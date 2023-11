Oporba: 'Vlada spašava banke i korporacije, a umirovljenike baca u još veće siromaštvo'

I prije početka objedinjene rasprave o paketu izmjena zakona o sustavu mirovinskog osiguranja oporba je u srijedu kroz zahtjeve za stankom upozoravala da se njima grubo zadire u sustav mirovinske sigurnosti dok su iz redova HDZ-a to opovrgavali.

Damir Bajs (Klub Fokus i Reformisti) upozorio je kako se predlaže uvođenje alternativnog investicijskog fonda kojim će upravljati država, a koji je, smatra, fond riskantnog kapitala zbog ulaganja u obveznice koje nisu sigurne. Poručio je kako će Fokus tražiti da se to izbaci iz zakona jer drže kako nema nikakve potrebe da riskantni investicijski fondovi s državnim jamstvom budu dio mirovinske reforme.

Katarina Peović (Klub HSS-a i RF) upozorila je da se izmjenama zakona i dalje liberalizira mirovinski sustav te individualizira odgovornost za 'bijedne i nikakve mirovine koje će imati umirovljenici i nakon te reforme'. Naglasila je kako niti jedna zapadna zemlja nije napravila privatizaciju mirovinskog sustava, a što smo mi napravili.

- Sada vidimo uz koga Vlada stoji. Vlada ne stoji uz umirovljenike, ona stoji uz nekretninski biznis koji spašava ovim reformama, spašava banke i spašava korporacije dok umirovljenike baca u još veće siromaštvo- poručila je.

Orešković: Bezobrazno i nemoralno posizanje u džepove umirovljenika

I Dalija Orešković (Klub Centra, GLAS-a i SSiP-a) smatra kako predloženim paketom izmjena zakona i sustava mirovinskog osiguranja grubo zadire u sustav mirovinske sigurnosti sadašnjih umirovljenika ali i onih budućih.

- Ovakvo manipulatorsko posezanje za individualnom kapitaliziranom štednjom iz obaveznog sustava mirovinskog osiguranja u rizični alternativni fond, koji još niti ne postoji, ne postoji nigdje u svijetu. Bezobrazno, nemoralno posizanje u džepove umirovljenika- rekla je.

Poručila je Silvanu Hrelji (HSU) da od njega očekuje kako neće podržati te zakone jer, smatra, u njima ništa dobro ne stoji. Hrelja joj je poručio da se on ne miješa u njezino viđenje politike podsjetivši kako je odluku o mirovinskoj reformi 1999. donio Hrvatski sabor uz suglasnost svih socijalnih partnera.

- To pokušajte poštivati- poručio je.

Burić: Peović i Orešković kao babe Vange, gataju i straše umirovljenike

To je izazvalo i reakciju HDZ-ove Majde Burić koja smatra kako se "Peović i Orešković ponašaju kao babe Vange", proriču, gataju i straše umirovljenike umjesto da iznose točne podatke. Istaknula je kako su sve mirovine za mandata premijera Plenkovića rasle za više od 53 posto, a one najniže za čak 67 posto. No, Peović joj je poručila da iako su rasle mirovine, pala je kupovna moć i umirovljenici za bijednu mirovini ne mogu ništa kupiti.

Branko Grčić (SDP) upozorio je kako smo jučer saznali da je, unatoč značajnom iznosu koji će se iz proračuna u 2024. izdvojiti za mirovine, to samo redovno usklađenje mirovina i da tu nema nikakvog novca koji bi značio dodatnu pomoć umirovljenicima nakon tri godine borbe s visokom inflacijom koja je obezvrijedila mirovine i plaće.

Silvano Hrelja (HSU) rekao je kako je to dugo spreman paket zakona kako bi se pospješio rad drugog mirovinskog stupa i rezultati rada bili bolji. Naveo je primjer mirovinskih sustava u Nizozemskoj koji funkcioniraju isključivo na sustavu kapitalizirane štednje, imaju tisuće milijardi eura na raspolaganju, a socijalni partneri svaki mjesec razgovaraju o unapređenju tog stupa i takve vrste štednje.

Majda Burić (Klub HDZ) istaknula je kako vlada kontinuirano tijekom cijelog mandata provodi reformu mirovinskog sustava s ciljem povećanja mirovina, njihove adekvatnosti te održivosti mirovinskog sustava. Istaknula je kako predloženim paketom zakona označava daljnji nastavak mirovinske reforme drugog i trećeg stupa unaprjeđuje se sustav individualne kapitalizirane štednje u cilju daljnjeg povećanja mirovina.

- Jedino jačanjem kombiniranog sustava mogu se osigurati više mirovine u budućnosti- poručila je.