Peternel traži doživotni zatvor nakon ubojstva u Drnišu: 'Treba moći ovakve držati iza brave'

Zastupnik Igor Peternel DOMiNO pozvao je u srijedu na promjenu zakona i uvođenje doživotne kazne zatvora, referirajući se na ubojstvo 19-godišnjeg maturanta u Drnišu čiji je počinitelj zbog istog kaznenog djela ranije odslužio 12 godina zatvora. ''Ovdje govorimo o pravu zajednice da živi u miru. Treba hitno promijeniti pravni okvir i uvesti kaznu doživotnog zatvora da bi imali institucionalnu mogućnost ovakve ljude zadržati iza brave, ne smo zbog kazne nego zbog sigurnosti građana'', rekao je Peternel u slobodnom govoru u Hrvatskom saboru. Zastupnik stranke DOMiNO podsjetio je na slučaj s otoka Paga iz 2020. godine, kada je otac bacio četvero djece preko balkona, za što je osuđen na 30 godina zatvora. Ubojstvo u Drnišu, ustvrdio je, pokazuje da se od tada ništa nije promijenilo.

''Može li pedofil ikada biti rehabilitiran nakon odsluživanja zatvorske kazne? Ne može, jer zatvorska kazna nije riješila njegov fetišizam. On mora biti uvijek pod nadzorom, a pod kakvim je nadzorom bio ovaj čovjek u Drnišu?'', upitao je.

Mostov zastupnik Ivica Ledenko također smatra da odgovornost za tragični događaj u Drnišu snosi sustav koji ''nije odradio nadzor zla koje je pušteno na slobodu, niti prepoznao opasnost kada je kod počinitelja pronađeno nelegalno oružje''.

''Nitko nije povukao ostavke niti smjene, svi koji su tvorci ovog sustava ne pronalaze problem u tom istom sustavu. Time tragediju koja se dogodila čine još većom. Ljudi koji su sada na poziciji moraju prihvatiti svoju odgovornost i odstupiti'', naglasio je Ledenko.

Lalovac prozvao Vujčića

SDP-ov Boris Lalovac prozvao je Borisa Vujčića, guvernera Hrvatske narodne banke na odlasku, zbog neuspjeha u suzbijanju inflacije i odbijanja da o toj temi razgovara sa članovima saborskog Odbora za financije.

''Svaki put vi ćete vidjeti njega na Jadranu, gdje je neka dobra klopa i meza, odakle će poslati poruke kako bi trebalo djelovati vezano uz inflaciju i što bi trebalo raditi. No, u raspravi u ovom visokom domu nikad ga niste vidjeli'', rekao je Lalaovac, dodavši da je izbor Vujčiča za guvernera u mandatu SDP-ove vlada bio pogreška.

Zastupnik IDS-a Dalibor Paus osvrnuo se na nedavno uhićenje bivšeg ravnatelja Nacionalnog parka Brijuni Eduarda Kolića zbog sumnje na krivolov. Kolić je uhićen nakon što je objavljena snimka na kojoj se vidi kako iz automobila lovi divljač.

Od policije i DORH-a Paus očekuje da istraže i navode o pogodovanju, zapošljavanju preko veze i financijskim malverzacijama koje je prijavio jedan od zaposlenika nacionalnog parka.

''Ako su navodi točni, onda je legitimna sumnja da se radi o sustavnom zataškavanju kriminala u srcu jednog od najljepših nacionalnih parkova, to nije ničiji privatni posjed nego javno dobro RH'', rekao je.

Zastupnica Možemo! Urša Raukar Gamulin osudila je moguće otpuštanje 15 zaposlenika iz Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Od ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek traži da reagira i omogući tom kazalištu normalno djelovanje.

''S pravom se postavlja pitanje koja je budućnost HNK u Osijeku. Moglo bi se pomisliti da se ide u smjeru ukidanja tog važnog kazališta za Osijek i Slavoniju. Predsjednik Kazališnog vijeća je Anto Đapić koji po zakonu o kazalištu ne može biti u tom vijeću jer nema nikakve veze s kulturom i nikada se kulturom nije bavio'', napomenula je.

SDSS-ova zastupnica Anja Šimpraga upozorila je na problem s kojim se suočavaju stočari na području Like, Ravnih kotara i dalmatinskog zaleđa, a radi se o gubitku stoke zbog napada vukova.

''Stočari mjesecima čekaju procjenu štete, naknade su često nedostatne, a administracija spora'', kazala je.

Kako bi ljudi ostali živjeti na tim prostorima, potrebno je ubrzati isplate, financirati zaštitnu infrastrukturu te osigurati bolju suradnju resornog ministarstva i lokalne zajednice, istaknula je Šimpraga.