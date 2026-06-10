PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Gdje će Polača, nagodba matičarke Drlje, 'Vatreni' stigli u SAD

Općina Polača teško je financijski samoodrživa, kao i niz drugih općina. Zbog toga se razmatra pripajanje susjednim gradovima. Posljednjih dana se u tom mjestu spominje kako će provoditi upitnik među stanovnicima hoće li ukinuti općinu te se pripojiti Gradu Biogradu na Moru ili Gradu Benkovcu ili će pak ostaviti sve kako jest.

Tisuće ljudi okupile su se na prosvjedima diljem Francuske zbog ubojstva 11-godišnje Lyhanne. Ubio ju je otac školske prijateljice, koji zbog teških propusta pravosudnih tijela nije bio u zatvoru zbog silovanja druge curice, već na slobodi, a mjesecima ga nisu ni ispitali.

Jelena Drlje je matičarka iz Knina kojoj je Josipa Rimac sređivala ispit i to preko načelnice u ministarstvu. Jelena je prošla iz drugog puta i poslala je poruku Rimac: 'Zaslužuješ poklončić'. Nakon što se nagodila s Uskokom, Drlje je dobila 10 mjeseci uvjetno na tri godine.

Jedna od glavnih vijesti s estrade posljednjih tjedana je ona o prekidu veze između Maje Šuput i Šime Eleza. I možda joj na ljubavnom planu trenutačno ne cvjetaju ruže, ali poslovni rezultati njezine tvrtke pokazuju sasvim drukčiju sliku.

Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u hotel AKA u Aleksandriji, koji će joj služiti kao baza tijekom grupne faze Svjetskog prvenstva. " Reprezentativci su nakon deset sati leta umorni odmah otišli u sobe, no svaki je pozdravio okupljene navijače. Najviše pljeska izazvao je kapetan Luka Modrić.