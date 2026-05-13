DOLAZI NOVI ZAKON

HDZ odlučio: Energetska pića za maloljetnike pod zabranom, ali nikako po SDP-ovu prijedlogu

Piše HINA,
Zagreb: Sabor o izboru troje sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

SDP upozorava na sve veći broj djece koja konzumiraju energetska pića, dok vladajući poručuju da će zabrana za mlađe od 18 godina biti obuhvaćena novim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti.

HDZ je u srijedu odbio SDP-ov prijedlog izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se želi zabraniti prodaja i konzumacija energetskih pića maloljetnicima uz objašnjene da će to napraviti Vlada novim cjelovitijim zakonom, a SDP je upozoravao na rapidan porast konzumacije tih pića među maloljetnicima. Sabina Glasovac (SDP) je u ime predlagatelja upozorila da su energetska pića legalna opasnost za tinejdžere jer je udio kofeina, šećera i drugih stimulansa može ozbiljno utjecati na djecu koja su još u razvoju. Upozorila je i da Hrvatska prema svim istraživanjima bilježi kontinuiran i rapidan porast konzumacije energetskih pića među maloljetnicima. Uz to zabrinjava što sve više djece počinje piti energetska pića još u osnovnoj školi i sve češće ih miješaju sa alkoholom. 

Napominjući da djeca i mladi često ne prepoznaju rizike koja energetska pića nose, navela je kako liječnici i zdravstvene studije upozoravaju da ta pića mogu dovesti do brojnih teškoća - od poremećaja sna, srčanih aritmija, povišenog krvnog tlaka pa i do smrtnih slučajeva povezanih sa prekomjernom konzumacijom tih pića.

Glasovac (SDP): Želimo zaštititi fizičko i mentalno zdravlje djece

Stoga, Klub SDP-a predloženim zakonom želi zaštititi fizičko i mentalno zdravlje djece i mladih, smanjiti njihovu izloženost stimulansa te spriječiti dostupnost energetskih pića maloljetnicima u ugostiteljstvu i trgovini. Njime se propisuje zabrana posluživanja i dopuštanja konzumacije energetskih pića osobama mlađim od 18 godina po uzoru na postojeće odredbe o zabrani prodaje alkohola maloljetnicima. 

Također, ugostitelji i iznajmljivači koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu te nositelji i članovi OPG-ova obvezni su prema prijedlogu jasno istaknuti oznaku zabrane a u slučaju sumnje na maloljetnost mogu zatražiti osobnu iskaznici ili drugu identifikacijsku ispravu radi provjere dobi.

Provedbu zakona trebali bi provoditi policajci, komunalni redari i turistički inspektori koji bi imali ovlasti izdavanja prekršajnih naloga, podnošenja optužnih prijedloga i naplate novčanih kazni.

Državna tajnica u ime Vlade odbila SDP-ov prijedlog, nacrt novog zakona 11. lipnja na sjednici Vlade

Državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić je u ime Vlade odbila SDP-ov prijedlog, najavivši da će 11. lipnja naći na sjednici Vlade nacrt prijedloga novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u kojem je propisana zabrana konzumacija energetskih pića u ugostiteljskim objektima osobama mlađim od 18 godina. 

Ista zabrana propisana je i za iznajmljivače, za OPG-ove kao i obrtnike koji za vrijeme proslava i manifestacija pružaju ugostiteljske usluge. 

Udovičić je kazala da su propisane i kazne koje će za obrtnike iznositi do 5300 eura ako usluže ili dozvole konzumaciju energetskih pića u objektu mlađima od 18 godina, a do 1300 eura ako to rade iznajmljivači ili OPG-ovi.

Istaknula je i da je tekst nacrta novog zakona koji će se naći pred Vladom cjelovitiji nego je to SDP-ov prijedlog. 

Jembrih (HDZ):  Novim zakonom će zabrana energetskih pića maloljetnicima biti uređena sveobuhvatno 

Ljubica Jembrih (Klub HDZ-a) također je rekla da SDP-ove izmjene zakona nije potrebno donositi jer je ista problematika obuhvaćena novim cjelovitim zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti koji je trenutno u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. 

Istaknula je da nitko ne osporava zdravstvene rizike koja energetska pića predstavljaju za djecu i mlade, ali smatra da je potrebno pričekati donošenje novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim će ta problematika biti uređena na sveobuhvatan i učinkovit način. 

Za razliku od nje, Irena Dragić (Klub SDP-a) upozorila je da je naša zemlja izgubila osam godina jer je njezina stranka ograničenje prodaje i posluživanje energetskih pića maloljetnicima predlagala tri puta - 2018., 2022. te u siječnju 2026. No, unatoč tome vladajući su, kazala je, te prijedloge godinama ignorirali i odbijali. 

Oporba je podržala SDP-ov prijedlog izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a Dubravka Novak (Možemo!) također je upozorila da energetska pića imaju konkretan fiziološki učinak na dječji i adolescentski organizam.

Stoga, dodala je, nije slučajno da EU već danas propisuje da proizvodi s visokim sadržajem kofeina moraju nositi upozorenje da se ne preporučuju djeci i trudnicama. No,  Novak problem vidi u tome što su takva pića djeci vrlo lako dostupna.

