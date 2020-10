Trumpov brat alkoholičar: Obitelj ga je otjerala u smrt

<p>Dok se 60-ih mladi Donald Trump pripremao da preuzme obiteljski posao s nekretninama, njegov stariji brat Fred Jr. imao je sasvim drugačije interese. Gutao je knjige o avijaciji i sanjao da će jednog dana postati pilot putničkih zrakoplova.</p><p>Brat Donald ga je zbog toga zadirkivao: "Daj Freddy, što to radiš? Samo gubiš vrijeme", a njihov otac čudio se Fredu što želi postati 'nebeski šofer' umjesto da se uključi u obiteljski posao.</p><p>"Fred nije lako podnosio taj pritisak i pokušavao je na sve moguće načine pobjeći od toga", kaže David Miller koji je s Fredom pohađao Lehigh University.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Kako se administracija Donalda Trumpa borila protiv korona virusa</strong></p><p>Konačno, Fredovi snovi o pilotiranju su prestali. Postao je alkoholičar i umro je 1981. kad su mu bile samo 42 godine.</p><p>Kad danas Trump govori o tome kako će se boriti protiv svih vrsta ovisnosti onda zapravo misli na svog pokojnog brata i suosjeća sa svim ovisnicima. U velikom razgovoru za Washington Post Trump je jedan jedini put potanko ispričao priču o svom pokojnom bratu i više nego ikad priznao vlastite greške.</p><p>"Žalim što sam mu stvorio toliki pritisak. On nikad nije htio voditi obiteljski posao... Griješili smo kad smo mislili da će se svi uključiti. To je bila najveća pogreška... Bio je to dvostruki pritisak - brata i oca", rekao je Trump, koji inače malo kad priznaje vlastite pogreške i žali zbog nečega.</p><p>No, rekao je ga je kratak i tragičan život njegovog brata potresao kao nijedan drugi događaj i da ne može prežaliti što je nestala jedna tako divna osoba.</p><p>Brojni prijatelji Trumpovog starijeg brata obratili su se Washington Postu s mnogim novim detaljima o njegovom životu. Svi tvrde slično - da Trump prečesto opisuje Freda kao slabića, a ističe sebe kao jaku ličnost koja je odoljela alkoholu.</p><p>Jack O'Donnell, bivši direktor Trumpovog casina koji je kasnije vodio centar za liječenje od ovisnosti u Arizoni, tvrdi da se predsjednik ni danas nije pomirio sa smrću svog brata i načinom na koji je živio.</p><p>"Uvijek se osjećalo kao da je to mračna obiteljska tajna i tema o kojoj se nerado govori. Mislim da cijela Trumpova obitelj trpi veliku sramotu i nisu se riješili trauma zbog Fredove smrti", kaže O'Donell.</p><p>Freddy, kako su ga zvali, bio je prvorođeni sin, pa je dobio ime po ocu. Njegovi su prijatelji u intervjuima rekli da je bio čista suprotnost Donaldu - tih, zaigran, veseo i često se šalio.</p><p>Donald i Freddy odrasli su u Queensu, a na kraju su se preselili u dvoetažnu kuću u Jamaica Estatesu koja je izgledala kao južnjačko imanje. Freddy bi podzemnom željeznicom odlazio u episkopalnu srednju školu St. Paul's u Garden Cityju u New York, a otac se nadao da će se na Sveučilištu Pennsylvania upisati na Wharton Business School. Ali Fredu to nije uspjelo i 1956. je krenuo na Leihgh University, kad je Donaldu bilo 10 godina.</p><p>Freddy je ubrzo postao jedan od najomiljenijih studenata i mnoga bratstva su ga primila u svoje društvo. Iako je odrastao kao prezbiterijanac, ubrzo je ušao i u bratstvo koje je oduvijek primalo samo Židove iako je bilo otvoreno i za studente drugih vjeroispovijesti. Jedan od njih rekao je da je Fred postao član Sigma Alpha Mu, što je bio znak da je potpuno neovisan o svom ocu.</p><p>Prijatelji iz bratstva kažu da nikad nisu vidjeli da Fred opsesivno pije, a u to vrijeme čak je postao upravitelj kuće, što je uključivalo nadzor nad kuhinjom i financijama. Visok, plav i zgodan kao filmska zvijezda, bio je iznimno šarmantan.</p><p>Smatrali su ga šaljivdžijom, spreman uvijek za zabavu, a ostavljao je dojam sretnog mladića iz imućne obitelji. Jedan od prijatelja prisjetio se da ih je Fred znao uveseliti vožnjom u sportskom autu, na brodu ili u avionu koji bi iznajmio na lokalnom aerodromu.</p><p>"Na početku svake godine vraćao bi se s potpuno novom Corvettom. Bio je iznimno zabavna osoba koja je uživala u životu", govori njegova bivša kolegica Ira Jay Kirschner.</p><p>Mel Bergstein, jedan iz bratstva, kaže da je Fred bio potpuna suprotnost svom bratu Donaldu. Nakon što je diplomirao na Lehighu 1960. godine Fred se upoznao s pilotkinjom Lindom Lee Clapp i za nju se oženio dvije godine kasnije.</p><p>Par je živio u New Yorku, a tamo ga je obitelj opet počela tjerati da se zaposli u obiteljskoj tvrtki. Upravo je Fredova ideja bila da se jedna stambena visokogradnja nedaleko Coney Islanda nazove Trump Village, i to je bilo prvi put da se obiteljsko ime pojavilo na nekoj građevini. Ali ubrzo nakon toga počele su svađe s ocem i to zbog naoko bezazlenog razloga - koliko da se potroši na prozore.</p><p>Donald, kojeg su poslali u vojnu školu da bi ga naučili disciplini, pripremao se da upiše Fordham University. Upravo u to vrijeme otac i Donald počeli su kažnjavati Freda koji je sve jače odbijao priključiti se obiteljskoj tvrtki. Freddy je smatrao da je letenje časna profesija i prijavio se na obuku za pilota u tvrtku TWA - Trans World Airlines. Da bi ušao među odabrane morao je proći rigorozne testove. I prošao je, pa je 1964. godine postao pomoćni pilot i to radio više od pola godine.</p><p>"Jedino što je volio bilo je letenje avionom. Sjećam se da bi u kuću dolazilo mnogo njegovih prijatelja pilota iz TWA i mnogi su htjeli raditi s njim jer je bio prirodno nadaren za taj posao", prisjetio se Donald Trump.</p><p>Ipak, trojica pilota koji su učili s Freddyjem, rekli su da su već tada primjećivali prve znakove alkoholizma, ali nisu znali ništa o pritiscima kojima je njihov kolega bio izložen, iako se jasno vidjelo da je pod stresom koji ne može kontrolirati.</p><p>Bob Dedman koji je sjedio u klupi s Fredom u TWA-ovoj pilotskoj školi rekao je da je njegov kolega uvijek bio "lijepo odjeven, pristojan, obrazovan i lijepih manira. Većeg džentlmena teško da ćete upoznati. Jedini njegov problem bio je alkohol. Otišao bi u restoran i popio nekoliko martinija, nakon čega bi zaspao pa sam ga morao buditi."</p><p>Prema nekima Fred je izbačen iz TWA nakon godinu dana probnog roka kroz koji su prolazili novozaposleni.</p><p>"Izbacili su ga zbog problema s pićem. Piće je počelo utjecati na njegove letačke sposobnosti, a to si tvrtka nije mogla dopustiti", rekao je Bob Kavula, potpredsjednik TWA-ove Udruge umirovljenih pilota.</p><p>No, jedna od Fredovih prijateljica, Annamaria Forcier koja se kao tinejdžerica preselila u Queens i živjela u susjedstvu Trumpove obitelji, uvjerena je da je Fred napustio TWA zbog obiteljskih razloga - točnije - zato jer ga je na to natjerala obitelj.</p><p>"Moj dojam je da su ga natjerali da radi za obiteljsku tvrtku. Ne samo da je bilo mnogo napetosti između njega i starog, nego i između njega i Donalda, jer obojica nisu htjeli da Fred postane pilot"; kaže Forcier, koja je dvojicu braće vidjela u nekoliko situacija, uključujući i ručak u njezinom domu, a svaki put Donald bi vikao na starijeg brata.</p><p>"Visoka sam 165 cm i morala sam stati između njih dvojice. Donald je urlao upirući prstom u Fredovo lice. Konačno, Donald je bijesan izjurio iz kuće i tresnuo za sobom vratima", prisjetila se Annamaria.</p><p>Trump je pak rekao da 'se ne sjeća je li se ikad svađao s Fredom, osim što bi mu znao reći:"trebao bi zavoljeti ovaj posao, možemo napraviti velike stvari". Ipak, Trump je dodao da je godinama gledao kako brat propada i da je to bilo vrlo poučno, naročito kad je vidio da je odustao od svađa s ocem.</p><p>Što je postao Donald Trump, svima je poznato. Pretvorio se u čovjeka koji zna uzvratiti napad, postao je u tome pravi 'ubojica', a otac mu je namijenio mjesto svog nasljednika.</p><p>"Nadmašio sam ga i otac je to cijenio", napisao je Trump u svojoj biografiji.</p><p>S vremenom Fred Jr. pokušao je pokrenuti vlastiti biznis. Pokrenuo je agenciju za zapošljavanje, ali nije mu išlo. Stoga se 1966. vratio obiteljskom poslu, a u novinama iz tog vremena predstavili su ga kao potpredsjednika tvrtke i čovjeka koji se zalaže da obitelj preuredi Steeplechase Park na Coney Islandu u zoološki vrt.</p><p>U međuvremenu otac je sve više Donalda gledao kao svog nasljednika. U to vrijeme završio je drugu godinu studija i otac ga je tjerao da se preseli na poslovnu školu Penn's na koju se desetak godina ranije nije uspio upisati Fred.</p><p>Igrom slučaja, jedan od Fredovih najboljih prijatelja iz srednje škole James Nolan, bio je u komisiji na Whartonu. I upravo je on intervjuirao Donalda pri upisu.</p><p>Nolan se prisjetio da je Donaldu dao ocjenu koja ga je kvalificirala za upis. Tako je postigao ono što njegov brat nije, pa je u očevim očima bio uspješniji. Nekoliko godina kasnije kad je New York Times pisao o obiteljskom biznisu, prikazao je oca Trumpa i Donalda koji govore o uspjehu poduzeća. Ime Freda Trumpa više se nije pojavljivalo u pričama o obiteljskom poslu, a njegova ovisnost o alkoholu postajala je sve veća.</p><p>"Mnogo puta sam mu pokušavao reći da bi trebao potražiti pomoć, htio sam ga zaustaviti. Da sam znao da postoji udruga Alcoholic Anonymous, dovukao bih ga tamo svim silama", rekao je Miller, danas odvjetnik, a nekoć prijatelj iz Fredovog bratstva. Ipak Miller je uspio nagovoriti Freda da ode psihijatru.</p><p>"Ne želim prestati piti", rekao je Fred Jr.</p><p>"Ne mogu pomoći nekome tko sam ne želi prestati", rekao mu je psihijatar. Stoga je Miller zaključio da njegov prijatelj jednostavno 'voli piti' i da je 'postao ovisnik'.</p><p>Nekako u to vrijeme Linda je podnijela zahtjev za razvod i to upravo zbog Fredovog alkoholizma. Razveli su se 1970. Fred je ostao raditi na slabo plaćenim poslovima u obiteljskoj tvrtki, a zdravlje mu se sve više pogoršavalo.</p><p>Krajem 70-ih Donald se sve češće počeo pojavljivati u medijima. Postao je stalni gost Studia 54, kamo su zalazile slavne ličnosti, oženio se prvom suprugom Ivanom, te počeo širiti poslove na Manhattanu uz financijsku pomoć svog oca. Fred je u isto to vrijeme bio mršav, bolestan i na kraju hospitaliziran.</p><p>Nolan, bivši prijatelj iz srednje škole posjetio ga je u bolnici u kojoj mu je odstranjen dio želuca zbog posljedica pijenja.</p><p>"Bio je melankoličan, ali je zadržao svoj stari, dobri smisao za humor. Rekao je:'Znaš, trebao sam postati komičar'", prisjetio se Nolan.</p><p>Donald Trump rekao je da je i on posjetio brata u bolnici. "Pitao sam ga zašto toliko pije? Je li to zbog okusa ili zbog nečeg drugog što mu paše? Nije znao što bi mi rekao, iskreno mislim da je to jednostavno volio."</p><p>Posljednje godine svog života Fred je ponovno živio u Jamaica Estates home. Donald je naširoko objašnjavao da je Fredu stalno govorio da prestane piti, ali nije rekao što je konkretno poduzeo da mu pomogne. Kad su ga pitali je li mu i kako konkretno pokušao pomoći, Donald je odgovarao uopćeno.</p><p>"Bavio sam se s njim. Puno smo puta izlazili na večeru, ponekad bih otišao s njim i na ručak."</p><p>Na pitanje jesu li ga ikad poslali u rehabilitacijski program, Trump je rekao da jesu i to nekoliko puta, a na pitanje je li ga išao posjetiti, američki predsjednik je rekao da je za vrijeme rehabilitacije Fred bio kod kuće, te da je s njim provodio puno vremena.</p><p>Tijekom tog vremena Donald je rekao da je bio zapanjen bratovim lošim fizičkim stanjem, ali i odlučnošću da preživi.</p><p>"Bio je tako zgodan, a vidio sam što mu je alkohol učinio. I to je imalo utjecaja na mene. Zapravo je živio puno dulje nego se moglo očekivati", rekao je za svog brata Freda.</p><p>Fred Trump Jr. umro je 26. rujna 1981. godine u bolničkom centru Queens od srčanog udara za koji je obitelj rekla da je posljedica alkoholizma. Donald se bojao da je ovisnost o alkoholu bolest koja se javlja u njegovoj obitelji i da će i on krenuti bratovim stopama ako počne konzumirati alkohol. Da se neće ni on moći zaustaviti.</p><p>"Recimo da sam počeo piti, vrlo je moguće da ne bih sad bio ovdje i razgovarao s vama. Postoji nešto u genetskom kodu. No taj strah od alkohola nije me spriječio da kupim 2011. godine vinariju u Virginiji kojom sad upravlja moj sin Eric", rekao je.</p><p>Nakon Fredove smrti obitelj se još više fokusirala na Donalda, čije je bogatstvo poraslo nakon što je počeo graditi toranj na Manhattanu. Otac Fred Trump stariji, umro je 18 godina nakon svog najstarijeg sina. Obitelj Freda Trumpa mlađeg vjerovala je da će im pripasti isti dio nasljedstva nakon očeve smrti kao i kad bi Fred mlađi bio živ. Bilo im je to važno jer je Fred Trump III, sin Donaldovog pokojnog brata, imao sina Williama koji je obolio od cerebralne paralize. Njegu za dječaka plaćala je Trumpova tvrtka, ali bilo je to vrlo skupo, a troškovi bi potrajali do kraja Williamovog života.</p><p>No, nakon što je umrla glava obitelji, nasljednici Freda Jr. Shvatili su da će dobiti tek mrvice. Poduzeli su pravne korake i tužili ostatak Trumpove obitelji u ožujku 2000. godine i pokušali dokazati da su Donald Trump, njegov treći brat i dvije sestre natjerali oca da promijeni oporuku. Rezultat je bio da je Donald Trump naredio da kompanija prestane plaćati troškove za malenog Williama.</p><p>"Kad nas je Fredov sin, Fred III - naš nećak tužio, rekli smo 'Zašto bismo njegovom sinu plaćali medicinsku njegu?", odgovorio je Trump New York Daily novinama u to vrijeme.</p><p>Fred III rekao je da njegovi stričevi i dvije tete nisu uopće pokazali nimalo volje da mu pomognu i jedino što su htjeli jest – izbaciti ga iz prava na nasljedstvo.</p><p>Odgovorio mu je Robert Trump u ime brata Donalda i njihovih dviju sestara. Rekao je da zdravstvena zaštita za malenog Williama, Fredovog unuka, nije ugovorna obaveza, nego su ju pružali 'iz dobrote naših srca'. Štoviše, rekli su da su Fredu Trumpu III i njegovoj obitelji godišnje darovali 200.000 dolara u novcu i stvarima, bez da je maknuo malim prstom.</p><p>Slučaj s nekretninama ipak je riješen u tajnosti 2000. godine. Predsjednik Trump, kad su ga ipitali o tom sporusamo je kratko odgovorio:"Jedno dijete je imalo problema. Bila je to nesretna stvar. Završilo je dobro i prebrodili smo to."</p><p>Linda Trump, supruga Freda Jr. I njihovo dvoje djece Fred III i Mary, odbili su zahtjeve za intervju. Robert Trump i njegova sestra umirovljena sutkinja Maryann Trump Barry su u mirovini i novinari nisu uspjeli doći do njih, a ni druga predsjednikova sestra Elizabeth Trump Grau nije htjela ništa komentirati.</p><p>Tijekom godina Donald je usavršavao narativ o razlogu smrti svog brata. Trump je 1990. za Playboy rekao da mu je smrt brata odredila život:</p><p>"Njegova smrt utjecala je na sve što je uslijedilo nakon toga. Stalno mislim da mu se nikada nisam zahvalio na tome. Bio je prvorođenac, a ja sam podsvjesno pratio njegovo ponašanje. Vidio sam da ga ljudi iskorištavaju, a jedna od lekcija koju sam naučio je da jako pazim sam na sebe, jer on nije pazio na sebe. Nije mislio da je to potrebno, a to je bila njegova kobna pogreška", rekao je današnji američki predsjednik.</p><p>Govoreći iste godine u intervjuu za CBS, Trump je ponovno priznao djelomičnu krivnju za smrt svog brata. "Možda sam i ja bio kriv, a možda i moj otac jer ga je tjerao da radi za tvrtku, a on nije bio za to. Nije volio taj posao. Moj brat se stalno davao drugima i bio je vrlo društven. Ja sam sasvim drugačiji. Kod mene je to obrnuto."</p><p>Priznao je i da je njegov brat bio mnogo ljepši muškarac od njega. Sada, gotovo 38 godina nakon smrti Fred Jr.-a, Donald Trump rekao je da 'puno, puno bolje' razumije okolnosti onoga što se dogodilo s njegovim bratom i da će naučeno primijeniti u borbi protiv ovisnosti, uključujući alkohol i opioide.

"Pretpostavljam da biste mogli reći da se sad ponašam kao šef koji to pokušavam riješiti, ali ne znam bih li sve to radio i posvetio tom problemu toliko vremena i energije, pa čak i novca iz budžeta, kad ne bih imao iskustvo sa svojim pokojnim bratom Fredom", rekao je Trump.