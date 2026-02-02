Obavijesti

News

NA DOČEKU RUKOMETAŠA

Na Trgu istaknuli transparent 'Ujedinjeni protiv fašizma' tijekom nastupa Thompsona

Piše 24sata,
Na pročelju zgrade na Trgu postavljen transparent “Ujedinjeni protiv fašizma” | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Doček rukometaša u Zagrebu izazvao kontroverze zbog nastupa Marka Perkovića Thompsona, a na zgradi na samom Trgu bana Josipa Jelačića netko je razvio transparent na kojem piše: 'Ujedinjeni protiv fašizma'

Tijekom nastupa Marka Perkovića Thompsona na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu na dočeku rukometaša razvijen je transparent s porukom 'Ujedinjeni protiv fašizma'.

Podsjetimo, pripreme za doček, u kojem su prvotno trebali nastupiti i Zaprešić Boysi te Hrvatske ruže, Grad Zagreb je započeo još u nedjelju. Ipak, brončani rukometaši inzistirali su da na dočeku nastupa Marko Perković Thomposon, čija je pjesma 'Ako ne znaš što je bilo' postala neslužbena himna ove generacije sportaša.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević zabranio mu je nastup u svim gradskim prostorima nakon što je na prethodnom koncertu u zagrebačkoj Areni pjesmu 'Bojna Čavoglave' započeo pozdravom 'Za dom spremni'.

Zbog toga je izvorno planirani 'gradski' doček otkazan, a činilo se da proslava neće ni biti održana, sve dok Vlada nije odlučila drugačije.

