Tomašević otkrio što će biti s muralom u podvožnjaku kod Vjesnika: 'Imamo prioritete'

Grad Zagreb započeo je izgradnju punionice za električne autobuse u Podsusedu, projekta vrijednog 7,8 milijuna eura, čiji je završetak planiran do 30. lipnja. Početku radova u srijedu prisustvovali su gradonačelnik Tomislav Tomašević, njegovi zamjenici te ministar gospodarstva Ante Šušnjar, kojem je gradonačelnik zahvalio na podršci u realizaciji projekta.

Punionica će, prema najavama, biti najveća takve vrste u Hrvatskoj, a izvođač radova, tvrtka Končar, ima rok od tri mjeseca za postavljanje 134 punjača za brzo punjenje. Do listopada ove godine dolaze 62 električna autobusa. Iz Grada su najavili i niz drugih ulaganja u javni prijevoz.

- Uskoro će biti otvorena potpuno nova Uspinjača. Dolaze novi tramvaji, stiže ih još 17 također iz Končara. Kad oni stignu, ZET pokreće javnu nabavu za još 20 dužnih tramvaja vrijednih 75 milijuna eura. Treći veliki korak su radovi na gradskim prugama te završetak nove pruge u rujnu na Sarajevskoj - rekao je Tomašević.

Tomašević je naglasio da je izvrsno pogođen tajming s obzirom na krizu na Bliskom istoku te s obzirom na potrebu da se što prije napravi energetska tranzicija i prebaci na obnovljive izvore energije.

- Cilj nam je da cijeli ZET prebacimo na električnu energiju, svih 400 autobusa. Ide i postavljanje solarnih nadstrešnica i panela. Zagreb će sigurno dati veliki doprinos da što manje budemo ovisni o fosilnim gorivma - istaknuo je.

Na pitanja o mogućem utjecaju energetske krize na cijene i funkcioniranje javnog prijevoza, Tomašević je poručio da za sada nema razloga za zabrinutost, dok je ministar Šušnjar naglasio stabilnost opskrbe gorivom.

- Nema brige za sigurnost opskrbe. Dolazilo je do rekordnih prodaja u nedjelju i ponedjeljak, ali i to smo prebrodili. Opskrba je tekla bez duljih zastoja - kazao je ministar.

Gradonačelnik se osvrnuo i na pitanje kreditnog rejtinga. Istaknuo je da nikada nije rekao da je kreditni rejting države nebitan, ali da nije ni najbitnija stvar na svijetu.

- Rejting države i grada jesu povezani, ali nisu isto. Kada sam preuzeo grad, rejting Zagreba je bio u smeću i činjenica je da je sada na povijesno visokoj razini i da je podignut pet puta od kada smo na vlasti - odgovorio je.

Tijekom konferencije dotaknuli su se i drugih gradskih tema, uključujući mural u podvožnjaku na Slavonskoj aveniji, koji će, unatoč ilegalnom statusu, zasad ostati.

- Imamo povjerenstvo koje se bavi muralima i grafitima. Grad je pun grafita koje treba skinuti. Mene prvo zanima kako je počinitelj ušao u podvožnjak, to trebate pitati policiju. Što se tiče sadržaja tih grafita, ako je to lagana provokacija nas i nastoji nas se prikazati kao neke nedomoljube, to s idnignacijom odbijamo. Poštujemo Domovinski rat. I gradonačelikov otac i moj brat su bili dragovoljci. Podupiremo udruge - odgovorio je na pitanje Luka Korlaet.

Tomašević je rekao da mural ostaje iako je ilegalan jer je prioritet uklanjanje grafita u Donjem gradu, a ne uklanjanje murala u podvožnjacima.

U fokusu je bio i sustav gospodarenja otpadom, o kojem će uskoro raspravljati Gradska skupština.

- Ne znam niti jedan veliki grad u Europi u kojem su svi spremnici pod zemljom. Centar grada imat će podzemne, dijelovi će imat polupodzemne. Ako baš nema drugog rješenja bit će boksevi. Gledat ćemo da ćemo povećati kazne, ali samo ako se promijeni zakon. Kao i kazne za parkiranje koje su smiješno male. A onda će ljudi više poštivati pravila kao što je to slučaj u susjednim zemljama - odgovorio je gradonačelnik.

Govoreći o plavim vrećicama, Tomašević je istaknuo da su donijele određene rezultate, ali da je sustav dosegnuo svoje limite.

- Radimo analizu kako ide prodaja. One su definitivno postigle cijlj - postotak odvajanja otpada porastao s 28 na 42 posto. No, tu se više ne mičemo s mjesta jer je očito da dio građana ne koristi plave vrećice jer je Ustavni sud ukinuo kolektivno kažnjavanje. Radimo na tome da unaprijedimo sustav plavih vrećica - rekao je gradonačelnik.