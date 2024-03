Milanović govorio o Ukrajini, migrantima i kršćanstvu: 'Jači smo od Srbije. Izborili smo se...'

Naša zemlja se trenutno nalazi u dubokoj i neopisivoj krizi, najvećoj do sada. To povezujem s vanjskim faktorima koji traju već nekoliko godina i gdje se prag tolerancije ljudi i kritičnost na neke pojave – otupljuje. Ljudi naprosto pristaju, ne zauvijek, na to da ih se vuče za nos, da im se oduzima sloboda, da ih se moralno ponižava, da ih se uvjerava da je crno bijelo, a bijelo zeleno“, poručio je Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelujući na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Ludbrega povodom obilježavanja Dana Grada.

U prigodnom obraćanju predsjednik Milanović istaknuo je ključne izazove s kojima se suočavamo kao društvo te naše određenje u svijetu u ovim turbulentnim vremenima.

- Imali smo koronu, užasno komplicirano razdoblje kroz koje smo prošli svi mi na Zapadu. Bilo je nekih opravdanih stvari, ali bilo je i potpunih ludosti. Tu su pravila ponašanja i neki standardi već pomaknuti i što je ranije bilo nenormalno, to se sada od jednom počelo tolerirati - kazao je Milanović.

Govoreći o globalnim događajima, Milanović je istaknuo važnost izbjegavanja sukoba i očuvanja mira, posebno s obzirom na rat u Ukrajini.

'Znam što mogu i što možemo"

- Učinit ću sve da Hrvatsku zadržim što je moguće dalje od tog i od bilo kojeg drugog rata. Naivan nisam, borbenosti u životu mi ne nedostaje, ali znam što mogu i što možemo, te znam što ne možemo i nećemo. Živimo u poluratnom stanju - poručio je objasnivši kako ratno stanje ne mora biti samo stanje u kojem jedni po drugima pucaju i istovaruju bombe.

- Ova vremena su vrlo opasna i iz njih moramo izaći normalni i neoštećeni - dodao je.

Osvrćući se na migrantsku krizu, Milanović je istaknuo važnost zaštite granica i jasnu politiku prema migracijama, naglašavajući da se migranti koji ne bježe od progona trebaju tretirati sukladno zakonu.

- Što se tiče problema migracija, 2015. godine imao sam human i otvoren, ali i kalkuliran pristup. Gledao sam kako da ljudima pomognemo, a da sebe ne ugrozimo. Danas je to drugačije. Kroz Hrvatsku je 2015. godine prošlo skoro milijun ljudi u vrlo kratkom vremenu. Danas toga više nema jer ovo su sada migranti koji ovdje dolaze s računicom i želeći uzeti samo socijalnu pomoć. Treba zaštiti one koji bježe od progona, genocida i slično, međutim, današnji migranti ne bježe od toga. Ti ljudi su protupravno ovdje i kao takvi trebaju biti tretirani. Granica je sveta, za nju se u ratu u Hrvatskoj ginulo, ljudi su se dizali na otpor, brigade su se formirale da bi se znalo gdje je naše. To sve skupa nam ne stoji na putu da budemo dobri, pošteni i sućutni, da budemo lojalni član Europske unije i NATO-a, ali da ne budemo bedaci - kazao je predsjednik Milanović.

"To je kršćanski prostor"

Govoreći nadalje o važnosti identiteta, predsjednik Milanović naglasio je važnost kršćanske kulture i tradicije u formiranju hrvatskog nacionalnog identiteta.

- Naš identitet bez kršćanstva ne postoji jer smo kršćanska i katolička nacija i kultura, a da ne govorim o povijesnim jezgrama onoga na što smo najponosniji, a to su kulturno-povijesni dragulji na Jadranu. To je povijest kršćanstva i povijest Europe. Europa i Hrvatska su kršćanski prostor, što naravno ne isključuje druge vjere“, poručio je dodavši kako je Europa i dalje zajednica naroda, nacija i država.

- Mi smo država povijesnog naroda, sa povijesnim pravom, s granicama, s jasno određenim teritorijem, sa stanovništvom, građanima dakle sa svim onim što čini jednu naciju - kazao je Milanović.

U obraćanju se predsjednik Milanović osvrnuo i na odnose Hrvatske i susjeda te je u tom smislu spomenuo i Srbiju kazavši da je Hrvatska u prednosti jer je “jača od Srbije i ima bolji položaj”.

"Sa susjedima se mora biti dobar"

- Izborili smo se za to. Imamo jaču ekonomiju. Idealno je vrijeme da raskrstimo s onime što je bilo, s nekakvim Jugoslavijama, to je prošlo, to je iza nas. Ali, sa susjedima se mora biti dobar i konstruktivan, bez obzira na povijest - poručio je Predsjednik.

Za Ludbreg je predsjednik Milanović rekao je da je lijepo i ugodno mjesto u kojem se osjeća mir, rad i poredak.

- Kada slušaš ljude sve nekako štima i klapa. To je rezultat rada aktualne politike na hrvatskom sjeveru, ali i tradicije. To nije od jučer, to je ovdje taloženo i sedimentirano tisućama godina aluvija i sitnog nanošenja običaja i ljudi, to ne nastaje preko noći - rekao je predsjednik Milanović pozvavši pri tom ponovo na korištenje europskih fondova.

- Uzimajte novac iz europskih fondova jer nije vječan i neće ga biti još dugo - rekao je Milanović te upozorio da će novca u europskim fondovima biti sve manje i da “Hrvatska ne smije doći u fazu energetske i ekonomske inercije u kojoj će trideset, četrdeset godina nakon toga gledati prema gore i biti svjesna da dalje ne može i da će ta razlika između nas i oni koji su bogatiji ostati zauvijek”.

- Onaj koji se ozbiljno priprema za posao, taj o tome razmišlja - rekao je predsjednik Milanović te zaključio da je to sada sve naizgled dobro i lijepo, ali da se tim novcem ne financiraju tvrtke nego se pomaže infrastruktura.

Osim predsjednika Milanovića na svečanoj sjednici govorili su predsjednik Gradskog vijeća Grada Ludbrega Darko Jagić, gradonačelnik Grada Ludbrega Dubravko Bilić, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak i župan Međimurske županije Matija Posavec te su dodijeljena godišnja javna priznanja najzaslužnijim pojedincima i organizacijama za doprinos razvoju Grada. Uz predsjednika Milanovića bila je savjetnica Predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić.