti tako. A povijest i ono što se danas događa u Hrvatskoj pokazuje da se to, nažalost, se može i promijeniti. Za demokraciju se treba boriti i ovi izbori su, nažalost, nakon 2000. godine ponovo postali izbori u kojima se borimo za demokraciju. I da, izuzetno je važno na kojoj državnoj funkciji i upravo njihovo ponašanje, ponašanje ljudi koji ponašaju najviše državne dužnosti pokazuje u kojem smjeru idemo. Ponašanje Andreja Plenkovića, ponašanje Gordana Jandrokovića koji se ovaj tjedan hvalio i predlagao slogan: "Nije u šoldima sve, glasajte za HDZ", je nešto što nas i tjera da im ne prepustimo da mogu napraviti imalo više štete nego što su do sada učinili. A učinili su previše.

Rekao je kako sve ovo rade za građane.

- Kada se dogodi situacija kakva se u Hrvatskoj događa, prije četiri mjeseca otkrije se da se potkupljuju mediji. Javnim novcem, novcem svih građana. A srećom, u Hrvatskoj još uvijek ne možeš sve potkupiti. I onda dolazi "lex AP", kojim se žele začepiti usta vama i vašim kolegama. Pa se onda, nakon toga, Turudića imenuje za glavnog državnog odvjetnika. A mislim da onda postoji trenutak kad svatko od nas, bez obzira bio on predsjednik, bio on član stranke, bio građanin, mora napraviti ono što može da se te stvari promijene. Ovo je trenutak kada svatko od nas, da bi svakome u Hrvatskoj bilo bolje, mora učiniti sve što može, poručio je.

Dodao je da predsjednik Milanović s njima ulazi u bitku da bi Hrvatska bila bolja.

- Zoran Milanović je predsjednik Republike Hrvatske i u ovu bitku ulazi sa svima nama da bi Hrvatska bila bolja. U ovom trenutku ona, s HDZ-om, s Plenkovićem, Karamarkom kojem se opet plješće na HDZ-ovim skupovima, sa Šeksom koji zagovara da Vlada razriješi dužnosti u suradnji s Ustavnim sudom predsjednika Republike Hrvatske, to ne može biti. Dakle, ovo je jedna velika utakmica, jedna borba u koju moramo ući i u koju svi moramo dati sve, rekao je Grbin.

Kazao je kako je HDZ pokušao zauzeti svaku instituciju.

- Da nije bilo predsjednika, zauzeli bi Vrhovni sud. Srećom, to nisu mogli. Da nije bilo predsjednika, zauzeli bi Oružane snage. Srećom, to nisu mogli. Da nije bilo predsjednika, ovladali bi tajnim službama. Srećom, to nisu mogli. A sada, na ovim izborima, onemogućit ćemo im da kradu, da pljačkaju i počet ćemo graditi bolju Hrvatsku za sve njene građane. Bez obzira na to za koga će na ovim izborima glasati. Jer građani imaju pravo izbora. Građani biraju. Ali nakon izbora, meni je svaki građanin potpuno jednak. Glasao za tebe ili mene. On je građanin ove zemlje i ja se za njega moram boriti, rekao je.

Rekao je da biti vrlo zanimljivo ako Ustavni sud kaže Zoranu Milanoviću da ne može biti kandidat na izborima.

- Nema nijednog propisa koji to brani. A s druge strane, imamo Zakon o izborima zastupnika u Europski parlament koji to izričito dopušta. Pa će biti vrlo zanimljivo pročitati to obrazloženje gdje će mi netko reći da na jednim izborima se smiješ kandidirati, ali na drugima ne smiješ, poručio je.

Poručio je da mu nitko ne može zabraniti da kaže koga će njegova stranka predložiti da bude mandatar.

- Ako Ustavni sud sutra kaže da on ne može biti kandidat na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, on to neće biti. Ali će i dalje biti kandidat za predsjednika Vlade Republike Hrvatske i hrvatskog premijera. Jer nam to nitko ne može uskratiti. Nitko mi ne može zabraniti da kažem koga će moja stranka, nakon što završe izbori za Hrvatski sabor, predložiti da bude mandatar i sastavlja novu Vladu. Nakon što od građana dobijemo povjerenje, a dobit ćemo ga, rekao je Grbin.

Rekao je da je ovo za Hrvatsku "jamac promjene".

- Ovo nije samo da pobijede naši. Ovo je da se Hrvatska krene mijenjati na bolje, da Hrvatska bude doista zemlja u kojoj će svi moći živjeti i prosperirati bez obzira na to čiju stranačku iskaznicu nose. A to danas baš i nije moguće. I ako ne vidite potrebu za takvom promjenom, to je vaše puno pravo, ali ja ju itekako vidim i osjećam ju među ljudima ove zemlje. I s onima s kojima razgovaram i onima koji mi pišu i onima koji mi se javljaju. Ako Hrvatska sada ne doživi promjenu, mi ćemo otići u smjeru, odnosno već smo krenuli u tom smjeru, i završit ćemo tamo gdje je danas Vučić odvukao Srbiju. Ja to ne želim i neću dopustiti, kaže Grbin.