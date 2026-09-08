ŽENA MAJKA LEZBIJKA Alice je usmjerila Njemačku udesno. Voli kebab, ali ne i Turčine...

Kad čitate biografiju Alice Weidel, imate osjećaj da se žena prije desetak godina slučajno pridružila pogrešnoj stranci, pa joj je bilo neugodno to priznati i samo je nastavila s djelovanjem. A pametna kakva je, probila se do vrha.

Doktorica ekonomije, koja s partnericom šrilankanskog podrijetla odgaja dva sina, koja je živjela u Kini i priča mandarinski... Sve vuče na neku lijevu i liberalnu opciju. A ipak, Alice je jedna od vođa kontroverznog AfD-a (Alternativa za Njemačku), ekstremno desničarske stranke poznate po svojem protivljenju migraciji, gay brakovima, eurozoni...

Puno Nijemaca će vam bez ustručavanja reći kako su članovi i pristaše AfD-a fašisti. Ali svejedno im raste podrška. Pa su na pokrajinskim izborima, održanim prošlog vikenda, 'pomeli' konkurenciju.

"Seizmički", "društveno-politički potres", "prekretnica za Njemačku". Ovim su riječima politički analitičari i brojni mediji opisali zapanjujuću pobjedu protuimigracijske stranke Alternativa za Njemačku (AfD) na nedjeljnim pokrajinskim izborima. Pobjeda u Saskoj-Anhaltu, jednoj od manjih njemačkih pokrajina, izazvala je šok diljem Njemačke i Europe i otvorila brojna pitanja o političkoj budućnosti najmoćnije članice Europske unije, piše BBC.

Iako se radi o regionalnim izborima, njihov utjecaj osjeća se na nacionalnoj razini. Uvjerljiva pobjeda AfD-a, koji je osvojio oko 44 posto glasova, stavlja golem pritisak na već poljuljanu centrističku koalicijsku vladu u Berlinu. Za konzervativnog kancelara Friedricha Merza, čiji je CDU doživio težak poraz sa samo 17-18 posto podrške, ovaj bi rezultat mogao biti i čavao u političkom lijesu. Merz je, naime, obećao smanjiti popularnost AfD-a, a dogodilo se upravo suprotno.

Usprkos uvjerljivoj pobjedi, upitno je hoće li AfD dobiti mandat za sastavljanje vlade. CDU i ostale velike stranke odbacuju suradnju s AfD-om, dok je BSW nakon izbora ostavio otvoreniji stav

Natrag na Weidel, koju mnogi smatraju najzaslužnijom za rast stranke i njezinu popularnost.

Tuga zbog kebaba

Alice Elisabeth Weidel rođena je 6. veljače 1979. godine u Güterslohu na sjeverozapadu države. Odrasla je u dobrostojećoj obitelji i odmalena je pokazivala sklonost prema knjigama. Bila je jedna od najboljih učenica u svojoj srednjoj školi, a potom je diplomirala ekonomiju na sveučilištu Bayreuth kao jedna od najboljih u klasi.

U godišnjaku postoji i mini intervju s Weidel, kakav je napravljen i s ostalim studentima. Samo što je većina kao najtežu stvar prilikom studiranja izdvojila stres povezan s ispitima, dok je za Weidel najgori trenutak studija bilo zatvaranje fast fooda "Doner Kebab Istanbul". Turke, za koje će reći da se nisu prilagodili Njemačkoj i koje njezina stranka, barem većina njih želi masovno protjerati, tad je, očito, cijenila. Valjda je ljubav prema kebabu bila jača.

AfD-u je pristupila 2013. godine. No taj AfD, kako je i sam priznao jedan od osnivača stranke Bernd Lucke, nema nikakve veze s ovim današnjim AfD-om. Oni su bili zamišljeni kao protestna stranka koja se protivi euru, koja se protivi njemačkoj intervenciji i spašavanju posrnulih ekonomija, poput one Grčke... Nikakve priče o migrantima tu nije bilo. No stvari su nekako izmakle kontrole. Lucke je napustio stranku, a kontrolu su preuzeli ljudi s dosta opasnim željama i namjerama.

Kako vitar puše...

I s njima se Weidel "skompala". Iako je bila na strani Luckea, kad je kontrolu nad strankom preuzela Frauke Petry, odmah je uskočila u njezin "kamp". Kad je Petry napustila stranku, Weidel je to iskoristila kako bi se popela po hijerarhijskoj ljestvici. Stara savezništva, pokazalo se, za Weidel nemaju preveliku ulogu. Stranka je u tom periodu sve više skretala prema desno. Politika tadašnje kancelarke Angele Merkel, koja je 2015. "otvorila" Njemačku migrantima, bilo je nešto na čemu su odlučili zajahati.

Godina 2017. bila je jedna od ključnih prekretnica za AfD. Jedan od najvažnijih ljudi stranke, Björn Höcke, tada je šokirao njemačku javnost govorom u Dresdenu u kojem je berlinski spomenik ubijenim Židovima Europe nazvao "spomenikom sramote" te pozvao na "180-stupanjsku promjenu politike sjećanja". Govorio je i protiv njemačkog suočavanja s vlastitom nacističkom prošlošću, što je izazvalo snažne osude i unutar same stranke.

Iako se činilo da bi takve izjave mogle dovesti do njegova izbacivanja, to se nije dogodilo. Weidel je bila među članovima vodstva koji su tražili pokretanje postupka protiv Höckea, no prijedlog je na kraju povukla. Za njezine političke ambicije možda je bilo mudrije ne ulaziti u otvoreni rat sa sve snažnijim desnim krilom stranke.

Te godine ušli su u njemački parlament, prvi put nakon Drugog svjetskog rata dovodeći jednu krajnje desnu stranku s tako snažnim izbornim rezultatom u Bundestag. AfD je osvojio 12,6 posto glasova i 94 zastupnička mjesta te postao treća najveća politička snaga u parlamentu.

- Ovakva politika koju provodi Angela Merkel uništit će državu. Donald Trump je rekao kako je Merkel luda i ja se apsolutno slažem s tim - rekla je 2017. Weidel, koja kao politički uzor ističe Margaret Thatcher jer je "dovela državu u red".

U e-mail prepisci iz 2013. godine, za koju je na početku tvrdila da nema veze s njom, pa je onda slučaj jednostavno prestala komentirati, Merkel i njezine kolege Weidel je nazvala "svinjama koje su marionete saveznika iz 2. svjetskog rata". Spominje u tome mailu i neke izraze iz doba nacista, poput "Überfremdung" ili strana infiltracija.

No nema Weidel problema sa svim došljacima u Njemačku. O tome je govorila u intervjuu za desničarski politički blog Philosophia Perennis.

'Jedina zaštitnica gay prava...'

- Posljednjih desetljeća Njemačka je stalno imala imigraciju iz cijeloga svijeta. Konkretno, veliki val useljavanja u 1960-im i 1970-im godinama doveo je mnogo ljudi u našu državu. Stigli su Talijani, Jugoslaveni, Španjolci, Portugalci, Grci... Nakon pada i raspada SSSR-a stigli su i Rusi, Nijemci ruskih korijena... Sve te imigrantske skupine ovdje su se savršeno integrirale, čak i asimilirale te su sad naši sugrađani. Nažalost, iznimka su ljudi turskog podrijetla, ne želim ni tu generalizirati, ali vrlo značajan dio tih ljudi ostaje nam stranac. Sad se postavlja pitanje koliko njihova vjera, islam, ima veze s tim - rekla je Weidel u ovom velikom intervjuu.

Svoju stranku, koja se otvoreno protivi gay brakovima i koje veliki dio njezinih članova smatra nečim "iznimno štetnim", nazvala je i jedinom zaštitnicom gay prava u Njemačkoj.

- Vidite, na kraju krajeva, homoseksualcima i lezbijkama u ovoj zemlji nije bitno hoće li se njihova veza zvati 'građansko partnerstvo' ili 'brak' ako se jedva usuđuju šetati ruku pod ruku ulicama velikih gradova. AfD je jedina prava zaštitnica za homoseksualce i lezbijke u Njemačkoj - tvrdi Weidel i nastavlja:

- U 90-ima se niste mogli prošetati gradskim središtima Berlina, Hamburga, a posebno Kölna, a da stalno ne srećete gay i lezbijske parove koji uživaju u svojoj slobodi, drže se za ruke i ljube se. To se danas više ne može vidjeti, barem u toj mjeri. Jer ljudi se sve više boje reakcija. I ne govorim o reakcijama njemačkih umirovljenika, nego posebno mladih muslimanskih migranata. Moj subjektivni dojam je vrlo jasan: otvorena homoseksualnost polako, ali sigurno nestaje s ulične scene.

Tvrdi da crkve, sindikati, LGBT udruge, ljevica... rade protiv interesa LGBT zajednice.

- Oni negiraju opasnost koja nam prijeti jer muslimanska populacija u Njemačkoj raste, a s njom i netolerancija prema našem načinu života - rekla je Weidel za Philosophia Perennis.

Iako je ona migrante više puta nazvala "nepismenima", što je i blaga izjava u odnosu na one kakve daju drugi članovi AfD-a, tvrdi kako u toj stranci nema rasista.

Tko je prava Alice?

Što se to dogodilo s Alice? Stoji u e-mailu koji je jedan bivši kolega iz svijeta investicijskog bankarstva uputio drugom kolegi. Alice znaju godinama, družili su se i privatno, uspješno surađivali na brojnim projektima s internacionalnim kompanijama...

I jednostavno ne mogu prepoznati bivšu kolegicu u današnjim nastupima.

- Ako je imala tako radikalne poglede dok je radila u banci, mogu vam reći da ih je držala za sebe - rekao je jedan bivši kolega anonimno za Financial Times.

Začuđeni su i njezini školske kolege. Očekivali su da će Alice uspjeti, vidjeli su je kao šeficu neke važne kompanije, uspješnu poduzetnicu... Ali nikako kao vođu ekstremno desničarske stranke.

- U školi je bila dominantan karakter. Nekad je djelovala i arogantno, s njom nije bilo lako biti prijatelj. Znali smo da će dogurati daleko. Možda u Sydney, možda u Zurich, London, New York... Ali ne ovo - rekao je bivši kolega u razgovoru za Spiegel 2017. godine.

Koja je prava Alice, nije na kraju ni bitno. Uloga "negativke" je smeta, ali ona ne odustaje.

- Ne sviđa mi se kako su moja partnerica i moja djeca odjednom stavljeni u fokus s negativnim implikacijama - kaže Alice.

Prije nekoliko godina održala je žestoki govor o "zaustavljanju političke korektnosti", koji joj se obio u glavu.

- Ova Nazi-Schlampe (nazi drolja) je u pravu. Treba zaustaviti političku korektnost. Je li to bilo dovoljno nekorektno? Nadam se - rekao je voditelj NDR-a u satiričkoj emisiji.

Weidel ga je tužila, ali sud je tužbu odbacio.

- Ako ste se ikad pitali što je zajedničko fašistima i lezbijkama, to je njihova frizura - poručili su voditelji s američkog NBC-ja u segmentu koji se bavio usponom desnice u Europi.

Ali svi ovi skandali i optužbe zapravo su dobrodošli AfD-u. Otkad ih Weidel vodi, popularnost im raste. Za jedne je nazi drolja, za druge pak spasiteljica Njemačke i njemačkih vrijednosti.

- Ovo što nam mediji rade je antidemokratski i birači to primjećuju. Sve više ljudi shvaća namjeru iza ovakvog izvještavanja o AfD-u. Stalno se pretjeruje i to je ljude učinilo imunima na njihove laži. Žele nas ušutkati. Ovo je borba protiv vjetrenjača. Ali je važna borba. Sotoniziraju nas, klevetaju, povezuju s najmračnijim razdobljem njemačke prošlosti. I njihovo zastrašivanje je učinkovito zbog stalnog ponavljanja - rekla je svojevremeno Alice.

U svojim govorima često ističe kako je ljuta. Ljuta zbog migranata, ljuta jer država ne ide u dobrom smjeru, ljuta jer stariji ne žive dobro...

I na tom osjećaju nastavlja okupljati istomišljenike. Nije samo ona u državi ljuta...

- AfD je stranka koja se zalaže za zakon i red te za očuvanje naše slobodne zapadne kulture i civilizacije. AfD je stranka koja štiti sve građane naše zemlje - bez obzira na njihov društveni status, etničku pripadnost ili seksualnu orijentaciju - reći će Weidel i opet istaknuti svoju partnericu, filmašicu šrilankanskog podrijetla, Saru Bossard.

No jasno je da su ove izjave s "figom u džepu". Jer teško da postoji musliman, kojih je u Njemačkoj oko nekoliko milijuna, koji će joj dati svoj glas. Može ona koliko hoće "trubiti" o zaštiti svih građana Njemačke, ali jasno je na koga se to u prvom planu misli. Na bijele Nijemce.

Pa onda ostale bijelce u državi. A među njima i brojne Hrvate. Pretragom online foruma i zajednica na društvenim mrežama koje okupljaju Hrvate u Njemačkoj može se pronaći mnogo simpatizera gospođe Weidel. CDU, njemački pandan HDZ-a, za neke je ipak postao preblag u svojoj retorici po brojnim društvenim pitanjima.

A ako nekim čudom jednoga dana oni budu državna vlast, Weidel najavljuje Dexit, referendum o napuštanju EU-a. Prije je govorila kako je Njemačkoj tu mjesto, kako bi države poput Grčke trebale same izaći, ali očito smatra kako bi joj ovakve izjave mogle donijeti dodatne bodove u trenucima kad Europa skreće udesno.

- Ljudi bi trebali moći odlučiti. Kao što su Britanci napravili. Mogli bismo provesti referendum - rekla je za Financial Times u siječnju 2024. godine.