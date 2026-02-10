Tragedija u Srbiji: Djevojčica (4) umrla nakon vađenja krajnika

Smrt četverogodišnje Eme nakon, naizgled, rutinske operacije krajnika potresla je srpsku javnost. Djevojčica je zbog iznenadnih komplikacija hitno prevezena iz bolnice u Čačku u Beograd, no preminula je 4. veljače u Institutu za majku i dijete, unatoč svim naporima liječnika, javlja Kurir.

Zahvat uklanjanja krajnika smatra se jednim od najčešćih i najsigurnijih operativnih postupaka kod djece, zbog čega obitelj sada traže objašnjenje kako je došlo do ovako tragičnog ishoda.

Pedijatar dr. Saša Milićević ističe da će tek obdukcija dati konačne odgovore, no kao jedan od mogućih uzroka navodi bronhospazam.

- Bronhospazam je iznenadna i nekontrolirana kontrakcija mišića u stijenkama dišnih putova. Dišni putovi se sužavaju, što otežava protok kisika do pluća i može biti kobno. To se ponekad događa djeci s osjetljivim dišnim putovima, ali se može pojaviti i kod potpuno zdrave djece kao reakcija na prisutnost cijevi ili određenog lijeka. Sam proces intubacije - postavljanje cijevi za disanje - u određenim, rijetkim slučajevima može biti okidač za takve grčeve - pojasnio je dr. Milićević za Kurir.rs.

Dodao je i da postoji mogućnost pomicanja cijevi, što može dovesti do ozljede sluznice.

- U tom slučaju, mora se ponovno namjestiti. Međutim, to krvarenje obično nije obilno i ne uzrokuje ozljede koje bi mogle biti kobne. Tek će obdukcija moći utvrditi što se dogodilo i što je uzrokovalo smrt - zaključuje liječnik.

Roditelji su istaknuli da Ema prije zahvata nije imala nikakvih drugih zdravstvenih problema, osim uvećanih krajnika. Prema informacijama koje su dobili, sama operacija protekla je bez komplikacija.

- Krvarenje je bilo uobičajeno tijekom operacije, a nakon operacije krajnika nije bilo krvarenja. Anesteziološki nalazi bili su normalni. Međutim, tijekom buđenja došlo je do brohospazma, tj. stezanja mišića koji okružuju dišne putove, što je otežavalo disanje. Iz cijevi je bio prisutan obilniji sekret - rekao je izvor, dodajući kako je i ORL pregled prije zahvata bio uredan.

Majka djevojčice, Sanja, ispričala je potresne trenutke čekanja ispred operacijske sale. Kaže da joj je medicinska sestra prvo rekla kako je operacija završena, no ubrzo se vratila u dvoranu, gdje je ostala još nekoliko sati.

- Kad je izašla samo mi je rekla da ne zna što se dogodilo, ali da je situacija teška i da moli Boga da moja Ema preživi - ispričala je majka.

Nedugo zatim obratio joj se i kirurg.

- Rekao je da je operacija prošla dobro, ali da su, kada su je probudili, utvrdili da ima krvarenje u plućima.

Majka navodi da joj i dalje nije jasno što se točno dogodilo tijekom zahvata.

- Točnije, u cijevi se pojavila krv. Ne znam kada su opet vratili cijev, budući da piše da je dva puta umetnuta, jesu li je tada ozlijedili jer dijete nikada nije bilo bolesno ni od čega. To su sve naše sumnje, budući da mi nitko nije rekao što se točno dogodilo u dvorani. Samo su mi rekli da nije stabilna i da je moraju prevesti u Beograd. Dugo smo bili tamo, čekali smo prijevoz - rekla je Sanja.

Nakon smrti djevojčice reagiralo je i Ministarstvo zdravstva, koje je u bolnicu u Čačku poslalo zdravstvenu inspekciju. Istodobno je bolnica provela i unutarnji nadzor kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog slučaja.