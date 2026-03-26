HORMUŠKI TJESNAC

Iran ograničio prolaz: 'Samo prijateljske zemlje mogu proći'

Piše HINA,
Iran ograničio prolaz: 'Samo prijateljske zemlje mogu proći'
Foto: Stringer

Teheran poručuje da Kina, Rusija, Indija, Irak i Pakistan imaju dozvolu tranzita kroz strateški tjesnac, dok se za 'neprijatelje' uvode ograničenja

Iran je odobrio tranzit kroz Hormuz "prijateljskim zemljama" Kini, Rusiji, Indiji, Iraku i Pakistanu, rekao je ministar vanjskih poslova Abas Arakči u razgovoru za državnu televiziju, prema izvješću iranske novinske agencije Tasnim. "Zemljama za koje smo utvrdili da su naši prijatelji dopustili smo prolazak kroz Hormuški tjesnac. Dozvolili smo prolazak Kini, Rusiji, Indiji, Iraku i Pakistanu", citira Tasnim izjavu šefa iranske diplomacije za Press TV. "Nema razloga da neprijateljima dopustimo da prođu kroz Hormuški tjesnac", dodao je Arakči. Irak je veliki proizvođač u skupini iranskih "prijatelja" s dozvolom tranzita. Zauzimaju drugo mjesto na ljestvici vodećih proizvođača u Organizaciji zemalja‑izvoznica nafte (OPEC) i do početka rata izvozili su 3,4 milijuna barela nafte dnevno.

Teheran preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem nakon američko‑izraelskog napada 28. veljače, zabranivši tranzit brodovima povezanima sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom i njihovim saveznicima.

Iranske vlasti višekratno su naglašavale da tjesnac nije zatvoren te da je tranzit, sukladno međunarodnom pravu, zabranjen samo "neprijateljskim" brodovima.

Brodovi i dalje plove kroz Hormuški tjesnac, uz nužne mjere i uvjete koji proizlaze iz ratnog stanja, prenijela je u ponedjeljak iranska novinska agencija Mehr priopćenje iranskog ministarstva vanjskih poslova, objavljeno u nedjelju.

Hormuz kao jamstvo

Komentirajući nastojanja nekih zemalja da posreduju u okončanju rata, iranski ministar rekao je da "međunarodna jamstva nisu 100 posto pouzdana".

Najbolja je garancija da Iran neće biti ponovno napadnut "inherentno jamstvo" koje je Teheran sam stvorio, prenosi Tasnim njegove riječi.

"Kroz inherentno jamstvo koje smo sami kreirali nitko se neće usuditi ponovno pokrenuti rat protiv iranskog naroda", kazao je Arakči.

Suverena kontrola nad Hormuškim tjesnacem prirodno je i zakonito pravo Irana, kazao je pak odvojeno za Press TV neimenovani iranski visoki dužnosnik, upoznat s američkim mirovnim prijedlogom, prema izvješću Tasnima.

Upravo je kontrola nad strateškim plovnim putom jamstvo da će, nakon sklapanja primirja, druge strane ispunjavati svoje obveze, dodao je dužnosnik.

Prijatelj i Tajland

Tajlandski ministar vanjskih poslova Sihasak Phuangketkeow objavio je pak odvojeno da je kroz Hormuz prošao i naftni tanker u vlasništvu tajlandske naftne kompanije Bangchak Corporation.

Tanker je sigurno prošlao kroz tjesnac nakon diplomatske koordinacije između Tajlanda i Irana i nije morao platiti nikakvu naknadu, objavili su u srijedu kompanija i ministar Phuangketkeow.

Pregovore je tajlandski ministar vanjskih poslova vodio s iranskim veleposlanikom u Tajlandu.

Prolazak odražava bliske veze između dvije zemlje, objavilo je iransko veleposlanstvo na X-u. "Prijatelji zauzimaju posebno mjesto", dodali su.

Dozvolu čeka još jedan tajlandski brod, u vlasništvu kompanije SCG Chemicals, rekao je u srijedu šef tajlandske diplomacije.

Tajland trenutno uvozi otprilike pola nafte iz regije Perzijskog zaljeva, a tajlandski neto uvoz nafte odgovara udjelu od 4,7 posto tajlandskog BDP‐a zemlje, signalizirajući najveći omjer u regiji.

Komentari 2
