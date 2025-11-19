Mladi umjetnik 'predvidio' je požar Vjesnika u svojoj grafici: 'Rupe simboliziraju prazninu'

Grafike Jakova Pašalića, izložene u Tiflološkom muzeju, izazvale su neočekivani val komentara: prikazuju Vjesnikov neboder pun rupa, kao spaljenu ljušturu, iako su nastale mnogo prije nego što je zgrada doista gorjela. Danas izgledaju kao da su izravno predvidjele ono što će se, nažalost, dogoditi, javlja Večernji list.

Rupe na njegovim grafikama nisu bile nikakvo upozorenje na tragediju, već čista umjetnička metafora: Pašalić je njima htio prikazati drastičnu razliku između nekadašnje bakrene fasade koja ga je opčinila i unutrašnjosti koju je doživljavao kao praznu, napuštenu, bez života. Kad je vidio kako sada izgledaju katovi Vjesnika, šuplji, iščezli, crni od dima, ostao je bez riječi.

Foto: Privatni album

- Suludo mi je gledati prave rupe, a ne one s mojih radova. Nitko nije mogao zamišljati da će Vjesnik preko noći izgorjeti. Volio sam tu zgradu - rekao je vidno potresen Pašalić.

Umjetnik koji je slučajno naslutio budućnost

Povijest je puna primjera gdje umjetnici, htjeli-ne htjeli, zahvate nešto što tek dolazi. U literaturi, slikarstvu, pa i u suvremenoj umjetnosti. Slično se sada pripisuje i Pašaliću, čije su grafike Vjesnika prvo bile predstavljene na završnoj izložbi Akademije likovnih umjetnosti, gdje su privukle pažnju upravo zbog moćne, 'prazne' siluete nebodera.

Grafike su nastale prošlog proljeća, daleko prije nego što će se Vjesnik pretvoriti u sablastan prizor koji danas svi gledamo. Rađene su u tehnici bakropisa i akvatinte, a fokus je bio na kontrastu: izvana blistav, iznutra mrtav prostor.

- Prikazujem Vjesnik kao zgradu koja je istovremeno otporna i zapuštena. Rupe simboliziraju prazninu, nestanak funkcije. Izvana je još izgledao čvrsto, ali ja sam ga doživljavao kao tiho, napušteno tijelo - objašnjava.

Posebno ga je privlačio trenutak kad jutarnje sunce pogodi fasadu i pretvori neboder u impresivan prizor.

Foto: Privatni album

- Tada bi zablistao kao nekada. Kratko, ali snažno. A onda bi opet ostala samo praznina iza te svjetlosti. Ta kontradikcija bila je razlog moje fascinacije. Vidjeti sada stvarne rupe… to je scena koju nismo mogli predvidjeti – dodaje.

'Ne znam što čeka Vjesnik. Ali nadam se da će opet zablistati.'

Kao i svi građani, i on je u neizvjesnosti oko budućnosti ovog zagrebačkog simbola.

- Mislim da će neko vrijeme ostati ovako unakažen, možda i gore. Ali nadam se da će ga jednog dana obnoviti i vratiti mu barem dio starog sjaja. Želim opet vidjeti kako mu se bakreni prozori reflektiraju kilometrima daleko - kaže.

Tko stoji iza ovih 'proročanskih' radova?

Pašalić je rođen 1999. u Zagrebu i student je druge godine diplomskog studija likovne kulture, smjer grafika, na zagrebačkoj ALU u klasi izv. prof. dr. art. Igora Čabraje. Bavi se tradicionalnim tehnikama poput linoreza, serigrafije, bakropisa i akvatinte, a istražuje ritam, kontrast i apstraktnu distorziju oblika.

Izlagao je na 9. Hrvatskom trijenalu u Klovićevim dvorima, sudjelovao na nekoliko stručnih radionica te osvojio Rektorovu nagradu za scenografiju opere 'Životinjska farma'.