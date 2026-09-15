Rusi jezivo zaprijetili Poljskoj: 'Izbrisat ćemo vas s lica zemlje'

Ako Poljska uđe u vojne operacije protiv Rusije, naša će zemlja upotrijebiti cijeli arsenal raspoloživih snaga i sredstava, a poljska državnost prestat će postojati za dva-tri dana, rekao je Nikolaj Patrušev, savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina i jedan od najutjecajnijih ljudi u Kremlju. Zaprijetio je Poljskoj nestankom državnosti ako pokrene vojnu akciju protiv Rusije.

Patrušev nije izrijekom spomenuo nuklearno oružje, no njegova tvrdnja o uporabi "cijelog arsenala" dodatno je pojačala strahove od moguće eskalacije sukoba između Rusije i NATO-a, piše Express.co.uk. Izjava je stigla u vrijeme pojačanih napetosti na istočnom krilu NATO-a i sve učestalijih incidenata s ruskim dronovima u blizini granica Saveza.

Sve veće napetosti uz granice Poljske

Patrušev je izjavu dao nakon nedavnog ruskog napada dronovima na željezničku prugu u zapadnoj Ukrajini, nedaleko od poljske granice. U jednom od incidenata pogođen je vlak, no nitko nije ozlijeđen.

Bivši britanski premijer Boris Johnson tada je putovao prema Poljskoj nakon sigurnosne konferencije u Kijevu. Bivši švedski premijer Carl Bildt, koji je također bio u vlaku, rekao je da njihov vlak nije pogođen, već onaj koji je granicu prošao nekoliko minuta nakon njih.

Napadi u zapadnoj Ukrajini posljednjih su dana sve češće usmjereni na prometne i logističke pravce kojima se opskrbljuju ukrajinske snage. Pogođen je i prijelaz Yahodyn-Dorohusk, jedan od važnijih prometnih pravaca između Ukrajine i Poljske.

Dronovi ulaze u zračni prostor NATO-a

Zabrinutost dodatno raste zbog niza incidenata u kojima su ruski ili navodno ruski dronovi zalutali u zračni prostor europskih država.

NATO-ovi borbeni zrakoplovi u Litvi danas su presreli i uništili dron koji je ušao u litavski zračni prostor. Litavski predsjednik Gitanas Nausėda zahvalio je savezničkim snagama na brzoj reakciji.

Dron koji je upravo ušao u litavski zračni prostor uništili su borbeni zrakoplovi NATO-a. Zahvaljujem savezničkom osoblju na brzoj reakciji. Dok Rusija intenzivira svoju agresiju protiv Ukrajine, takva je spremnost ključna za našu regiju. Zajedno s našim saveznicima iz NATO-a, Litva će braniti svoj zračni prostor - poručio je Nausėda.

Prošli tjedan zabilježen je i incident u Moldaviji kada je dron, prema tvrdnjama vlasti, ušao u moldavski zračni prostor i krenuo prema Rumunjskoj. Rumunjska je zbog toga podigla razinu pripravnosti.

Moldavsko ministarstvo obrane objavilo je da je riječ o letjelici tipa Shahed koja je u njihov zračni prostor ušla "iz smjera Ukrajine".

Strah od šire eskalacije

Niz incidenata izazvao je zabrinutost da bi rat u Ukrajini mogao prerasti u izravniji sukob Rusije i NATO-a.

Poljska je posebno osjetljiva jer graniči s Ukrajinom, Bjelorusijom i ruskom eksklavom Kalinjingrad te je jedna od ključnih članica istočnog krila Saveza.

Patrušev nije sugerirao da Poljska trenutačno priprema napad na Rusiju, već je svoju prijetnju iznio u kontekstu hipotetskog scenarija.