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Most prijavio vrh HOO-a Uskoku

Piše HINA,
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Most prijavio vrh HOO-a Uskoku
Zagreb: MOST podnio kaznenu prijavu protiv niz ljudi iz HOO-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Most je podnio kaznenu prijavu protiv više osoba iz Hrvatskog olimpijskog odbora i povezane tvrtke zbog sumnje na zlouporabu položaja, namještanje poslova i nezakonito trošenje javnog novca.

Most je u četvrtak Uskoku podnio kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) i povezanoj tvrtki ATI d.o.o. zbog sumnje na zlouporabe pri trošenju javnog novca, namještanje poslova i druga kaznena djela na štetu HOO-a i državnog proračuna. Kaznenu prijavu podnijeli su protiv glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača, direktorice tvrtke ATI d.o.o. Vesne Borisavljević, direktora Ureda za marketing HOO-a Ranka Ćetkovića te protiv zasad nepoznatih osoba. "Uskoku ćemo predati materijale i dokumente s fiktivnim računima, večerama koje koštaju nekoliko desetaka tisuća eura, fiktivnim računima za noćenja u skupocjenim hotelima i vikend-boravcima. Netko je lagao, netko je prevario državu i cijelo vrijeme vara hrvatske građane", rekao je Mostov zastupnik Marin Miletić na konferenciji za novinare ispred Uskoka.

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Ustvrdio je da je Krajač, koristeći svoj položaj u HOO-u, omogućavao trgovačkom društvu ATI d.o.o. dobivanje poslova mimo Zakona o javnoj nabavi.

Troskot: Mjesecima smo prikupljali dokumentaciju o navodnim nepravilnostima

Miletić je iznio podatke da je za "Veliki dan hrvatskog sporta" potrošeno više od 160 tisuća eura. Sastanak Zdravstvene komisije Europskih olimpijskih odbora u Splitu koštao je više od 41 tisuće eura, dok je sastanak Grupe regionalnih olimpijskih odbora u istom razdoblju stajao više od 36 tisuća eura. Domjenak u Parizu tijekom Olimpijskih igara iznosio je oko 11 tisuća eura, a sastanak pravnih savjetnika Europskih olimpijskih odbora gotovo 50 tisuća eura, pri čemu u Mostu tvrde da za dio događaja nema dokaza o njihovom održavanju.

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Kako smatraju, iz prikupljene dokumentacije proizlazi sumnja na više kaznenih djela, među kojima su prijevara u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, trgovanje utjecajem te krivotvorenje službenih i poslovnih isprava.

Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot rekao je da je stranka mjesecima prikupljala dokumentaciju o navodnim nepravilnostima te ustvrdio da su zbog takvog raspolaganja novcem zakinuti hrvatski sport i sportaši.

"Želimo postaviti hrvatski sport na zdrave temelje i pročistiti ga od ljudi koji su, po našem mišljenju, nezakonitim radnjama bacili ljagu na hrvatski sport", rekao je Troskot.

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Predsjednik Mosta Nikola Grmoja ocijenio je da podnošenje kaznene prijave predstavlja "konačni obračun s korupcijskom hobotnicom u sportu".

Optužio je premijera Andreja Plenkovića da "štiti osobe povezane s Hrvatskim olimpijskim odborom" te ga prozvao zbog imenovanja bivšeg predsjednika HOO-a Zlatka Mateše u Nadzorni odbor Croatia Airlinesa ustvrdivši da se time štite odgovorni za navodne nepravilnosti.

Hrvatski olimpijski odbor ostao je bez predsjednika nakon što je Zlatko Mateša 21. svibnja podnio ostavku, navodeći moralnu odgovornost kao razlog. Uskok je pokrenuo izvide u HOO-u u sklopu afere izvlačenja novca iz Hrvatskog skijaškog saveza.

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Grmoja: Rezolucija DP-a o BiH je ublažena

Govoreći o rezoluciji Domovinskog pokreta (DP) o Bosni i Hercegovini, ocijenio je da je ona ublažena u odnosu na ranije prijedloge, ali da je i dalje važno što se uopće bavi položajem Hrvata.

Ocijenio je da se o pitanjima Hrvata u BiH treba raspravljati te podsjetio da Hrvatska i BiH dijele dugu granicu pa je tu riječ i o sigurnosno važnoj temi.

"Nemojte nasjesti na priču onih koji vam govore da se Hrvatska ne bi trebala baviti Bosnom i Hercegovinom", dodao je.

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Upozorio je i na, kako je rekao, "porast ekstremnog islamizma u BiH" i "na opasnost od ostvarivanja islamske države u srcu Europe".

"Dok su Hrvati tamo i dok se njih tamo nešto pita - i mi smo sigurni", zaključio je.

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