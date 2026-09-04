Habijan optužuje oporbu da želi profitirati na prosvjedu za Liku. Kritike nazvao licemjernima...

Ministar pravosuđa Damir Habijan u petak je prozvao oporbu da pokušava politički profitirati na subotnjem prosvjedu u Zagrebu, poručivši da građani imaju pravo izraziti zabrinutost, ali da oporbene stranke ne nude konkretna rješenja. "U demokratskoj državi svatko ima pravo na prosvjed, pogotovo građani koji iskazuju zabrinutost zbog problema koji je trenutno broj jedan u javnosti. To apsolutno poštujemo i razumijemo", rekao je Habijan novinarima nakon sjednice Vlade.

Istodobno je optužio oporbene stranke da se pokušavaju "prikopčati" na prosvjed protiv ilegalnog otpada u Lici i iskoristiti temu za političke bodove.

"Jedno je pravo na prosvjed, pravo na izražavanje nezadovoljstva ili podizanje svijesti o problemu za koji građani smatraju da postoji, a nešto sasvim drugo je ako se na toj temi želi parazitirati", rekao je.

Posebno je prozvao SDP, Možemo, Most i druge oporbene stranke, tvrdeći da na saborskoj izvanrednoj sjednici o problemu otpada u Gospiću nisu ponudili konkretna rješenja.

Habijan odbacio kritike oporbe zbog odabira tvrtke za sanaciju otpada u Gospiću

Habijan je pritom odbacio kritike oporbe zbog odabira tvrtke za posao sanacije otpada u Gospiću. Rekao je da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost brzo proveo postupak javne nabave te odabrao tvrtku koja ispunjava zakonske uvjete.

"Fond je brzo proveo natječaje, ponudio rješenje i odabrao tvrtku koja ispunjava sve zakonske uvjete. Sve je napravljeno sukladno zakonu", kazao je Habijan.

Kritike oporbe zbog poslovnih veza odabrane tvrtke s osobama povezanim sa slučajem otpada u Gospiću nazvao je licemjernima, tvrdeći da ista tvrtka posluje ili je poslovala u sredinama u kojima je na vlasti SDP.

Kao primjere je naveo projekte u Pločama i Sisku, a spomenuo je i krapinsko-zagorskog župana Željka Kolara, za kojega je rekao da je ranije javno hvalio rad te tvrtke.

"To samo pokazuje koliko su licemjerni i koliko na ovoj ozbiljnoj temi, koju i u Vladi i u Ministarstvu shvaćamo upravo na taj način, žele ušićariti jeftine političke poene", rekao je Habijan.

Osvrnuo se i na premijerov posjet Gospiću, rekavši da je svrha takvih posjeta ponuditi konkretne odgovore i rokove, a ne samo doći među građane.

"Naravno da građanke i građani žele čuti rješenja. Ne dolazite negdje samo zato što puno govorite, nego ako dođete u neku sredinu, onda želite ponuditi i reći građanima odgovore na pitanja, reći jasne rokove kada govorimo o sanaciji koja će se provesti u nekoliko faza", rekao je.

Habijan je kazao da su na sastanku u Gospiću, među ostalim, sudjelovali predstavnici lokalne vlasti i udruga civilnog društva te da su imali priliku postavljati pitanja i dobiti odgovore o planu sanacije ilegalno odloženog otpada.

Strože kazne za ekocid, u određenim slučajevima i doživotni zatvor

Govoreći o izmjenama Kaznenog zakona, Habijan je rekao da će se uvesti novo kazneno djelo osobito teških kaznenih djela protiv okoliša, odnosno ekocida, za koje bi se mogla izreći kazna od najmanje deset godina do dugotrajnog zatvora, a u određenim slučajevima i doživotni zatvor.

"Za to kazneno djelo moći će se izreći kazna doživotnog zatvora", rekao je.

Najavio je i pooštravanje kazni za namjerno izazivanje požara. Umjesto sadašnje kazne od tri do 15 godina zatvora, predlagat će se kazna od najmanje pet godina do dugotrajnog zatvora, uz mogućnost izricanja doživotnog zatvora.

Na pitanje o tome kada će biti imenovan novi glavni državni inspektor, Habijan je rekao da to nije u njegovoj nadležnosti, ali da očekuje imenovanje "u skoro vrijeme".

Kazao je da Državni inspektorat, unatoč tome što nema imenovanog glavnog državnog inspektora, prema njegovim saznanjima normalno obavlja posao. Većim izazovom smatra broj inspektora u pojedinim područjima.

Habijan je pritom istaknuo da se problem divljih odlagališta ne može riješiti samo na razini Ministarstva ili Vlade, nego da u tome moraju sudjelovati lokalna samouprava, inspekcijske službe i građani.

Prosvjed "Hodaj za Gospić, hodaj za Hrvatsku" održat će se u subotu u Zagrebu zbog velikih količina ilegalno odloženog otpada na području Gospića. Okupljanje je najavljeno za 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će povorka krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića, gdje je središnji dio programa predviđen u podne.

Organizatori traže hitnu i potpunu sanaciju onečišćenih lokacija, utvrđivanje odgovornosti te jasne rokove za uklanjanje otpada.

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