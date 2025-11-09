Obavijesti

News

NAKON 12 GODINA

Vlak ponovno vozi prema BiH: Povezuje Ploče i Sarajevo, put će trajati oko pet i pol sati

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Na Željezničkom kolodvoru Varaždin u promet je pušten novi dizel-motorni vlak tvrtke Končar | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Nakon gotovo 12 godina ponovno je uspostavljena željeznička linija Ploče – Sarajevo. Vlak prolazi kroz Metković, Čapljinu i Mostar, a vozit će cijele godine do ljeta 2026.

Vlak na liniji Ploče - Sarajevo krenuo je u nedjelju poslijepodne s kolodvora u Pločama, čime je ponovno uspostavljen cjelogodišnji međunarodni željeznički putnički promet između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Na putu iz Ploča do Sarajeva vlak prolazi kroz Metković, Čapljinu i Mostar. Vlakovi voze u sastavu Talgo garniture u vlasništvu Željeznica Federacije BiH i nastavit će prometovati do 21. lipnja 2026. nakon čega će od 26. lipnja biti uvedeni sezonski vlakovi koji će voziti do 31. kolovoza 2026. godine.

Predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić rekao je kako je linija ponovno uspostavljena nakon skoro dvanaest godina.

"Glavni je motiv bio povezati studente iz doline Neretve sa Sveučilištem u Mostaru", istaknuo je Ukić, dodavši da su tako i linije prilagođene. Polazak iz Ploča je nedjeljom u 15,40 sati, a povratak petkom oko 20 sati. Uz to, dodao je imaju i jednu jutarnju liniju subotom iz Ploča te nedjeljom ujutro iz Mostara.

Najave su da su linije dobro prihvaćene, a to će otvoriti prostor za reviltalizaciju željezničkog prometa na ovoj dionici pruge“, istaknuo je Ukić i zahvalio na inicijativi dubrovačko-neretvanskom županu Blažu Pezu te gradonačelnicima Ploča i Metkovića Ivanu Mareviću i Daliboru Milanu.

"Zahvaljujući mjerama Vlade RH sva djeca, učenici, studenti, umirovljenici i stariji od 65 godina na području Hrvatske se voze besplatno, dok za vožnju na području BiH plaćaju određeni iznos“, napomenuo je Ukić.

Predsjednik Uprave Željeznica Federacije BiH Mirza Hadžibegić zahvalio je svim sudionicima projekta uvođenja linije.

"Dosad smo vozili dva mjeseca u sezoni, a sad se nadamo da će prerasti u cjelogodišnju liniju. Dajemo podršku kao javni servis. Radujemo se uskoro otvaranju i novih međunarodnih linija prema Zagrebu i dalje“, izjavio je Hadžibegić.

Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo istaknuo je zadovoljstvo što je linija ponovno pokrenuta te očekuje da će zaživjeti.

"Bit ćemo podrška i ovom projektu, ali i uopće prekograničnoj suradnji jer nam je to sigurno u interesu", rekao je Pezo.

Ponovnom uspostavom međunarodne linije Ploče - Sarajevo zadovoljan je i gradonačelnik Ploča Ivan Marević. "Vlak bi trebao imati prednost pred cestovnim, ali ima i romantičnu sastavnicu, karakter i dušu. Sigurno ću ovu liniju koristiti za putovanja s obitelji i prijateljima“, izjavio je Marević.

Gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan istaknuo je značaj linije za Metković jer će omogućiti građanima brže i jeftinije putovanje u Bosnu i Hercegovinu.

"Naravno da je ovo dobra vijest i za naše studente i radnike koji će sada biti bolje povezani. Ne treba zanemariti i turistički aspekt jer će se stanovništvu doline Neretve otvoriti mogućnost posjeta Sarajevu i Mostaru, ali i obratno“, poručio je Milan.

