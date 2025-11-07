Srbija usvojila zakon koji omogućuje Trumpovu zetu luksuznu gradnju u Beogradu

Skupština Srbije usvojila je u petak posebni zakon kojim se dopušta rušenje arhitektonskog spomenika oštećenog 1999. raketama NATO-a, čime mu se oduzima zaštita kulturnog dobra, te otvara put obitelji američkog predsjednika Donalda Trumpa da na tom mjestu izgradi luksuzni poslovno-hotelski kompleks.

Prostor polusrušenog bivšeg Glavnog stožera vojske, dvaput bombardiranog u vrijeme zračnih udara NATO-a 1999. na tadašnju SRJ, srbijanska vlast već dulje vrijeme pokušava staviti u pravne okvire kako bi se Trumpovu zetu i savjetniku Jaredu Kushneru omogućilo da gradi na ruševinama nekadašnjeg vojnog stožera.

To je potvrdio i sam Kushner izjavom New York Timesu (NYT) u ožujku prošle godine o planiranom ulaganju u luksuzne nekretnine u Srbiji, kao i u Albaniji.

Prema NYT od 18. ožujka investicija je vrijedna 500 milijuna dolara, a Kushnerova tvrtka bi trebala dobiti u zakup prostor bombardiranog stožera površine oko 1.500 četvornih metara na 99 godina bez naknade, uz 22 posto profita koji bi ubirala država Srbija.

Dio kompleksa bi, kako je predviđeno, trebao imati i memorijalni dio posvećen žrtvama NATO-va bombardiranja 1999.

'Netransparentni projekti'

Oporba, građansko društvo i stručna javnost u Beogradu - a napose arhitekte i urbanisti - već godinama ukazuju da vlast poseže za netransparentnim projektima "investitorskog urbanizma" koji ozbiljno narušavaju urbanističke cjeline, pogodujući inozemnim kompanijama i domaćim tajkunima.

Tužiteljstvo za organizirani kriminal u Beogradu priopćilo je ranije da je direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić priznao falsificiranje dokumenata kojima je sadašnji polusrušeni komplekst izgubio status zaštićenog kulturnog dobra.

Temeljem te dokumentacije Ministarstvu kulture predana je inicijativa za donošenje odluke o prestanku svojstva kulturnog dobra i vlada Srbije tu je odluku donijela u studenom 2024.

Zgrada Glavnog stožera arhitekta Nikole Dobrovića, sagrađena od 1955. do 1965., bila je simbol tadašnje države Jugoslavije, potom sjedište vrha Vojske Srbije, a status kulturnog dobra dodjeljen joj je 2005.

Kompleks arhitekta Dobrovića, koji simbolizira kaskade kanjona rijeke Sutjeske, bio je jedan od najznamenitijih objekata jugoslavenske i srpske arhitekture u modernističkom stilu. Usvajanje zakona u srbijanskom parlamentu glasovima vladajuće koalicije predvođene Srpskom naprednom strankiom popraćeno je oštrim protivljenjem oporbe koja ukazuje da su naprednjaci "protupravno, neustavnim zakonom, izglasali poklanjanje zgrade Glavnog stožera obitelji Kushner" i da je to "primjer korupcije i kršenja zakona".

Taj čin imat će ozbiljne društvene posljedice, upozorio je vođa Pokreta Kreni-Promjeni Savo Manojlović i najavio da će od Ustavnog suda zatražiti ocjenu ustavnosti usvojenog zakona.