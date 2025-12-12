Obavijesti

News

Komentari 7
ISTRAGA JOŠ TRAJE

Osumnjičenog za stravično ubojstvo pred noćnim klubom u Sloveniji pustili na slobodu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Facebook

Podsjetimo, Aleš Šutar preminuo je krajem listopada nakon što je ispred noćnog kluba LokalPatriot u Novom Mestu zadobio udarac u glavu

Sud je iz pritvora pustio Sabrijana Jurkoviča (21), mladića osumnjičenog za smrt ugostitelja Aleša Šutara (48) pred noćnim klubom u Novom Mestu, piše slovenski portal 24.ur. Kako su pojasnili na sudu, pritvor su ukinuli jer više nije ispunjen temeljni uvjet, odnosno postojanje utemeljene sumnje da je osumnjičenik počinio kazneno djelo. 

Informaciju o tome kako je glavni osumnjičenik pušten na slobodu potvrdili su i a Okružnom sudu u Novom Mestu, gdje su naveli kako je izvanraspravno vijeće prihvatilo prijedlog odvjetnika osumnjičenog nakon to je utvrdilo da utemeljena sumnja koja mu se stavlja na teret više ne postoji, a riječ je o jednom od ključnih uvjeta za određivanje pritvora.

- Provođenjem dokaza u istrazi utvrđeno je da više ne postoji veća vjerojatnost da je upravo pritvoreni počinio kazneno djelo na štetu oštećenog Šutara nego da ga nije počinio - pojasnili su na sudu.

Kako podsjećaju, svrha istrage je prikupljanje dokaza i podataka potrebnih za odluku o podizanju optužnice, što znači da bi se dokazni standard iz razine utemeljene sumnje (koja je uvjet za pokretanje istrage i određivanje pritvora) trebao približavati razini sigurnosti da je osumnjičenik doista počinio kazneno djelo.

- U ovom slučaju to se nije dogodilo, već se, prema ocjeni vijeća, dokazni standard čak i snizio, zbog čega je odlučeno da se pritvor odmah ukine jer više nisu ispunjeni zakonski uvjeti. To znači da će pritvoreni biti pušten na slobodu - nadodali su.

Sudska istraga protiv osumnjičenika još nije završena, a daljnji tijek postupka, prema navodima suda, u prvom redu ovisi o postupanju tijela kaznenog progona. Za portal 24.ur iz tužiteljstva su potvrdili kako su zaprimili odluku sudskog vijeća te kako će daljnje odluke donijeti nakon proučavanja predmeta. Milan Krstič, Jurkovičev odvjetnik, za 24.ur izjavio je kako njegov klijent i dalje ima status okrivljenika, kao i svatko protiv koga je pokrenuta neka istraga, no kako je uvjeren da će na kraju biti oslobođen.

Podsjetimo, Šutar je preminuo krajem listopada nakon što je ispred noćnog kluba LokalPatriot zadobio udarac u glavu. Došao je po svojeg sina, kojega je ranije počela maltretirati skupina Roma, te ga je pokušao zaštiti, no napadnut je, a jedan od napadača iz skupine Roma udario ga je u glavu. Zadobio je teške ozljede glave, unutarnje krvarenje i prijelom vratnog kralješka, nakon čega ga liječnici nisu mogli spasiti te je naposljetku preminuo.

Slovenska ministrica pravosuđa Andreja Katič i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar nakon ovog tragičnog slučaja podnijeli su ostavke, a izbili su i prosvjedi, na kojima su prosvjednici tražili uključivanje romske djece u obrazovni sustav, ukidanje socijalnih davanja te strože kaznene zakone. 

Ubrzo nakon toga slovenska je vlada donijela zakon o hitnim mjerama za osiguravanje javne sigurnosti, koji je postao poznatiji kao 'Šutarov zakon', a među najvažnijim su novostima mogućnost ulaska policije u stanove bez sudskog naloga, tehnički nadzor na sigurnosno rizičnim područjima, kao i strože kazne za nasilje.

Jurkovič je u pritvoru bio od kraja listopada, a istraga smrti Aleša Šutara u posljednje se vrijeme zakomplicirala jer je tužiteljstvo još čekalo obdukcijsko izvješće o uzroku smrti, a u predmetu do sada nije podignuta optužnica.

Odvjetnik osumnjičenog pozivao se i na iskaze svjedoka, čija se svjedočenja razlikuju, a njih najmanje pet navodno je tvrdilo kako je osumnjičena pogrešna osoba te kako je Šutara udario netko drugi iz skupine, navodno rođak prvoosumnjičenog. Odvjetnik je zatražio ukidanje kaznenog pritvora i zbog toga što, kako je naveo, ne postoje DNK dokazi koji pokazuju da je njegov klijent počinitelj. Pritvor mu je bio određen do 25. prosinca, a sud ga je mogao produljiti za još mjesec dana, no odlučio ga je pustiti na slobodu.

