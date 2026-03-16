Obavijesti

News

SVE JE DIO KAMPANJE

Vučić histerizira i niže optužbe na račun Hrvatske uoči izbora

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Beograd: Centar za demokratsku stabilnost iz Beograda organizirao je skup "Građani protiv blokade" , pridružio im se i Vučić | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Dolazeći lokalni izbori u 10 općina 29. ožujka u Srbiji ponovno su na domaćoj političkoj sceni potakli oštre tonove vladajućih, napose šefa države Aleksandra Vučića, prema Hrvatskoj, koju se optužuje za potporu "obojenoj revoluciji" i studentskom pokretu, čiji su prosvjedi prethodne godine ozbiljno uzdrmali Vučićevu vlast.

Prethodnih se mjeseci i posljednjih dana s vrha vlasti, orkestrirano izjavama srbijanskog predsjednika, inozemni faktor, napose Hrvatska, označava kao ključna logistička potpora "obojenoj revoluciji" u Srbiji, kako Vučić i njegove pristaše nazivaju protuvladine prosvjede koje predvode studenti, zahtijevajući utvrđivanje odgovornosti i krivnje za koruptivne poslove koji su uzrokovali pad nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru i pogibiju 16 ljudi.

Dnevno političke iskre na relaciji Beograd-Zagreb Vučić je prošlog tjedna, u jeku kampanje za lokalne izbore u Srbiji, raspalio izjavom da je Hrvatska izravno i najsnažnije od svih zemalja sudjelovala u pokušaju "obojene revolucije" u Srbiji, aludirajući na studentski pokret koji je poslije novosadske tragedije pokrenuo borbu protiv korupcije i zatražio prijevremene izbore za smjenu vlasti.

Uslijedile su potom razmjene oštrih izjava o naoružanju, hipersoničnim raketama koje je nabavila Srbija, upozorenja hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da će o naoružavanju Srbije napadačkim oružjem izvijestiti NATO, Vučićevo uzvraćanje da strijepi od vojne suradnje i navodnog trojnog saveza Hrvatska-Albanija-Kosovo, koji "samo čeka priliku kad će napasti Srbiju", te poruka da Srbija želi mir i stabilnost i da nikog neće napadati, ali ima oružje za snažno odvraćanje.

U beogradskim medijima, koji nisu pod Vučićevom kontrolom i utjecajem, to "oštrenje zuba" prema Hrvatskoj i narativi koje razmjenjuju dvije strane naziva "duplim pasom" Vučić-Plenković i podsjeća da se takva dnevno-politička praksa redovito poteže u vrijeme izbornih kampanja.

Lokalni izbori u Srbiji održavaju se 29. ožujka u 10 lokalnih samouprava, a lista vladajuće Srpske napredne stranke s koalicijskim partnerima u utrci je pod sloganom "Aleksandar Vučić - naša obitelj", dok Vučić izravno sudjeluje u kampanji učestalim posjetima lokalnim zajednicama koje će koncem mjeseca birati nove općinske vlasti.

Ti se izbori smatraju još jednom provjerom rejtinga SNS-a i sve autoritarnije vlasti Aleksandra Vučića koja i otvorenom represijom prema pristašama studentskog pokreta, akademskoj zajednici i medijima nastoji zadržati dominaciju na političkoj sceni Srbije. 

Vučić se u kampanji na obazire na primjedbe da izravnom potporom SNS-u krši nacionalni ustav koji ga člankom 111. obvezuje da "izražava državno jedinstvo Republike Srbije".

Nevladina organizacija Biro za društvena istraživanja (BIRODI) objavila je kako monitoring Vučićevih nastupa u lokalnim sredinama tijekom kampanje pokazuje da on "istodobno nastupa kao šef države, vođa vladajuće političke strukture i sudionik izborne kampanje".

Analiza je dosad obuhvatila 16 Vučićevih javnih nastupa od 20. veljače do 14. ožujka u više gradova i općina diljem Srbije, pri čemu BIRODI konstatira "visoku razinu preklapanja institucionalne dužnosti predsjednika Republike i uloge u izbornoj kampanji".

Analiza BIRODI-ja ukazuje i da se time krše prioritetne preporuke ODIHR, tijela OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava, kojima se zahtijeva jasno razdvajanje države i političkih stranaka i nepristranost javne uprave tijekom izborne kampanje.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026