Turudić o Aleksiću: 'Tražio bih istražni zatvor još 2023. godine'

Kristijan Aleksić, koji je ispitan zbog sumnje u ubojstvo 19-godišnjeg Luke u Drnišu, bio je tema razgovora u središnjem Dnevniku HRT-a, gdje je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govorio o mogućim propustima sustava, istražnom zatvoru i dugotrajnosti kaznenih postupaka. Pitanje koje se nameće nakon tragedije jest je li se smrt mladića mogla spriječiti i tko je eventualno zakazao. Turudić je otkrio kako se Aleksić tijekom višesatnog ispitivanja aktivno branio i iznosio svoju verziju događaja.

- Kolegica iz Šibenika navela je da se aktivno branio, što znači da je iznosio svoju obranu. Govorio je dva sata. Je li govorio o motivima, priznao djelo ili izrazio kajanje, prerano je govoriti i ne smijem iznositi detalje - rekao je Turudić.

Dodao je kako je Državno odvjetništvo zatražilo određivanje istražnog zatvora te očekuje da će sud prihvatiti prijedlog.

- Tražen je zbog opasnosti od bijega, mogućnosti ponavljanja djela i opasnosti od utjecaja na kazneni postupak. Očekujem da će mu istražni zatvor biti određen - kazao je.

Posebno se osvrnuo na slučaj iz 2023. godine, kada je kod Aleksića pronađeno ilegalno oružje, a tada nije bio zatražen istražni zatvor. Turudić tvrdi da bi on u takvoj situaciji postupio drukčije.

- Tražio bih određivanje istražnog zatvora. Takvu odluku ionako na kraju donosi sud - rekao je.

Govoreći o nadzoru rada šibenskog državnog odvjetništva, Turudić je potvrdio da su tijekom kontrole uočene nepravilnosti.

- U nadzoru smo primijetili da se u određenim predmetima nije postupalo u skladu sa zakonom i praksom drugih odvjetništava. Zbog toga danas više nisu isti ljudi na vodećim pozicijama - izjavio je.

Naglasio je kako je sporni događaj iz 2023. godine prethodio njegovu dolasku na funkciju glavnog državnog odvjetnika, ali i dodao da se očekuje pisano izvješće o svim utvrđenim propustima.

Komentirao je i tvrdnje da bi tragedija možda bila spriječena da je tada određen istražni zatvor. Prema njegovim riječima, to ne bi promijenilo ishod jer je maksimalno trajanje istražnog zatvora za tadašnje kazneno djelo bilo samo tri mjeseca.

- I da je istražni zatvor bio određen, osoba bi danas ionako bila na slobodi - rekao je Turudić.

Kritizirao je i sporost pravosuđa te činjenicu da rasprava u ranijem predmetu nije bila zakazana godinama.

- To je bio jednostavan predmet. Nije bilo puno svjedoka ni kompliciranog dokaznog postupka. Takvi postupci trebali bi završiti u mjesec ili dva - smatra Turudić.

Osvrnuo se i na objašnjenje sa suda da predmet nije bio hitan zbog opterećenosti sutkinje drugim slučajevima.

- Mislim da se rasprava ipak trebala zakazati. Kao bivši sudac smatram da je to bila pogreška - poručio je.

Govoreći o mogućnosti dugotrajnog nadzora nad osobama koje su već počinile kaznena djela, Turudić tvrdi da za to nije postojao pravni okvir.

- Ne postoji institut koji bi omogućio osam godina zaštitnog nadzora - rekao je.

Dodao je i kako kazneni postupak dolazi tek kada druge institucije više ne mogu riješiti problem.

- Možda su trebale reagirati neke druge službe. Ako postoji odgovornost unutar državnog odvjetništva, mi ćemo je utvrditi - kazao je.

Podržao je ideju strožih mjera nadzora, ali upozorio da bi se takve promjene morale uvoditi oprezno i uz stručnu analizu.

- Treba učiniti sve da se ovakvi zločini ne ponavljaju, iako ih je nemoguće potpuno isključiti - rekao je.

Na kraju je upozorio i na opći problem hrvatskog pravosuđa.

- Kazneni postupci kod nas traju predugo. Nije normalno da se rasprava ne zakaže dvije ili tri godine, posebno u jednostavnim predmetima. Takvih slučajeva ima jako puno - zaključio je Turudić.