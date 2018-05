'Imao sam vizije. Glasovi su mi govorili da moram ubiti vraga'

Hrvatsku javnost zapanjili su svojom mladošću, lakoćom kojom su, često bez ikakva razloga, ubijali svoje žrtve te okrutnošću u počinjenju zločina. Oni se za svoj zločin nisu pokajali...

Dino Kulišek (25) je 13. srpnja 2014. godine došao do vrata stana na drugom katu zgrade u crikveničkoj Ulici Kralja Tomislava 118B s velikim nožem, razvalio ulazna vrata te, gotovo bez riječi, Ivanu Jagodiću zadao 43 uboda nožem koji su ga usmrtili, iako ga je žrtva u strašnim bolovima molila da prestane.

Kada je vidio da je u stanu Jagodićeva djevojka, potencijalna svjedokinja ubojstva, krenuo je na nju, uhvatio je te joj je također zadao dvadesetak uboda nožem.

I Meriem Demo ga je molila da stane, ali Kulišek je nije poslušao.

Nastavio ju je ubadati i kad je pala na pod, ostala ležati u lokvi krvi i pravila se mrtva. Kada je Kulišek napokon stao i otišao, Meriem je još bila pri svijesti i slabašnim je glasom zazivala pomoć, a život joj je spašen hitnom medicinskom intervencijom.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

'Glasovi su mi rekli da moram ubiti vraga, i to nožem u srce'

Kulišek je pri kraju suđenja rekao da mu se u snu pojavljivao vrag s rogovima, a kasnije se taj vrag preobrazio u lik Jagodića.

- Mislio sam da ću ubiti zlo ako ubijem vraga. Ako nastupi smrt Sotone, onda prestaje zlo. Imao sam glasove u glavi, oni su me nagovarali na to. Govorili su mi da imam misiju, da moram ubiti vraga, nožem u srce. Pukao mi je film - rekao je Kulišek u svojoj obrani pred sudom u Rijeci.

Kulišek dodaje kako nije mogao kontrolirati svoj mozak i nije znao što se događa.

- Trajalo je to dva mjeseca, počeo sam osjećati veliki smrad, a imao sam i vizije. To sam sve pripisivao Jagodiću. Imao sam osjećaj da mi se Bog ubacio u glavu. Oko Jagodića se stvorila nekakva magija, sanjao sam demone, a pročitao sam da se Sotona može pojavljivati u obliku takvih smradova, govorio je.

Ubojica je opisao i trenutak svog zločina:

- Otvorio mi je vrata stana i onda sam ga izbo. Detalja se više ne sjećam, bio sam u bunilu.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Svjedok: Kulišekov prijatelj je cijelom busu pričao o ubojstvu

Na suđenja za stravično ubojstvo svoja saznanja iznio je svjedok koji se nakon ubojstva slučajno našao sa Kulišekovim prijateljem u autobusu iz Zagreba za Rijeku.

- Putovao sam u Rijeku sa utakmice kada je igrom slučaja do mene sjeo dečko koji je rekao da se vraća iz Požege sa liječenja od ovisnosti i koji je inače vrlo prepoznatljiv jer na licu ima istetovirane suze. Bio je upadljiv i glasan te, ničim izazvan, tijekom cijele vožnje, na sav glas pričao o tom ubojstvu. Kako sam pokojnog Ivana poznavao sa riječkog Conta priča me je zaintrigirala i pažljivo sam slušao. Dečko je bio vrlo precizan i temeljit u opisu događaja. Rekao je kako se nakon ubojstva Dino sav krvav došao kod njega istuširati i presvući, nakon čega su obojica otišli u obližnju šumu zapaliti joint. Tada mu je Dino ispričao sve detalje ubojstva tj. da se Ivana riješio tako što ga je izbo oko tridesetak puta, da se potom riješio i cure koja je bila s njim u stanu te da je Dino pokojnom prijetio SMS-ovima i nekoliko dana prije ubojstva. Spominjao je kako to ubojstvo nema nikakve veze s drogom već kako je optuženi pokojnog imao na piku već duže vrijeme zbog nekih njihovih nerazriješenih stvari - prepričavao je događaj iz busa svjedok.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Dodao je kako mu se činilo da Dinov prijatelj u cijeloj toj priči uživa, pogotovo jer je izjavio kako mu je bilo zabavno kada je njega i Dina nakon ubojstva ganjala policija.

- Kako je govorio vrlo glasno, cijeli bus, koji je bio krcat putnika, uključio se u priču i postavljao pitanja u vezi ubojstva na koja je taj dečko odgovarao. U jednom trenutku čak ga je opomenuo vozač busa poručivši mu da se malo stiša. Na moj upit zašto sve to nije prijavio policiji odgovorio je da ga je bilo strah jer je Dino svima u društvu bio uzor, svi su ga se bojali, a navodno je njegov tata imao veze s policijom - kazao je svjedok današnjeg suđenja.

'Ispričao mi je detalje ubojstva. Zgrozila me ta hladnokrvnost'

- Treći dan nakon Dinovog dolaska u zatvor ostali smo sami i Dino mi je ispričao cijelu kronologiju ubojstva. Rekao je da je do ubojstva došlo jer ga je ostavila djevojka te otišla s njegovim prijateljem s kojim je od prije imao razmirica i koji mu je dugovao nekih dvjesto kuna. Kazao je da je taj dan na zidiću obližnjeg stana, gdje je ubijeni živio s majkom, čekao da majka napusti stan. Tada je provalio vrata, uletio unutra te usmrtio pokojnika i njemu i djevojci nanio višestruke ubode nožem. Potom je otišao do prijatelja i ispod njegovog kreveta sakrio krvave tenisice, a nož bacio, kako je rekao na "ljubavnom putu" u Crikvenici. Bio sam zgrožen njegovom hladnokrvnošću i nije mi bilo ugodno, a budući da sam i sam tada imao malodobnu kćer nisam mogao tu informaciju zadržati za sebe - to je na suđenju Kulišeku na Županijskom sudu u Rijeci rekao svjedok Dean Gavran (43), koji je nekoliko dana u riječkom zatvoru dijelio istu sobu s optuženikom.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Priznao da će igrati na kartu neuračunljivosti?

Dodao je kako je Kulišek isto pričao i ostalim zatvorenicima, koji su mu rekli da ga čeka teška robija, no da mu je Kulišek tada rekao kako će igrati na kartu neuračunljivosti, a uz to je mlad i do sada neosuđivan te smatra da će se izvući s oko pet godina.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kulišekov prijatelj: Lagao sam jer me bilo strah

Mario Lukanović, Kulišekov prijatelj iz osnovne škole, koji služi zatvorsku kaznu u Puli, također je svjedočio na suđenju, no njegov sadašnji iskaz u mnogočemu se razlikovao od onog prijašnjeg koji je dao u policiji.

- Dino je k meni došao taj dan oko pet popodne i samo je kratko rekao da je obavio što je trebao, no nisam ga pitao što. Bio je dobro raspoložen, igrali smo X-box, prošetali mog psa, a na putu prema gradu zastali u šumarku da ja zapalim joint. Tada nas je opkolila specijalna policija i saznao sam što se dogodilo - kazao je Lukanović koji je na suđenju bio pod djelovanjem tableta protiv ovisnosti i depresije, koje mora uzimati u sklopu terapije.

Na upit zašto je prije tvrdio da je Dino kod njega došao krvav i skrio tenisice, a onda to porekao, svjedok je rekao da je lagao jer se bojao da ga se i samog ne optuže za krivično djelo te da je i tada bio teški tabletoman i ovisnik koji se zadnjih nekoliko godina svog života uopće ne sjeća.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nakon ubojstva pobjegao u šumu i zapalio džoint

Dino Kulišek (25) bježi s mjesta ubojstva, skida krvavu odjeću, tušira se, skriva krvave tenisice, odlazi u šumu dalje od ljudi, gdje puši džoint. Nema u takvom ponašanju nikakvog ludila i obračuna s vragom već se radi o hladnoj i proračunatoj likvidaciji čovjeka koji se nije mogao obraniti, rekao je u završnim riječima Igor Koren, odvjetnik majke ubijenog Ivana Jagodića.

Dodao je kako je vrlo simptomatično kako se nekakva opsjednutost, mirisi, okultizam i vragovi pojavljuju tek kasnije u sudskom postupku.

Kulišekovi branitelji, odvjetnici Ljubo Pavasović Visković i Goran Marjanović, u završnim riječima zatražili su njegovo oslobađanje smatrajući da optužba nije izvan svake razumne sumnje dokazala ključne okolnosti koje se optužnicom stavljaju na teret optuženiku, a pogotovo kada se radi o njegovoj ubrojivosti za vrijeme počinjenja ubojstva.

Osuđen na 38 godina zatvora

Kulišek je 2017. na Županijskom sudu u Rijeci osuđen na 38 godina zatvora zbog ubojstva Ivana Jagodića i pokušaj ubojstva njegove djevojke, tada 19-godišnje Meriem Demo. Nakon izricanja presude, majka ubijenog Jagodića pustila je suzu olakšanja.

Tijekom čitanja obrazloženja presude, Kulišek je vikao:

- Ovo je sramota za hrvatsko pravosuđe, ne moram ja ovo slušati, je** se vama za pravdu...

Nakon toga zatražio je da napusti sudnicu.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ponovno će mu suditi

Vrhovni sud je krajem ožujka ove godine prihvatio žalbe 25-godišnjeg Kulišeka iz Dramlja, njegovih roditelja i odvjetnika, te ukinuo presudu riječkog Županijskog suda kojom je osuđen na 38 godina zatvora. Slučaj je vraćen na novo suđenje pred potpuno izmijenjeno vijeće.

- U pravu je optuženik kada tvrdi da je činjenično stanje, na kojem se temelji prvostupanjska presuda, pogrešno utvrđeno, pri čemu posebno dovodi u sumnju zaključak prvostupanjskog suda izveden na temelju provedenog psihijatrijskog vještačenja o stanju ubrojivosti optuženika u vrijeme počinjenja djela. U ponovljenom postupku valja, ovisno o rezultatima suočenja psihijatrijskih vještaka, po potrebi provesti i novo psihijatrijsko vještačenje ubrojivosti optuženika na jednom od medicinskih fakulteta u Hrvatskoj - navodi se to u rješenju Vrhovnog suda, a javlja Novi list.

Vještačenja

Prvo psihijatrijsko vještačenje obavili su eksperti iz Vrapča, čiji je zaključak da je Kulišek bio neubrojiv u vrijeme zločina. Kod Kulišeka se radi o "akutnom psihotičnom poremećaju nalik na šizofreniju« te u vrijeme događaja nije mogao vladati svojom voljom i postupcima", stav je psihijatara iz Vrapča.

Foto: Goran Kovačić/Pixsell

Riječko Županijsko državno odvjetništvo je nakon toga naložilo drugo vještačenje, što ga je obavila riječka psihijatrijska vještakinja Klementina Ružić. Njen nalaz bio je, u biti, sasvim suprotan, da je bio smanjeno ubrojiv, ali ne bitno. Kod Kulišeka se radi o "poremećaju ličnosti miješanog tipa", a kada je iznosio priče s glasovima u glavi, nije bio uvjerljiv, "njegova prezentacija djeluje kao naučena psihopatologija", mišljenje je riječke vještakinje.

Iskazi prijatelja

Nadvještačenje je povjereno Popovači, a njihovo mišljenje bilo je na tragu nalaza vještakinje Ružić da, u suštini, »simulira psihopatološke događaje«, da ne doživljava ono što govori. Psihijatrica Tia Žarković Palijan iz Neuropsihijatrijske bolnice u Popovači, koja je tri puta dala iskaz na suđenju, ostala je pri mišljenju da je Kulišek u vrijeme zločina bio smanjeno ubrojiv, ali ne bitno, zaključivši to i nakon što je obavila i drugo dopunsko psihijatrijsko nadvještačenje.

Vrhovni sud, obrazlažući zašto je presuda ukinuta, naglašava da riječki sud uopće nije dao ocjenu iskaza trojice Kulišekovih prijatelja koji su imali saznanja o njegovom ponašanju prije zločina i kojima je opisivao svoje stanje i osjećaje.

- Govorio je o mračnim stvarima, demonima, glasovima i sotonizmu, a svjedoci su bili suglasni da je optuženik pritom bio potpuno neagresivna i povučena osoba. Vjerodostojnost iskaza navedenih svjedoka prvostupanjski sud uopće ne ocjenjuje, propušta ih analizirati i dovesti u bilo kakvu vezu s psihičkim stanjem optuženika, u odnosu na zaključak iz provedenog psihijatrijskog vještačenja o optuženikovoj ubrojivosti - ističe se u rješenju drugostupanjskog suda.

Majka svjedočila o čudnom ponašanju

Suci Vrhovnog suda prigovaraju da riječki sud nije dao analizu i ocjenu vjerodostojnosti ni iskaza majke optuženog Kulišeka koja je također na suđenju opisivala njegovo čudno ponašanje u vrijeme prije nego što je počinio teške krvne delikte.

- Sve iskaze spomenutih svjedoka sud je trebao ocijeniti u okviru činjenica koje su značajne za utvrđivanje okolnosti ponašanja optuženika prije počinjenja djela te ih barem posredno dovesti u vezu, budući da o njima može ovisiti postavljanje dijagnoze, s nalazom i mišljenjem psihijatrijskog vještačenja. Prvostupanjski sud je od psihijatrijskih vještaka također trebao zatražiti da se detaljno očituju o značaju iskaza navedenih svjedoka, u dijelu u kojem opisuju optuženikovo ponašanje prije djela te da se potom vještaci decidirano izjasne je li to moglo biti od utjecaja na utvrđeno psihičko stanje optuženika u vrijeme djela - podvlače suci Vrhovnog suda.

Liječenje Kulišeka

U rješenju se podsjeća da u spisu postoji medicinska dokumentacija o liječenju Kulišeka još 2011. godine, a iz njega proizlazi da su optuženika pregledavali i liječili psihijatar i psiholog. Vrhovni sud smatra da je posebno izostala ocjena riječkog suda o iskazima psihologinje koja se u vrijeme prije zločina bavila liječenjem Kulišeka, kao i dviju doktorica koje su se bavile liječenjem okrivljenika u zatvorskoj bolnici nakon što je počinio teške krvne delikte. One su iznosile stavove i dijagnoze vezane za Kulišekovo psihičko stanje, što također može biti značajno za konačnu procjenu njegovog duševnog zdravlja.

Foto: Goran Kovačić/Pixsell

- Prvostupanjski sud je propustio detaljno analizirati navedene dokaze, a potom ih prezentirati psihijatrijskim vještacima i pritom im naložiti da se, u kontekstu mišljenja o ubrojivosti optuženika, posebno referiraju na njihov značaj. Nakon sveobuhvatne analize i ocjene vjerodostojnosti iskaza navedenih svjedoka i medicinske dokumentacije za optuženika bilo je potrebno provesti detaljno suočenje svih ispitanih psihijatrijskih vještaka. Posebno vještaka Psihijatrijske bolnice Vrapče i Neuropsihijatrijske bolnice Popovača, s obzirom na njihove oprečne nalaze o ubrojivosti optuženika - zaključuje se u rješenju Vrhovnog suda, koje traži da riječki sud na novom suđenju otkloni nedostatke na koje je ukazano, piše Novi list.

U rezimeu suci Vrhovnog suda podvlače da valja ponovo ispitati svjedoke, posebno oko Kulišekovog ponašanja prije zločina, a ovisno o rezultatima suočenja psihijatrijskih eksperata, eventualno provesti novo psihijatrijsko vještačenje ubrojivosti Kulišeka.

