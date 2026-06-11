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Nova noć nasilja u Belfastu: Policija koristila vodene topove

Piše HINA,
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Nova noć nasilja u Belfastu: Policija koristila vodene topove
Foto: Isabel Infantes

Drugu noć zaredom izbili su neredi u Sjevernoj Irskoj nakon napada nožem, a prosvjedi su se pretvorili u nasilne sukobe između demonstranata i policije.

Policija je u srijedu navečer upotrijebila vodene topove kako bi rastjerala prosvjednike u blizini Belfasta, gdje su se odvijali nasilni prosvjedi drugu noć zaredom, nakon napada nožem za koji je optužen sudanski izbjeglica. Prosvjednici su se okupili na raznim lokacijama u Belfastu, neki mirno. Međutim, situacija je postala napeta navečer na nekoliko lokacija oko glavnog grada Sjeverne Irske, gdje je raspoređen veliki broj policije, naveo je AFP. Prosvjednici su bacali razne predmete, uključujući cigle i staklene boce, na policiju i izazivali požare, izvijestila je policija. Snimke su pokazale desetke muškaraca odjevenih u crno i s pokrivenim licima kako odvaljuju cigle i razbijaju kamenje za popločavanje maljevima kako bi napravili projektile za bacanje na interventnu policiju, piše dpa.

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Policija je koristila vodene topove kako bi rastjerala gomilu. Središte Belfasta pošteđeno je nasilja, za razliku od prethodne noći kada su izbili antiimigrantski neredi nakon napada nožem u ponedjeljak navečer u Belfastu.

Žrtva ovog napada, identificirana kao Stephen Ogilvie, izgubio je oko. Hospitaliziran je i u stabilnom je stanju, rekla je njegova obitelj u izjavi koju je policija objavila u srijedu navečer, dodajući da su "zgroženi" nasiljem koje se odvijalo prethodnog dana.

Premijer Keir Starmer opisao je ove antiimigrantske nerede kao "šokantne", a sjevernoirska policija najavila je raspoređivanje dodatnih policajaca. Pojačanja iz ostatka Ujedinjenog Kraljevstva očekuju se u četvrtak.

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Pozive na prosvjede podržali su krajnji desničari, uključujući aktivista Tommyja Robinsona - čije je pravo ime Stephen Yaxley-Lennon - i američki milijarder Elon Musk. Unatoč pozivima na smirivanje, napetost je bila opipljiva u srijedu navečer u Belfastu, gdje su mnoge trgovine i restorani bili zatvoreni, a ulice u središtu grada bile su puste, piše AFP.

Islamofobni grafiti također su bili prikazani na nekoliko zidova i metalnih roleta trgovina u susjedstvu gdje je prethodnog dana zapaljen autobus. Stanovnici koje je intervjuirao AFP izrazili su šok.

"Živim ovdje već toliko dugo i... to je jednostavno tužno", rekao je 28-godišnji stanovnik koji je govorio pod uvjetom anonimnosti. Druga stanovnica, koja je također odbila dati svoje ime, rekla je da razumije ljutnju prosvjednika, ali je požalila što se svi "stranci" sada stavljaju u istu skupinu.

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Nasilje je izbilo nakon što je internetom kružio video napada nožem u ponedjeljak, na kojem se vidi napadač kako sjedi na krvavom muškarcu na tlu i više ga puta ubada. Vlasti su osudile ulogu društvenih mreža i optužile neke korisnike da potiču online bijes.

Regulator medija Ofcom upozorio je platforme, podsjećajući ih na njihove zakonske obveze. Policija je potom upozorila da bi dijeljenje adresa stranih državljana na društvenim mrežama moglo "predstavljati kazneno djelo".

Ministrica unutarnjih poslova Sjeverne Irske, Naomi Long, optužila je one na društvenim mrežama koji "iskorištavaju legitimni strah koji ljudi osjećaju suočeni s ovim događajima", osuđujući "rasizam" koji stoji iza nasilja.

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Osumnjičenik za napad, Hadi Alodid, 30-godišnji Sudanac, pojavio se u srijedu ujutro pred sucem u Belfastu. Optužen za pokušaj ubojstva, između ostalog, odbio je pravno zastupanje i bio je u pratnji arapskog tumača.

Nakon saslušanja, pritvoren je do sljedećeg pojavljivanja pred sudom zakazanog za 8. srpnja.

Njegovi motivi ostaju nejasni, ali sjevernoirska policija u ovoj je fazi isključila terorizam.

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Nakon što je u Sjevernu Irsku stigao 2023. godine, imao je status izbjeglice s dozvolom boravka važećom do 2028. godine, prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova.

U Ujedinjeno Kraljevstvo stigao je iz Republike Irske, putujući iz Pariza.

Političari iz krajnje desnih stranaka Reform UK, predvođenih Nigelom Farageom, i Restore Britain, predvođenih Rupertom Loweom, kritizirali su imigracijske politike laburističke vlade i njezinih konzervativnih prethodnika.

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Nasilni prosvjedi protiv imigranata potresli su Sjevernu Irsku, posebno u lipnju 2025. i ljetu 2024., kao i druge dijelove Ujedinjenog Kraljevstva.

Trojica muškaraca optužena su nakon nasilja u utorak navečer u Glasgowu u Škotskoj, tijekom kojeg su ljudi "napadnuti zbog boje kože", prema policiji, a vjernici su morali biti zaključani unutar džamije radi svoje sigurnosti.

Southampton (južna Engleska) bio je prije tjedan dana mjesto nasilnog prosvjeda protiv postupanja lokalne policije u prosincu u ubojstvu bijelog studenta Henryja Nowaka od strane mladog Sikha.

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