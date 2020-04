Lista srama: Da su reagirali i djelovali, zaraza se ne bi širila!

U jeku pandemije u Hrvatskoj se pokazalo se da iznimka ne čini pravilo pa to što se dobro nosimo s korona krizom ne znači da sve funkcionira na svim razinama. Korona je iznjedrila i 'bisere' koji nisu na ponos narodu, a trebali bi biti uzori društvu.

Neki od njih ponašaju se kao da su iznad mjera, drugi se skrivaju i prebacuju odgovornost.

Organizacija i pravovremena reakcija ključ su rješavanja svih kriznih situacija. Nacionalni stožer i četvero najistaknutijih ljudi u ovoj borbi (Beroš, Markotić, Capak i Božinović) samo su dio vodećeg lanca u bori protiv korone. No kada je korona zagrebla u domove za starije i nemoćne, stare boljke hrvatskog sustava izlaze na površinu.

Pa tako umjesto da ravnatelj splitskog doma Ivan Škaričić preuzme odgovornost za propuste u ustanovi koju vodi, on uz potporu premijera i župana Blaženka Bobana, dom nastavlja voditi iz kućne samoizolacije. Dok obitelji oplakuju svoje najmilije koji su podlegli virusu nakon proboja u dom, nadležna tijela istražuju.

Foto: Ivana Ivanović/Pixsell

Neki župani su građanima pokazali kako izgleda zabranjeni 'korona party'. Tako se sisačko-moslavački župan Ivo Žinić (HDZ) zabavljao s još osmero ljudi u zavičajnom domu u Marinbrodu krajem ožujka u vrijeme kada su već zabranjena okupljanja. No za njega je to bila dozvoljena obiteljska večera.

Novigradski gradonačelnik Anteo Milos (IDS) kršio je pravila samoizolacije jer je napustio dom kako bi otišao na pogrebu oca poznatog istarskog vinara.

Među onima koji misle da su posebni u vrijeme korone je i župnik Josip Delaš kojeg ni naputci nadležne nadbiskupije ne sprečavaju da ugrožava građane, vjernike pa uredno održava mise, a predstavnike medija koji o tome svjedoče naziva 'đavoljim poslom'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Neka vas đava nosi, ajte kvragu! Đavli, masoni, odnija vas đava što prije! Ajte ća, nemojte sr*t po nama, ajte ća! - vikao je toga dana tjerajući novinare ispred crkve. Nakon mise je pojašnjavao kako su se u crkvi držali razmaka te dodao: "Strašno je bilo, toliko puno tih milicajaca, jugomilicajaca. To je pljuvanje po Bogu i protiv Boga i gaženje po narodu i njegovu dostojanstvu. Centralni kršćanski blagdan je Uskrs i ima se pravo doći na misu." U cijelom incidentu je i napadnuta novinarka, a Delaš je zaključio kako su to bila 'đavolja posla'. Za nepoštivanje mjera i potencijalno širenje zaraze može ga kazniti jedino biskup.

Korona se probila i u zagrebački Dom za starije i nemoćne na Bukovcu Gornjem gdje je zaraženo 19 korisnika i četvero djelatnika. Nakon što su se na čelu zagrebačkog stožera civilne zaštite izmjenjivale zamjenice gradonačelnika Olivera Majić i Jelena Pavičić Vukičević, to je mjesto odlučio zauzeti gradonačelnik Milan Bandić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Još 8. travnja kada je u splitski dom ušla korona, Bandić se pohvalio kako je u Zagrebu nema te da su ondje i prije naputka Nacionalnog stožera civilne zaštite zabranili posjete domovima. Sada se i u Zagrebu traže 'krivci', a Bandićevi ljudi su brže bolje svim domovima dodijelili zaštitnu opremu jer su se vlasnici domova javno požalili da su ih zanemarili.

- Dobila sam 100 zaštitnih maski i 200 rukavica. Eto zahvalna sam i na tome no ta količina nije dostatna ni za dva dana. Još su nam to dijelili bez zaštitne opreme. Ma cirkus - kaže nam jedna vlasnica zagrebačkog doma koja deset godina brine o korisnicima.

Ministrica za socijalnu politiku Vesna Bedeković našla se na udaru kritika upravo nakon proboja korone u domove. Vlasnici domova prozivaju Ministarstvo da ih nije na vrijeme obavijestilo što im je činiti i kako se trebaju ponašati u pandemiji te da su im naveli samo poseban mail na koji trebaju svaki dan dostavljati podatke.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- To je sve proforme radi. Broj prijema i poteškoće. Ja ne znam tko tamo dnevno čita tih tisuću mailova besmislenih podataka - komentira nam jedna vlasnica privatnoga doma.

Da razjasnimo o čemu se radi i gdje je nastao nesporazum pokušali smo provjeriti što o svemu misli ministrica no do objave broja nije bilo odgovora. Korona je u Hrvatsku ušla 25. veljače, a Ministarstvo je 'Upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi' objavilo 11. travnja te nadopunilo prije dva dana.

Željko Kolar, krapinsko-zagorski župan (SDP), već danima ima žarište koje ne suzbija u Pregradi, gradu koji je u vrhu po broju zaraženih s obzirom na broj stanovnika, a sada je u javnost izbio i skandal s bolnicom u Stubičkim Toplicama.

Nakon što su doznali da je virus ušao u Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, pacijente su poslali doma, ne dočekavši njihove nalaze. Sada se pokazalo da je dio pacijenata već bio pozitivan, pa su ti isti pacijenti već zarazili svoje obitelji u drugim dijelovima zemlje.

Neki su se i iskazali

Istina, ne treba zaboraviti ni na one župane i stožere koji su se iskazali u ovim vremenima. Među njima je svakako Istarska županija koja je bila prva na udaru korone zbog eskalacije u Italiji. Načelnik njihovog županijskog stožera civilne zaštite Dino Kozlevac objasnio je kako su uspjeli suzbiti rapidno širenje virusa.

- Imali smo odlično organiziran sustav zdravstva, civilne zaštite i svih ostalih službi. Bili smo uvježbani i spremni, pa kada je došao trenutak da taj sustav aktiviramo, jednostavno smo nastavili s načinom rada na koji smo bili naučeni - rekao je Kozlevac za 24sata te istaknuo kako se kod njih i oni sa slabijim simptomima liječe u bolnici. Istra je bila prva na udaru i dok su se u ostatku zemlje još mirno ispijale kave, onu su zatvarali škole i lijepili trake po svih igralištima do posljednjega sela. Danima su bili bez novooboljelih no prekjučer su zabilježili dva nova slučaja. Ukupno su do sada imali 89 pozitivnih i svoje preminulih.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Ličko-senjski župan i čelnik njihova stožera Darko Milinović na pojavu prvih oboljelih u Udbini reagirao je bez oklijevanja i stavio cijelo mjesto u karantenu. I sam liječnik i bivši ministar zdravstva, među prvima je reagirao i svim liječnicima privatnim zakupcima obećao da će ih osloboditi plaćanja koncesija i zakupnina sljedeća tri mjeseca. Milinović nam kaže da dobro kontroliraju svoje domove, no priznaje da su privatne nehotično zanemarili.

- Ukupno imamo 20 pozitivnih u našoj županiji no radimo sve da suzbijemo pandemiju - rekao je. Kako su nam se vlasnici privatnih domova umirovljenika u njegovoj županiji požalili da ih nitko ni o čemu ne obavještava, pitali smo ga jesu li ih dosta zaboravili:

- Istina, u prvom momentu smo se bili usredotočili na domove kojima je županija osnivač. To je istina, no ovih dana ćemo se pozabaviti i s njima jer su oni jednako važni. Ali prije nekoliko dana smo im slali jasne naputke što trebaju raditi te tražili da nas obavijeste kako su se organizirali i koje mjere su poduzeli. Nitko nam se nije požalio da nema zaštitne opreme no možda nisu shvatili da nam to mogu napisati. Sada ćemo raditi na tome da i njih opremimo te da ih testiramo - kaže nam Milinović.