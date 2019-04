Nina Martina: 'I ja imam višak kože, samo ga dobro upakiram'

Nina Martina Korbar (25), natjecateljica posljednje sezone showa 'Život na vagi', vježbanjem i pravilnom prehranom izgubila je skoro 70 kilograma. U show je ušla sa 124 kile, a zbog uspješne 'transformacije' je u samo nekoliko mjeseci skupila više od 30.000 pratitelja na društvenim mrežama kojima dijeli savjete kako doći do idealne težine.

[video: 1205344 / Nina Martina i Mario iz Života na vagi nisu se odvajali jedno od drugog na otvorenju salona Lucije Šarić.]

Nedavno je na društvenim mrežama objavila fotografiju s treninga, te označila dio trbuha. Tako je svojim obožavateljima dala do znanja kako se i ona bori s viškom kože koji je ostao nakon prisutan nakon gubitka kilograma.

Foto: Instagram

- Puno mi vas piše da sam sretnica jer nemam viška kože, ali imam, samo to sve dobro upakiram i uslikam se pod dobrim kutem, ali višak kože je tu. Odlučila sam objaviti ovu fotku jer želim da svi vi koji ste u procesu kao ja ili ste uspješno završili svoj proces, ali imate višak kože, da vam kažem da je to skroz ok i da višak kože možemo imati skoro svi, ali to trebamo prihvatiti. Trebamo zavoljeti sebe u procesu mršavljenja i shvatiti da nije naše tijelo krivo za taj višak i za izgled kakav ima oblik i naša glava, MI smo krivi, a naše tijelo trebamo voljeti jer nam svejedno daje priliku da ga iznova mijenjamo i kreiramo drugačiji i ljepši oblik - napisala je Nina Martina na Instagramu te dodala koliko joj je prije bilo teško živjeti i obavljati svakodnevne stvari.

Foto: Instagram

- Smršavila sam skoro pa 70 kilograma. Bila sam osoba koja nije mogla prohodati 100 metara bez da se uspuše, a danas radim muške sklekove bez problema, odrađujem treninge koje ne može odraditi svatko, pomičem svoje granice rapidnom brzinom i uživam u svojoj promjeni. Fokusirana sam na sebe, na svoju sreću i vjerujte mi, onaj tren kad sami sebi postanete najbitniji i kad ne živite da udovoljite drugima i ne obazirete se na tuđe priče i komentare, ne uspoređujete se sa drugima nego gledate svoj put i obazirete se samo na vaš unutarnji glas i svoj osobni rast onda možete biti sigurni da ste već odradili više od pola puta i da vam je uspjeh zagarantiran - zaključila je.