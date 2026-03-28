KRENULI IZ LIBIJE

Tragedija kod Grčke: Migranti umrli nakon šest dana na moru

Piše HINA,
Foto: Gareth Fuller/PRESS ASSOCIATION

Gumeni čamac iz Libije plutao bez hrane i vode. 22 migranta su poginula, a spašeno je 26 ljudi, krijumčari pod istragom

Dvadeset i dvije osobe koje su krenule iz Libije umrle su nakon šest dana plutanja Sredozemljem u gumenom čamcu, a njihova su tijela bačena u more, prenose u subotu agencije koje navode grčku obalnu stražu. Obalna straža kasno u petak priopćila je da je 26 osoba spasio brod europske granične agencije Frontex u blizini otoka Krete. "Tijekom putovanja, putnici (gumenog čamca) izgubili su orijentaciju i ostali na moru šest dana bez vode i hrane", navodi se. Spašeni migranti rekli su vlastima da ih je 22 umrlo na moru, a tijela su bačena po nalogu jednog od krijumčara. Čamac je zatečen 53 nautičke milje južno od Ierapetre, grada na jugu Krete.

Grčka je dugo omiljena ulazna točka u Europu za migrante i izbjeglice s Bliskog istoka, Afrike i Azije.

"Nepovoljni vremenski uvjeti" nisu išli na ruku grupi od 48 ljudi, zbog čega su "od iscrpljenosti" u kombinaciji s nedostatkom hrane i slatke vode, "umrle 22 osobe", rekao je AFP-u glasnogovornik obalne straže.

Krijumčari, dvojica muškaraca u dobi od 19 i 22 godine, državljani su Južnog Sudana. Protiv njih se vodi postupak, posebno zbog "ilegalnog ulaska u zemlju" i "ubojstva iz nehaja".

Akcija spašavanja počela je u četvrtak u podne, stoji u priopćenju za javnost obalne straže.

Broj migranata koji su poginuli nastojeći se domoći zemalja Europske unije više se nego udvostručio u prva dva mjeseca 2026. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, izvijestio je Frontex sredinom ožujka.

"Cijena ljudskog života i dalje raste" prema europskoj agenciji.

Po podacima Međunarodne organizacije za migracije (IOM) koje navodi Frontex, "gotovo 660 ljudi" izgubilo je živote u Sredozemlju tijekom siječnja i veljače 2026.

Taj je broj iznosio 287 u prva dva mjeseca 2025., što predstavlja povećanje od 128 posto.

No istodobno se otkrivanje ilegalnih prelazaka vanjskih granica EU-a u siječnju i veljači ove godine smanjilo za 52 posto u usporedbi s prva dva mjeseca 2025.

U prosincu je jugozapadno od Krete u poluispuhanom gumenjaku pronađeno 17 mrtvih migranata. Grčke su vlasti pronašle samo dvoje preživjelih. Oni su kazali da se 15 ljudi utopilo, a njihova tijela nikada nisu pronađena.

Već godinu dana migranti nastoje stići do Krete, većinom iz Libije, no to se putovanje pokazuje vrlo opasnim. 

Europski parlament u četvrtak je odobrio znatno pooštrenje migracijske politike kontinenta i podržao koncept "povratnih centara" iz kojih se migranti šalju izvan EU-a. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

