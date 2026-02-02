Na Trgu istaknuli transparent 'Ujedinjeni protiv fašizma' tijekom nastupa Thompsona

Tijekom nastupa Marka Perkovića Thompsona na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu na dočeku rukometaša razvijen je transparent s porukom 'Ujedinjeni protiv fašizma'.

Podsjetimo, pripreme za doček, u kojem su prvotno trebali nastupiti i Zaprešić Boysi te Hrvatske ruže, Grad Zagreb je započeo još u nedjelju. Ipak, brončani rukometaši inzistirali su da na dočeku nastupa Marko Perković Thomposon, čija je pjesma 'Ako ne znaš što je bilo' postala neslužbena himna ove generacije sportaša.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević zabranio mu je nastup u svim gradskim prostorima nakon što je na prethodnom koncertu u zagrebačkoj Areni pjesmu 'Bojna Čavoglave' započeo pozdravom 'Za dom spremni'.

Zbog toga je izvorno planirani 'gradski' doček otkazan, a činilo se da proslava neće ni biti održana, sve dok Vlada nije odlučila drugačije.