Miletić: Stao sam uz Torcidu i BBB, napadaju me pogubljeni ljubitelji muškaraca sa štiklama

Iza Hrvatske je turbulentnih tjedan dana. Prošlog ponedjeljka u Splitu huligani su zabranili održavanje programa Dana srpske kulture, u Zagrebu su divljaci u petak uzvikivali ZDS u centru grada, u subotu je održan prosvjed Torcide kojim su tražili puštanje devet pritvorenih nakon incidenta u Splitu....

A sad se o nizu nedavnih događaja oglasio političar iz redova Mosta, Marin Miletić. Na društvenim mrežama poručio je da ga napada ekipa ljubitelja Tita i muškaraca u štiklama...

Evo što je Miletić objavio:

- Pogubljena ekstremna ljevica i crveni fašisti mi žele oduzeti slobodu govora! Smeta im istina! Eto ih. Javila se ekstremna skupina ljevičara iz moje Rijeke. Neki vijećnici sekte Možemo, SDP-a koji se traži i nikako da se nađe i poznatih riječkih žetončića uzrujani šalju priopćenja. Prozivaju Josipa Katalinića, potpredsjednika Mosta koji je na Županijskoj skupštini konstatirao činjenicu da je na izborima za srpsku nacionalnu manjinu PGŽ-u izašlo malo više od 1% birača i da je time jasno da Srbe ti izbori ne zanimaju. I to zato jer se u Primorsko-goranskoj županiji poštuju sva prava svih manjina, tako i Srba. Katalinić je rekao kako je bila samo jedna jedina lista, prije izbora se znalo tko će biti izabran. Katalinić je predložio da se uštedi velik novac i da se za četiri godine provedu ti izbori elektronski. Josip je uzeo primjer Kastva gdje su takvi izbori koštali preko 2.500 eura, a izašlo je točno - 3, slovima: tri birača. Katalinić predlaže da je bolje da se taj novac da domu sveta Ana za žene žrtve obiteljskog nasilja nego li da se tako suludo troši. Katalinić je ipak tako dirnuo u kasicu prasicu pa su ga sada napali ovi ljenivci - stoji na početku objave.

Dalje nastavlja:

- Mene ova pogubljena ekipa ljubitelja druga Tita i muškarca sa štiklama, napada jer sam stao uz Torcu i Boyse. Torcu koja je izvela performans puno mirniji od onog kojeg riječki političari kvazi ljevice provode kada mahnito zvižde, mašu rukama i bubnjaju na skrovitom trgu ispred katedrale svetog Vida izobličenih lica (imamo i videa) gdje ometaju mirne molitelje subotnje krunice. Torca se usprotivila ekipi koja provodi programe srpske kulture baš u studenom - mjesecu u kojem se mi Hrvati posebno sjećamo žrtve Vukovara, a mnogima su duše ranjene radi "srpske kulture" devedesetih. Mirno i nenasilno su zamolili te ljude da ne rade to sada. Sami Srbi su svjedočili da su mediji i lijevi političari sve napuhali. Boysi su pak s pravom reagirali na sektu Možemo i ministricu Obuljen koja im drži štangu i obilno ih financira. Ekipa je dovela ideologa velike Srbije, inače poznatu ekstremističku skupinu srpskih nacionalista iz grupe SANU koji su objavili dokument 1986., koji je pak poslužio Slobodanu Miloševiću da bude magna charta napada na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Medaković je pisao Haagu da se zaustavi proces protiv zlikovca Karadžića. I to vam sve govori. Dejana Medakovića tog zlog čovjeka su došli podržati Sandra Benčić, Ivana Kekin, Dalija Orešković i Milorad Pupovac. Dobro je Bakić napisao, ovaj suludi čin bi bio sličan kao da netko u Jeruzalemu organizira izložbu Hitlera i onda se pravda da se ipak radi samo o neshvaćenom akvarelistu, a ne zlikovcu nacistu - piše Miletić.

Ali tu nije kraj objave...

- Uvijek sam isticao da u Hrvatskoj svaki čovjek neovisno o njegovoj naciji ili vjeri mora moći normalno i mirno živjeti i uživati sva prava. Tako je bilo i tako će i biti. Ali, Hrvatska nije ničija prčija, a pogotovo ne smijemo dopustiti ekstremnoj ljevici i jugoslavenskim nacionalistima da namjerno i sustavno huškaju i radi podjele u našem društvu. Oni žive od podjela. To rade sustavno i smišljeno. Svoj glas - za gušenje mog glasa kroz javno priopćenje su dali ljudi čije stranke u Hrvatskom saboru traže povrat nazivlju trgovima po zlikovcu Titu. Traže da se ugasi izborni predmet vjeronauk u školama. Kada se raspravljalo o Hrvatskom jeziku, sekta Možemo je napustila Sabornicu, ali je Benčić potpisala deklaraciju o zajedničkoj jugoslavenskoj kulturi i jeziku. Kekin u dokumentima svoje stranke ima napisano da je Hrvatska nastala na mitu o Domovinskom ratu. Ta ekipa mene napada. Ekipa koja odbija priznati zločine komunizma, ekipa koja traži kažnjavanje zatvorom za izgovaranje pozdrava Za dom spremni - pod kojim su hrabri HOS-ovci branili našu državu od komunističke Jugoslavenske narodne armije i četnika... Ekipa koja gura ne znanstvenu, štetnu i nakaradnu rodnu ideologiju našoj djeci u škole. Oni su glavni uzroci svih podjela i nereda u našem društvu - piše Miletić, koji je za kraj poručio:

- Pogubljena riječka ekipa je jedna isključiva skupina fejkerskih ljevičara koju su izdali i samu ideju ljevice, oni samo na tome dobro parazitiraju. Tolerantni su uvijek prema onima koji su jednako isključivi kao i oni sami - prema svima nama drugima. Ali, bilo ih je dosta. Smiješni ste i jadni. Neću uzmaknuti niti centimetra.