Indira Levak poslala je dirljivu poruku Halidu Bešliću: 'Stalno si mi u mislima i srcu... Volim te'

Indira Levak (52) ganula je mnoge svojom posljednjom objavom na društvenim mrežama. Naime, pjevačica je na svom Instagram profilu, u dirljivom postu, poslala poruku podrške svom bliskom prijatelju, Halidu Bešliću (71). Inače, legendarni pjevač već se nekoliko tjedana nalazi na liječenju u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, točnije na odjelu onkologije.

- Stalno si mi u mislima i srcu...Da mi što prije ozdraviš i ponovo nas sve zagrliš svojom dobrotom i pjesmom...Brate, prijatelju...Volim te - napisala je Indira ispod fotografije s Bešlićem, dok su se u komentarima nizale želje za Halidov brz oporavak.

'Brzo ozdravljenje Halidu, i povratak pjesmi', 'Želim mu što brže ozdravljenje i da bude dobro', 'Halide čekamo te', 'Brz oporavak našem Halidu', 'Legendo naša brz oporavak', pisali su.

Lijepe želje Halidu je nedavno uputila i bivša loto djevojka Suzana Mančić.

- Od srca želim Halidu Bešliću da dobije ovu životnu bitku. Želim mu sve najbolje, njemu i njegovoj obitelji, i još mnogo dobrih pjesama jer je on veliki pjevač i dobar čovjek - poručila mu je Mančić tada.

Nedavno ga je u bolnici posjetio njegov kolega Osman Hadžić, koji je otkrio kakvo je trenutno zdravstveno stanje pjevača.

- Prije dva dana bio sam kod njega, proveli smo zajedno oko dva, tri sata. Halid sve to dobro podnosi. Apsolutno se po njegovom govoru i ponašanju ne bi reklo da je bolestan. Jako je dobar, mentalno je jak. Svjestan je da je situacija ozbiljna, ali se dobro nosi s tim - prokomentirao je Osman za Telegraf.

Također, kako je rekao, Halid je dobio i liječničku zabranu da idućih mjesec dana bilo što radi, jer će tako najbolje moći pratiti razvoj bolesti.

- On mi je rekao da i za Novu godinu, što ima dogovoreno u Sarajevu, do kraja mjeseca mora znati sve o svom stanju. Jedino smo o tome pričali. On ne izgleda kao da je bolestan. Apsolutno je isti kao i prije ove situacije. Da ga čovjek sretne na ulici, ne bi pomislio da je bolestan - istaknuo je Hadžić.

Usto, dodao je i da je Halid prilično uvjeren da će iz bolesti izaći kao pobjednik.

- Halid kaže: 'Ma ja to pobjeđujem sto posto!' I mi se tome nadamo - zaključio je Hadžić.

Podsjetimo, Halid zbog zdravstvenih poteškoća otkazao i nekoliko koncerata. Inače, pjevač je u bolnici je završio zbog problema s jetrom, a upravo je ona ključna za njegov oporavak. Trenutno, liječnici pažljivo prate kako organ reagira na terapiju i koliko se oporavlja.

