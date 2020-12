Stojak prozvao Milana Bandića zbog neodgovornog ponašanja

Kada jedno od najatraktivnijih gradskih zemljišta prodajete, i to potpuno iznenada, nenajavljeno, za iste novce za koje ste ga kupili, ne čini mi se da je baš odgovorno raspolaganje našim zemljištima, rekao je

<p>Zagrebački gradski zastupnik HNS-a <strong>Tomislav Stojak</strong> prozvao je u petak gradonačelnika<strong> Milana Bandića </strong>zbog neodgovornog ponašanja, poručivši kako je prodaja gradskih zemljišta poput Paromlina, Gredelja i Zagrepčanke vrlo loš posao kada se radi iznenada i nenajavljeno.</p><p>- Kada jedno od najatraktivnijih gradskih zemljišta prodajete, i to potpuno iznenada, nenajavljeno, za iste novce za koje ste ga kupili, ne čini mi se da je baš odgovorno raspolaganje našim zemljištima, našim novcima, zagrebačkim novcima, ne gradonačelnikovim. Ukoliko se ova prodaja zemljišta Paromlina realizira kroz prihvaćanje proračuna mi nećemo dobiti novu Gradsku knjižnicu, novi centar kulturnog okupljanja Zagrepčana, nećemo dobiti jednu ustanovu koja nam nužno je potrebna - rekao je Stojak u Gradskoj skupštini.</p><p>Istaknuo je kako se izgradnja Gradske knjižnice na zemljištu Paromlina obećavala dugi niz godina, ali da se neće realizirati jer će se prodajom zemljišta namiriti proračunska rupa od više od milijardu kuna, za koju Stojak tvrdi da je nastala rasipničkim i neodgovornim ponašanjem gradonačelnika Milana Bandića.</p><p>- 75 milijuna kuna je bila cijena po kojoj je Grad Zagreb kupio zemljište Paromlina 2006. godine. 2020. godine Gradsku knjižnicu nemamo, nije izgrađena, čak niti ne možemo naslutiti kada bi ona mogla biti tamo. Ali je zato gradonačelnik za istih 75 milijuna kuna najavio prodaju tog zemljišta. Nekako mi se ne čini da je to dobar posao u Zagrebu. To je vrlo loš posao - ustvrdio je Stojak.</p><p>Naglasio je kako se ništa drugo nije moglo ni očekivati od čovjeka koji je uistinu "neumoran u obećanjima" te još neumorniji u neispunjavanju obećanja.</p><p>- To je nešto čemu smo svjedoci svih ovih godina njegovih mandata - kaže.</p><p>- Projekti se u Gradu Zagrebu uopće planski ne planiraju, nego se prilagođavaju potrebama čovjeka koji se zove Milan Bandić. Volio bih da predstavnici Gradske uprave na sjednici Gradske skupštine odgovore jasno i glasno zašto se jeftino prodaje Paromlin, zašto tamo neće biti knjižnica, iako su utrošeni milijunski novci da bi se pripremila gradnja knjižnice - kazao je Stojak.</p><p>Ističe da je ovakva situacija nastala zbog politike koja je došla do svojeg kraja.</p><p>- Koja želi rasprodati sve vrijedno što imamo u Zagrebu šest mjeseci pred izbore, na izborima na kojima Milan Bandić po prvi puta nije favorit, i nadam se da će se to i pokazati - ustvrdio je Stojak.</p><p>Stojak je komentirao događaj od prije nekoliko dana kada je Bandić s kolegicom bio snimljen u dućanu koji prodaje krzno, a pri tome nije poštivao epidemiološke mjere jer nije nosio zaštitnu masku.</p><p>- Vidite kako je bitno da imamo kriterije jednake za sve, bez obzira jeste li gradonačelnik, premijer ili obični građanin. Kao gradski zastupnik na javnim okupljanjima pokušavam pokazati da se moramo svi pridržavati onoga što nam je netko rekao da bi sačuvali svoje zdravlje. Tako bi se trebao ponašati i gradonačelnik. Ugrožava svoj život i zdravlje, i zdravlje drugih, a on je ipak čovjek koji mora paziti na svoje zdravlje jer je u rizičnoj skupini preko 65 godina - zaključio je Stojak.</p><h2>Tomašević: Rasprodaja najvrjednijih gradskih zemljišta prestat će nakon izbora</h2><p>Predstavnici političkih platformi Zagreb je NAŠ i Možemo upozorili su u petak da zagrebački gradonačelnik Milan Bandić rasprodaje najvrjednija gradska zemljišta poručivši da je to još jedan primjer katastrofalnog upravljanja Gradom, koje će prestati nakon izbora u svibnju. </p><p><strong>Tomislav Tomašević</strong> i <strong>Urša Raukar Gamulin</strong> na konferenciju za novinare na parkiralištu na mjestu nekadašnjeg kompleksa TŽV Gredelj upozorili su na opću rasprodaju najvrjednijih gradskih zemljišta i nekretnina koju Gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Bandićem provodi pod okriljem pandemije.</p><p>Tomašević je rekao da su prije nekoliko tjedana u prijedlogu proračuna Grada Zagreba za sljedeću godinu saznali da Bandić namjerava prodati zemljišta Gredelja, Zagrepčanke i Paromlina kako bi ostvario prihod od oko milijardu kuna.</p><p>Rekao je da u ovom trenutku nije još jasno je li se ta zemljišta prodaju da bi se napravio "opet neki deal kao za Zagrebački Manhattan ili za onaj isto čudan model javno privatnog partnerstva u Bloku Badel ili se ova zemljišta prodaju kako bi se popunila proračunska rupa".</p><p>- Ta tri zemljišta koja su najvrjednije obiteljsko srebro, najvrjednija imovina Grada ide sada na bubanj po diskontnim cijenama - upozorio je Tomašević.</p><p>Rekao je da istovremeno u gradskom proračunu za sljedeću godina ima i apsurda, jer s jedne strane u rashodima imamo 10 milijuna kuna koliko plaćamo projektnu dokumentaciju za novu knjžnicu na području Paromlina, a u isto vrijeme u prihodima planiramo uprihoditi 70-ak milijuna kuna od prodaje Paromlina. "Tko je tu lud?", pita Tomašević.</p><p>- Kad gledamo cifre, mi smo kao Grad, platili samo Zagrepčanku i Gredelj, ta dva zemljišta, s kamatama, milijardu i tristo milijuna kuna. Sada ih prodajemo za nešto manje od milijardu kuna. Znači, ostvarili smo direktan gubitak kao Grad, direktan minus kojim se samo povećava gradski minus, od 305 milijuna kuna - istaknuo je Tomašević.</p><p>Rekao je da prodajom zemljišta Gredelja, Grad Zagreb planira u sljedećoj godini ostvariti prihod od 618 milijuna kuna. Napomenuo je da je 2005. kad je Grad kupovao to zemljište, za njega platio 640 milijuna kuna, što znači da u 15 godina uz inflaciju mi prodajemo to zemljište jeftinije nego što smo ga kupili, a da jedino što smo od njega napravili je privremeni parking. Slična situacija je i sa drugim zemljištima, kaže Tomašević.</p><p>Podsjetio je i da je 2007. Zagrebački holding emitirao obveznice po nevjerojatno visokim kamatnim stopama od 5,5 posto i gotovo cijeli taj novac je otišao isključivo na kupovinu tih zemljišta. Na Paromlinu je 2017. obećana gradska knjižnica, stavljena je u strategiju i potrošeno je 15-ak milijuna kuna na projektnu dokumentaciju, a sada se planira to prodati.</p><p>Podsjetio je da su već 15 godina upozoravali da prostore vrijedne industrijske baštine trebamo razviti i revitalizirati i stvoriti javne i druge sadržaje, a Bandić im je tada poručio "da trebamo biti strpljeni, spašeni".</p><p>- Možemo zaključiti da zapravo Bandić želi iza sebe ostaviti spaljenu zemlju, Grad bez novaca sa praznom blagajnom i bez mogućnosti daljnjeg razvoja - poručila je Urša Raukar Gamulin. </p><p>- To raditi u zadnjim mjesecima svoje vladavine, prodavati ovako vrijednu imovinu da bi pokrio svoje promašaje, financijske i druge, je potpuno neodgovorno. A HDZ što god odlučio, ići će njima na dušu i to će isto tako biti i njihova politička odgovornost - istaknuo je Tomašević.</p><p>Kaže i da će to ipak morati još jedanput doći na sjednicu Gradske skupštine kako bi se pokrenuo natječaj za prodaju tih zemljišta, ali i podsjetio kako je za Blok Badel "odlukom HDZ-a Skupština dala slobodne ruke Milanu Bandiću da uđe u to javno privatno partnerstvo i da Grad izgubi kontrolu nad tim zemljištem".</p>