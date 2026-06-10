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PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Gdje će Polača, nagodba matičarke Drlje, 'Vatreni' stigli u SAD

Piše 24sata,
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PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Gdje će Polača, nagodba matičarke Drlje, 'Vatreni' stigli u SAD
Foto: Pixsell/Canva

Donosimo vam top priče iz prethodna 24 sata i sve što trebate znati o najvažnijim temama dana

Općina Polača teško je financijski samoodrživa, kao i niz drugih općina. Zbog toga se razmatra pripajanje susjednim gradovima. Posljednjih dana se u tom mjestu spominje kako će provoditi upitnik među stanovnicima hoće li ukinuti općinu te se pripojiti Gradu Biogradu na Moru ili Gradu Benkovcu ili će pak ostaviti sve kako jest.

RASKOL U DALMACIJI Općina glasa hoće li sami sebe ukinuti i pripojiti se susjednim gradovima: 'Hoćemo na more'
Općina glasa hoće li sami sebe ukinuti i pripojiti se susjednim gradovima: 'Hoćemo na more'

Tisuće ljudi okupile su se na prosvjedima diljem Francuske zbog ubojstva 11-godišnje Lyhanne. Ubio ju je otac školske prijateljice, koji zbog teških propusta pravosudnih tijela nije bio u zatvoru zbog silovanja druge curice, već na slobodi, a mjesecima ga nisu ni ispitali.

FRANCUSKA U ŠOKU Prije 10 mjeseci prijavili su ga za silovanje djeteta. Nije bio ni ispitan. Sad je ubio curicu (11)
Prije 10 mjeseci prijavili su ga za silovanje djeteta. Nije bio ni ispitan. Sad je ubio curicu (11)

Jelena Drlje je matičarka iz Knina kojoj je Josipa Rimac sređivala ispit i to preko načelnice u ministarstvu. Jelena je prošla iz drugog puta i poslala je poruku Rimac: 'Zaslužuješ poklončić'.  Nakon što se nagodila s Uskokom, Drlje je dobila 10 mjeseci uvjetno na tri godine.

NADRLJALA JE Ovo je matičarka iz Knina kojoj je Rimac sređivala ispit. Uspjela ga je pasti. Sad se nagodila
Ovo je matičarka iz Knina kojoj je Rimac sređivala ispit. Uspjela ga je pasti. Sad se nagodila

Jedna od glavnih vijesti s estrade posljednjih tjedana je ona o prekidu veze između Maje Šuput i Šime Eleza. I možda joj na ljubavnom planu trenutačno ne cvjetaju ruže, ali poslovni rezultati njezine tvrtke pokazuju sasvim drukčiju sliku.

LJUBAV ŠTEKA, BIZNIS CVJETA OTKRIVAMO Evo koliko je Maja Šuput zaradila prošle godine
OTKRIVAMO Evo koliko je Maja Šuput zaradila prošle godine

Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u hotel AKA u Aleksandriji, koji će joj služiti kao baza tijekom grupne faze Svjetskog prvenstva. " Reprezentativci su nakon deset sati leta umorni odmah otišli u sobe, no svaki je pozdravio okupljene navijače. Najviše pljeska izazvao je kapetan Luka Modrić.

NJIHOVA NOVA 'BAZA' 'Vatreni' stigli u 'američki dom', dočekale ih stotine navijača
'Vatreni' stigli u 'američki dom', dočekale ih stotine navijača

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Općina glasa hoće li sami sebe ukinuti i pripojiti se susjednim gradovima: 'Hoćemo na more'
RASKOL U DALMACIJI

Općina glasa hoće li sami sebe ukinuti i pripojiti se susjednim gradovima: 'Hoćemo na more'

Općina Polača teško je financijski samoodrživa, kao i niz drugih općina. Zbog toga se razmatra pripajanje susjednim gradovima. Mještani žele Biograd na Moru, a Benkovac poručuje: 'Nema šanse'
Evo kakva se letjelica srušila u Vrsaru, dvoje je ozlijeđenih
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Evo kakva se letjelica srušila u Vrsaru, dvoje je ozlijeđenih

Na mjestu nesreće još su policijski službenici, a područje pada letjelice ograđeno je. Okolnosti nesreće bit će poznate nakon očevida
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Preliminarnom internom provjerom utvrđeno je da je uzrok događaja bio individualni propust radnika, odnosno njegov nepravovremeni dolazak u smjenu, potvrdili su iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe

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