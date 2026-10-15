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IZMJENE KAZNENOG ZAKONA

Ministar Habijan najavio doživotni zatvor i posebne mjere za opasne počinitelje

Piše HINA,
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Ministar Habijan najavio doživotni zatvor i posebne mjere za opasne počinitelje
Zagreb: Sabor o paketu pravosudnih zakona | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Predložene izmjene predviđaju i posebnu mjeru nadzora nad opasnim počiniteljima kaznenih djela nakon odsluženja zatvorske kazne.

Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je u četvrtak u Saboru da je spreman preuzeti odgovornost ako se utvrdi da su izmjene Kaznenog zakona protivne Europskoj konvenciji o ljudskim pravima te naglasio da zaštita društva od počinitelja najtežih kaznenih djela mora biti prioritet.

"Prvenstveni cilj ovih izmjena je zaštita društva od pojedinaca koji počine najteža kaznena djela", poručio je Habijan predstavljajući zastupnicima paket pravosudnih zakona koji se donose nakon recentnih događaja ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu, femicida u Slatini te niza požara među kojima i onog u Omišu od čega je umrlo pet osoba. 

Među zakonskim izmjenama su i one kojima se omogućuje smještaj u posebnu ustanovu osoba koje su u potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora ili maloljetničkog zatvora od najmanje 10 godina za kazneno djelo protiv života, tijela, osobnih sloboda ili spolnog integriteta druge osobe, a kod kojih je procijenjen visok rizik od ponavljanja teških kaznenih djela.

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Predložene izmjene predviđaju i posebnu mjeru nadzora nad opasnim počiniteljima kaznenih djela nakon odsluženja zatvorske kazne. Na pitanje zastupnika Ante Babića (HDZ) hoće li se ona moći primijeniti i na osobe koje već izdržavaju dugotrajne kazne, a približava im se izlazak na slobodu, Habijan je odgovorio potvrdno, istaknuvši važnost stupanja zakona na snagu 1. siječnja 2027.

Raukar Gamulin: Treba osigurati balans između povećanja kazni i ljudskih prava

Urša Raukar Gamulin (Možemo!) upozorila je da treba osigurati balans između povećanja kazni i ljudskih prava, pozivajući ministra na poštivanje Ustava. 

"Ako ijedan zakon bude utvrđen kao protivan Konvenciji o zaštiti ljudskih prava, preuzimam odgovornost ako će to spasiti jedan ljudski život", naglasio je ministar. 

Ljudska prava treba poštovati, ali zaštita društva od počinitelja najtežih kaznenih djela mora biti prioritet, dodao je. 

Marija Vrhovski (HDZ) rekla je da su njezini roditelji podrijetlom iz okolice Drniša, da se njezin brat družio s ubijenim Lukom, a nećak s njim išao u razred pa je osobno pohvalila izmjene zakona, posebno uvođenje mjere kojom se štiti društvo. "Nadam se da će ovo biti snažna poruka za neke nove, ne daj Bog, Luke i počinitelje najtežih kaznenih djela", kazala je.

Jedna od najvažnijih novosti iz paketa izmjena uvođenje je kazne doživotnog zatvora za najteža kaznena djela za koja je propisana kazna dugotrajnog zatvora, uz mogućnost uvjetnog otpusta nakon 25 godina izdržane kazne zatvora.

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"Za osobe koje su izgubile život je kasno, slažem se, ali bez sinergije svih, bez prevencije, edukacije, promjene mentalnog sklopa, utjecaja na mlade, nijedan zakon neće dovesti do toga da tragičnih slučajeva imamo manje. Ne možemo biti sigurni da takvih djela neće više biti, ali se nadam da će ih biti manje", rekao je ministar Habijan.

Uvodi se kazneno djelo ekocida, Oporba: Tek sad?

Također, uvodi se osobito teško kazneno djela protiv okoliša ''ekocid'' za koje je predviđena kazna zatvora od 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora bez mogućnosti zastarijevanja. Oporba je kritizirala Vladu što to djelo uvodi tek nakon otkrića ilegalnog otpada u Gospiću, zamjerajući joj što tako krivci za to neće pomoći biti kažnjeni po novim, strožim odredbama zakona. 

Habijan je pak dodao da izmjene predstavljaju alat i poruku pravosudnim dužnosnicima od kojih očekuje da svojim odlukama pokažu kako takve zakonske promjene imaju smisla. Pritom je naglasio da samostalnost i neovisnost pravosuđa ne znači da su pravosudni dužnosnici oslobođeni odgovornosti.

Stipan Šašlin (HDZ) ustvrdio je da, prema službenim podacima, u Lici nema onečišćenja vode, zraka, zemljišta ni poljoprivrednih proizvoda te upitao ministra spada li oporbeno širenje dezinformacija kaznenu odgovornost. 

Habijan je istaknuo da je to u domeni prekršajnog zakonodavstva, naglasivši da mora biti najstrože sankcionirano. 

Mostov Božo Petrov podržao je doživotni zatvor, istaknuvši da je Most i sam tražio takvu kaznu, ali je upozorio da strože sankcije nisu zamjena za pravodobno djelovanje inspekcija i pravosuđa.

Govoreći o zastari kaznenog progona za seksualne zločine nad djecom, Habijan je SDP-ovoj zastupnici Aniti Curš Krok odgovorio da za najteže oblike takvih "gnjusnih" kaznenih djela zastare nema.

Mogućnost doživotnog zatvora i za mlađe punoljetnike

Na pitanje o doživotnom zatvoru za mlađe punoljetnike, u dobi od 18 do 21 godine, Habijan je objasnio da će se uzimati u obzir njihova dob, način počinjenja kaznenog djela i osobnost, koje opravdaju uvjerenje da se svrha kažnjavanja neće moći postići blažom sankcijom.

Dubravka Novak (Možemo!) upozorila je da je odluka o doživotnoj kazni mlađih punoljetnika pravno i moralno vrlo osjetljivo i problematično, upitavši na kojim se analizama temelji zaključak da postojeće dugotrajne kazne neće postići učinak.

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"Srđan Mlađan bio je mlađi punoljetnik, Aleksić isto kada je počinio prvi zločin, čisto u kontekstu ljudskih prava i argumentacije koju ste preuzeli", naveo je Habijan. 

Raspravljalo se i o prenapučenosti zatvorskog sustava. Na pitanje nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića o izručenju Dragana Rakanovića iz Irske, koje se ranije nije ostvarilo, kako je rekao, zbog uvjeta u hrvatskim zatvorima, Habijan je odgovorio da se radi na poboljšanju zatvorskih uvjeta.

Dodao je da je popunjenost službeničkih radnih mjesta u zatvorskom sustavu oko 75 posto, ali je odbacio sumnje da bi manjak kadra mogao dovesti u pitanje provođenja procjena rizika za opasne počinitelje.

Pooštravanje kazni za požare, veća zaštita životinja

Izmjenama se pooštravaju i kazne za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, kao i za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti - namjerno izazivanje ili podmetanje požara.

Paketom se predviđa i uvođenje novih kaznenih djela povezanih sa zaštitom životinja, uključujući spolno iskorištavanje životinja i neovlašteno obavljanje veterinarske djelatnosti, kao i strože kazne za ubijanje i mučenje životinja. Damir Biloglav (DOMiNO) pozdravio je ove novine, podsjećajući na aferu Hipodrom i neuvjetan smještaj konja.  

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"Primjer koji ste istaknuli tiče se postojećeg kaznenog djela gdje je pooštravamo kazne za ubijanje ili mučenje životinje koje se nalaze u neadekvatnim uvjetima ili za uskratu hrane i vode. Uvodimo i neke sigurnosne mjere, idemo ka tome da poboljšamo zaštitu životinja, što smatram izuzetno bitnim u 21. stoljeću", rekao je ministar Habijan. 

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