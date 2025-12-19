Obavijesti

MINISTARSTVO POD PRITISKOM

Sat otkucava: Danas zadnji rok za objavu Epsteinovih dosjea koji bi mogli uzdrmati elitu

Piše Ivana Mihaljević,
Čitanje članka: 4 min
Sat otkucava: Danas zadnji rok za objavu Epsteinovih dosjea koji bi mogli uzdrmati elitu
Foto: House Oversight Committee

Godinama skrivani dokumenti o osuđenom seksualnom prijestupniku i njegovim vezama s moćnicima trebali bi biti objavljeni

Slučaj Jeffreyja Epsteina, jednog od najkontroverznijih kriminalnih dosjea u modernoj američkoj povijesti, ponovno je u središtu pozornosti. Nakon dugotrajnih sudskih bitaka i brojnih nagađanja na internetu, američko Ministarstvo pravosuđa u petak se suočava s rokom za objavu preostalih istražnih dokumenata o moćnom financijeru koji je 2019. godine pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji.

Kongres je prošlog mjeseca donio Zakon o transparentnosti Epsteinovih dosjea, kojim se nalaže objavljivanje materijala nakon što je administraciji ranije odbijen zahtjev za njihovo puštanje u javnost. Time je otvoren put za potencijalno razotkrivanje detalja o slučaju koji je godinama poticao teorije zavjere i sumnje u zataškavanje istine.

Foto: House Oversight Committee
Prema zakonu, Ministarstvo pravosuđa ima pravo zaštititi identitete Epsteinovih žrtava te redigirati dijelove dokumenata. Također, dopuštena su izuzeća za zapise čije bi objavljivanje moglo ugroziti aktivne savezne istrage ili kaznene postupke koji su još u tijeku, javlja ABC News.

Unatoč pritisku javnosti, Ministarstvo pravosuđa i FBI su još u srpnju poručili kako ne planiraju objaviti dodatne Epsteinove dosjee. Ta je odluka izazvala burne reakcije, osobito nakon što su pojedini visoki dužnosnici, uključujući ravnatelja FBI-a Kasha Patela i tadašnjeg zamjenika ravnatelja Dana Bongina, prije ulaska u administraciju optuživali vlasti za prikrivanje ključnih informacija vezanih uz Epsteinov slučaj.

Nakon toga Senat je izglasao zakon koji je već prošao Zastupnički dom, a dokument je potom potpisao predsjednik Donald Trump, čime je formalno otvoren put prema objavi dosjea.

Trumpovi kritičari već dugo spekuliraju o tome pojavljuje li se i sam predsjednik u Epsteinovim dokumentima, s obzirom na to da su njih dvojica bili u prijateljskim odnosima sve do prekida suradnje 2004. godine. S druge strane, Trump je više puta optužio istaknute demokrate za povezanost s Epsteinom.

- Možda će se istina o tim demokratima i njihovim vezama s Jeffreyjem Epsteinom uskoro otkriti, jer sam upravo potpisao zakon o objavljivanju Epsteinovih dosjea - poručio je Trump na društvenim mrežama nakon potpisivanja zakona.

Jeffrey Epstein godinama je živio u raskoši. Posjedovao je dva privatna otoka na Djevičanskim otocima te luksuzne nekretnine u New Yorku, Novom Meksiku i Palm Beachu na Floridi. Upravo je u jednoj od svojih vila bio pod istragom zbog navodnog namamljivanja maloljetnica, koje su dolazile na masaže, a susreti su, prema optužbama, završavali seksualnim zlostavljanjem.

Za ranije seksualne zločine Epstein je odslužio 13 mjeseci od ukupno 18-mjesečne kazne, nakon što je sklopio kontroverzni sporazum o neprogonu s uredom američkog državnog odvjetnika u Miamiju, što je tada izazvalo val kritika.

Godine 2019. savezni tužitelji u New Yorku optužili su ga za seksualno iskorištavanje i zlostavljanje desetaka maloljetnica na više lokacija, uključujući Manhattan i Palm Beach. Prema optužnici, Epstein je novcem stvarao široku mrežu maloljetnih žrtava, od kojih su neke imale svega 14 godina.

Suđenje nikada nije dočekao. Epstein je u kolovozu 2019. pronađen mrtav u zatvoru u New Yorku, a smrt je službeno proglašena samoubojstvom, scenariji koji i danas mnogi dovode u pitanje.

