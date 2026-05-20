Saborski Odbor bez zaključka o financiranju sportskih saveza: Nećemo stati dok sve ne ispliva

Saborski Odbor za obitelj, mlade i sport u srijedu je bez zaključka završio tematsku sjednicu o netransparentnom financiranju i radu sportskih saveza, a predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša istaknuo je da su sportski savezi samostalne pravne osobe odgovorne za vlastito poslovanje. Predsjednica Odbora Vesna Vučemilović u uvodnom je izlaganju ocijenila da su ''dobre stvari koje sport donosi zasjenili događaji koji se poput lavine valjaju'' nakon otkrića o u izvlačenju 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, ali i medijskim napisima o nepravilnostima u Hrvatskom judo savezu, Hrvatskom šahovskom savezu. Hrvatskom odbojkaškom savezu i izvidima u krovnom sportskom udruženju – Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO).

''Guranje glave u pijesak u ovoj situaciji uistinu nije prihvatljivo. Ovo je prilika napraviti dugoročnu promjenu koja će prevenirati ovakve situacije i sustav hrvatskoga sporta pročistiti od neželjenih elemenata'', kazala je Vučemilović.

Ocijenila je i kako je novi pravilnik koji predlaže nadležno Ministarstvo turizma i sporta korak u pravom smjeru kako bi proračunski i sponzorski novac u financiranju sporta stigao upravo onima kojima je i namijenjen.

Državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Josip Pavić kazao je da je novi pravilnik prvi u nizu svih koraka kojima je cilj povećanje transparentnosti dodjele i kontrole trošenja javnog novca te je u fazi e-savjetovanja koje traje do 16. lipnja.

Kao jedan od noviteta tog pravilnika, kojim bi se trebala osigurati transparentnost, istaknuo je da će sve pravne osobe iz sustava sporta čiji su programi sufinancirani sredstvima Ministarstva turizma i sporta ili bilo kojih drugih korisnika u iznosima većima 50.000 eura na godišnjoj razini ili po jednom projektu, biti isplaćivane isključivo na posebno otvorene bankovne račune. Između ostaloga, naglasio je i da se uvodi evidencija financijskog praćenja za korisnike koji se izravno financiraju od Ministarstva turizma i sporta za organizaciju velikih sportskih natjecanja.

''Bit će obavezna dostava računa, faktura i potvrda o plaćanju na najnižoj razini na kojoj se program odobrava i to odmah po provedbi pojedinog zahtjeva od strane samog krovnog sportskog udruženja kad govorimo o nacionalnim sportskim savezima'', kazao je Pavić.

Naglasio je i kako će stalno biti dostupna informacija koliko je u svakom trenutku utrošeno i po korisniku i po programu.

Mateša: HOO dosad nije imao primjedbe vanjske revizije

Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) , krovnog sportskog udruženja u RH Zlatko Mateša je, govoreći o financiranju saveza, istaknuo da su nacionalni sportski savezi samostalne pravne osobe odgovorne za vlastitu dokumentaciju i poslovanje te da HOO dosad nije imao primjedbe vanjske revizije. Posebno se osvrnuo na slučaj Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) i pisanje medija vezano uz bivšeg predsjednika tog Saveza Vedrana Pavleka.

''Proveli smo tu kontrolu i mogu s punom odgovornošću reći da je proračunski novac, što se tiče HSS-a, utrošen na odgovarajući način", rekao je Mateša. Dodao je kako HOO tijekom kontrole nije pronašao isplate prema tvrtkama koje spominju mediji u vezi Pavleka, a osvrnuo se i na izvide u samom HOO-u zbog malverzacija s korištenjem službenog automobila, dnevnica i putnih karata.

''Mi dosad nemamo ni jedan dokument iz kojega bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati'', kazao je Mateša.

Miletić (Most): Koliko novca HOO isplaćuje privatnoj klinici Dragana Primorca

Mostov potpredsjednik Odbora Marin Miletić koji je inicirao tematsku sjednicu najavivši da mu je namjera pozvati sve čelnike nacionalnih sportskih saveza, ali i ''Matešu i cijelu tu ekipu'' da odgovore na brojne afere u financiranju sporta, na sjednici je poručio kako ''nećemo stati sve dok ne ispliva van''.

Pritom je upozorio na brojne primjere nepravilnosti u više nacionalnih sportskih saveza, a postavio je i pitanje Mateši koliko novca godišnje HOO isplaćuje privatnoj klinici Dragana Primorca za ''poslove koje Primorčeva klinika radi za HOO'' te je li u pitanju sukob interesa jer je Primorac član Vijeća HOO. Mateša je, pak, odgovorio da mu nije poznato da HOO posebno financira kliniku Dragana Primorca jer imaju potpisane ugovore s čitavim nizom državnih bolnica.

''S velikim zadovoljstvom ću poslati te podatke. Ako jesmo koristili (usluge Primorčeve klinike), bio bi konflikt interesa, zato ću to i napraviti čim se vratim'', kazao je Mateša.

Zastupnice iz redova oporbe – Marija Lugarić i Mirela Ahmetović (SDP) postavile su niz pitanja o financiranju sportskih saveza na tragu stava te stranke da su afere u savezima rezultat ''sustavnog organiziranog upravljanja javnim novcem'', a dosadašnji model financiranja sportskih saveza kritizirali su, između ostalih, i zastupnici Nikola Grmoja, Josip Jurčević, Sabina Glasovac, Anka Mrak-Taritaš i Anita Curiš Krok.

U raspravi su sudjelovali i predstavnici tijela državne uprave mjerodavnih za nadzor nad radom i upravljanjem u sportskim udrugama i savezima, predstavnici krovnih sportskih udruga, Nacionalnog vijeća za sport i samih nacionalnih saveza. O problemima u radu i percepciji djelatnosti saveza, govorili su, između ostalih, i predsjednik Hrvatskog teniskog saveza Zdravko Marić, predsjednik Hrvatskog stolnoteniskog saveza Zoran Primorac i predsjednik Hrvatskog karate saveza Davor Cipek.

Na kraju četverosatne sjednice zastupnica SDP-a Marija Lugarić ocijenila je da rasprava izgubila svoj fokus koji je, kako ističe, trebao biti temeljen na zlouporabi javnih financija te da se nadala kako će biti usvojeni zaključak ili zaključci koji će ''omogućiti drugačije postavljanje sustava financiranja sporta''. Zaključak nije bio predložen, a predsjednica Odbora Vesna Vučemilović raspravu je ocijenila konstruktivnom.