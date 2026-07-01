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ŠIRI SE ZBOG VJETRA

Požari kod Stona i Orebića su pod nadzorom, vatrogasci se i dalje bore s vatrom na Mljetu

Piše HINA, Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 3 min
Požari kod Stona i Orebića su pod nadzorom, vatrogasci se i dalje bore s vatrom na Mljetu
Foto: Čitatelj 24sata
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Požar kod Orebića brzo se širio zbog vjetra i nevremena, ali su ga vatrogasci s Pelješca, Korčule i Dubrovačkog primorja stavili pod nadzor

Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u razdoblju od 7 sati 30. lipnja do 7 sati 1. srpnja 2026. godine na području Republike Hrvatske zabilježeno je 166 vatrogasnih intervencija na kojima je kumulativno sudjelovalo 256 vatrogasnih organizacija s ukupno 896 vatrogasaca i 285 vatrogasnih vozila te sedam protupožarnih zrakoplova. Ukupna opožarena površina u navedenom razdoblju iznosi 117 ha.

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Požar na Čiovu VIDEO
Požar na Čiovu | Video: 24sata

Najveći angažman vatrogasaca zabilježen je jučer na požaru otvorenog prostora na području naselja Žedno, otok Čiovo. ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije zaprimio dojavu u 18:07. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i šuma na trenutno procijenjenoj površini od 110 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjeluje ukupno 150 vatrogasaca s 39 vatrogasnih vozila iz operativnog područja Trogir, Kaštela, Split, Omiš, Sinj, Solin i IVP Split. U pomoć zemaljskim snagama angažirana su i četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415.

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Požar je pod nadzorom gasitelja. Tijekom noći vatrogasci su aktivno sanirali požarište, a tijekom jutra u pomoć zemaljskim snagama upućena su i dva Airtractora.

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Udar groma izazvao požar na vrhu Čiova | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Stanje na požarištu je za sada odlično. Vatrogasci natapaju rubove, a zavisno o razvoju situaciju, postupno ćemo raspuštati snage. Ipak, trebamo biti na oprezu, jer je i za popodne najavljeno nestabilno vrijeme - rekao je zapovjednik Vatrogasne zajednice županije Splitsko-dalmatinske Ivan Kovačević.

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No, to nije bio jedini požari koji je jučer izbio u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U 19:55 sati ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području naselja Vinišće (Marina). Radilo se o požaru trave, niskog raslinja i šume na trenutno neprocijenjenoj površini. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 10 vatrogasaca s tri vatrogasna vozila iz DVD-Marina i jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL-415.

Foto: Čitatelj 24sata

U 19:05 sati ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području mjesta Stomorska, otok Šolta. Radilo se o požaru trave, niskog raslinja i šume na ukupnoj opožarenoj površini od 0,5 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 23 vatrogasca sa šest vatrogasnih vozila iz DVD-a Šolta, te jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL-415. Požar je ugašen u 21:15 sati.

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I jučer je nastavljena sanacija požarišta na otoku Visu, Podhumlje kod Komiže, za koji je dojava zaprimljena dana 28. lipnja u 22:29 sati. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i šuma na površini većoj od 350 ha. Tijekom dana 30. lipnja i noći vršilo se dežurstvo i sanacija požarišta s 23 vatrogasca i šest vatrogasnih vozila iz DVD-a Komiža.

POGLEDAJTE VIDEO:

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Požar kod Komiže VIDEO
Požar kod Komiže | Video: 24sata/Vatrogasci - 193

Dana 30. lipnja u 18:10 sati DVD Orebić zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Orebića (Dubrovačko-neretvanska županija). Radi se o požaru trave, niskog raslinja i šume na nepristupačnom terenu na procijenjenoj opožarenoj površini od 0,3 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 70 vatrogasaca s 19 vatrogasnih vozila iz JVP-a Dubrovačko Primorje te DVD-a: Orebić, Viganj, Kuna, Putniković, Janjina, Trpanj, Korčula i Lumbarda. U pomoć zemaljskim snagama angažirana su i dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415. Požar je pod nadzorom gasitelja te su tijekom noći požarište sanirali vatrogasci DVD-a Orebić, Korčula, Lumbarda, Viganj i Kuna.

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Snimili udar munje nakon koje je izbio ogroman požar na Čiovu

Pod nadzorom su požari koji su u utorak poslijepodne buknuli kod Stona i Orebića nakon grmljavinskog nevremena, dok je u tijeku intervencija na Mljetu, izjavio je u srijedu za Hinu dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

Foto: HVZ

- Požar guste borove šume kod Stona je pod nadzorom. Požar kod Orebića brzo se širio zbog vjetra i nevremena, ali su ga vatrogasci s Pelješca, Korčule i Dubrovačkog primorja uspjeli staviti pod nadzor, uz veliku pomoć dva kanadera. Ekipe će još jutros ostati na oba požarišta - rekao je Simović.

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FOTO Veliki požar na Čiovu gase i kanaderi, počela padati i kiša. Snimili udar munje prije požara

Dodao je da je teren na požarištu na Mljetu nepristupačan.

- Riječ je o šumi. Pokušavamo se probiti do požarišta. Čas ga vidimo, čas ne, pa nam je malo problem - rekao je Simović.

Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, molimo građane za dodatan oprez. Ukoliko primijetite požar ili dim, odmah zovite vatrogasce na 193 ili Centar 112.

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