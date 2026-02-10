Obavijesti

Show

Komentari 1
NAŠLI LJUBAV U SPORTU

Olimpijske ljubavi: Od partnera na ledu do rivala u hokeju, ovi parovi natječu se u Italiji...

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 4 min
Olimpijske ljubavi: Od partnera na ledu do rivala u hokeju, ovi parovi natječu se u Italiji...
Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Zimske olimpijske igre za neke sportaše imaju posebnu notu, onu ljubavnu. Sa svojim partnerima i partnericama dijele sve u životu, pa tako i profesionalni život, a izdvojili smo 10 parova koji se natječu ove godine

Admiral

Život profesionalnih sportaša ne može se usporediti ni s jednim drugim, pa su neki olimpijci pronašli ljubav s kolegama koji razumiju uspone i padove sporta. Od klizača s kemijom izvan klizališta do hokejaša na suprotnim stranama, evo koji parovi se natječu na Zimskim olimpijskim igrama 2026. koje se održavaju u talijanskim gradovima Milanu i Cortini d'Ampezzo. 

IZNOS OD KOJEG 'BOLI GLAVA' Vonn pala nakon samo nekoliko sekundi. Evo koliko je zaradila
Vonn pala nakon samo nekoliko sekundi. Evo koliko je zaradila

Madison Chock i Evan Bates, koji su partneri u klizanju od 2011., vjenčali su se 2024. godine, a par koji je osvojio zlatnu medalju vraća se na Zimske olimpijske igre.

- Klizanje nam je oduvijek bio glavni fokus, ali mislim da nam je posljednjih godina veza puno važnija - rekao je Bates za People uoči Zimskih olimpijskih igara. Dodao je kako su kroz gotovo sva životna iskustva prošli zajedno te u svemu i dalje pronalaze veliku strast.

Figure Skating - Team Event - Victory Ceremony
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Magnus Nedregotten i Kristin Skaslien osvojili su dvije olimpijske medalje kao tim u mješovitim parovima curlinga, predstavljajući Norvešku. Upoznali su se 2009., no njihova ljubav je procvjetala tek dvije godine kasnije tijekom nacionalnog natjecanja u curlingu. Iz prve su se kvalificirali za Svjetsko prvenstvo onda, a nedugo nakon postali su dinamični dvojac na ledu i izvan njega te su stali pred oltar.

JOSIP BRUSIĆ Rođen je u Rijeci, a na Igrama lovi medalju za Kanadu u sportu gdje se juri i do 150 km na sat
Rođen je u Rijeci, a na Igrama lovi medalju za Kanadu u sportu gdje se juri i do 150 km na sat

- Činjenica da osvajate medalje sa svojom partnericom daje vam puno motivacije. To vas tjera da nastavite zajedno ganjati još više pobjeda - rekao je Nedregotten za The Straits Times.

Pjong?ang: ZOI, Ceremonija dodjele medalja curlingašima
Foto: Michael Kappeler/DPA

Paraolimpijci i dugogodišnji partneri Aaron Pike i Oksana Masters pokazali su već svoje nevjerojatne sposobnosti na zimskim i ljetnim Olimpijskim igrama. U Milanu se oboje natječu u paranordijskom skijanju, gdje Masters ide na svoje četvrto zlato, a Pike na prvo. 

- Zanimljivo je da se uvijek natječemo jedno protiv drugoga bilo kod kuće ili na snijegu i treningu. Istovremeno nas veže ljubav prema sportu i to je stvarno lijepo - rekla je Masters za People još 2022. godine. Par je američkim medijima najavio da bi se u Milanu ove godine voljeli vjenčati. 

Foto: Oksana Masters/Instagram

Legenda brzog klizanja Brittany Bowe upoznala je svoju partnericu, hokejašicu Hilary Knight, na Olimpijskim igrama 2022. godine. Bowe je komentirala onda kako joj je ta veza "najveća pobjeda iz Pekinga". 

NA MALOJ SKAKAONICI 'Gledam Olimpijske igre i vidim jugoslavensku zastavu u publici'
'Gledam Olimpijske igre i vidim jugoslavensku zastavu u publici'

- Razumijemo jedna drugu potpuno i sigurno je pomoglo to što smo obje posvećene sportu u velikoj mjeri - rekla je Knight za NBC komentirajući svoju vezu s Bowe. Djevojke su stvorile dom u Salt Lake Cityju, a obje predstavljaju SAD u svojim disciplinama u Milanu. 

Foto: Instagram/Brittany Bowe

Sportašice Nicole Silveira i Kim Meylemans vjenčale su se prošle godine, a natjecat će se jedna protiv druge u ženskoj skeleton disciplini. Silveira će predstavljati Brazil, dok će Meylemans, pobjednica Svjetskog kupa u skeletonu 2026., natjecati se za Belgiju. Meylemans je na društvenim mrežama nedavno istaknula upravo svoju suprugu kao najveću podršku tijekom natjecanja, a napisala je kako ju nitko ne razumije kao ona.

Foto: Instagram/Nicole Silveira

Ashley Caldwell i Justin Schoenefeld ostvarili su velike pobjede na snijegu i izvan njega. Par, koji se vjenčao i dobio svoje prvo dijete prošle godine, zajedno je osvojio zlato na Olimpijskim igrama 2022. u mješovitom ekipnom akrobatskom skijanju slobodnim stilom - i vraćaju se kako bi obranili svoj naslov na Olimpijskim igrama ove godine.

PROBLEMI ZA ORGANIZATORE VIDEO Nije prošao ni tjedan od početka ZOI, a sportaši se žale. Pogledajte kako pucaju medalje
VIDEO Nije prošao ni tjedan od početka ZOI, a sportaši se žale. Pogledajte kako pucaju medalje

- Olimpijskim sportašima je teško živjeti život izvan sporta i sretni smo što dijelimo raspored i sam način života - rekla je Caldwell za časopis Northern Virginia prije četiri godine.

Foto: Instagram/Ashley Caldwell

Jocelyn Peterman i Brett Gallant bračni su par koji se natječe u mješovitim parovima u curlingu ove godine u Milanu. Gallant je Olimpijske igre 2018. naveo kao sudbonosne za njihovu ljubav. Htio se priključiti kanadskom timu te godine, a onda je upoznao i svoju buduću suprugu te je u isto vrijeme započeo karijeru i romantičnu vezu. 

- Da nije bilo tih Olimpijskih igara, vjerojatno ne bismo danas bili zajedno i ne bismo skupa mogli raditi sve ove lude avanture - komentirao je za Olympics.com.

Curling - Mixed Doubles Round Robin Session 13 - Switzerland vs Canada
Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Ronja Savolainen i Anna Kjellbin upoznale su se dok su igrale u švedskoj ženskoj hokejaškoj ligi, a njihova romantična veza započela je 2019. godine. Iako su nerazdvojne izvan klizališta, često su protivnice na ledu, igrajući za suparničke timove u PWHL-u i predstavljajući različite zemlje na utakmicama.

SRETNO, NAŠI Danas na Igrama: Prvi nastupi hrvatskih sportaša! Borit će se u klizanju, sprintu i biatlonu...
Danas na Igrama: Prvi nastupi hrvatskih sportaša! Borit će se u klizanju, sprintu i biatlonu...

- Kada igraš, samo o tome razmišljaš. Poslije smo prijateljice, a na ledu mi je ona neprijatelj, tako to ide - komentirala je Savolainen za Ottawa Cizizen prije dvije godine. 

Foto: Instagram/Ronja Savolainen

Emily Fischnaller udala se za svog kolegu, sanjkaša Dominika Fischnallera, prošle godine. Dugo su godina bili u vezi na daljinu, a danas im je dom Cortina d'Ampezzo u Italiji. Međutim, na igrama 2026. u Milanu predstavljat će različite zemlje, SAD i Italiju.

- Olimpijske igre će biti kao veliki obiteljski festival, što ih čini veoma posebnima - rekao je Dominik za WGN9. Dodao je kako se nada da će im ovo biti najbolje Olimpijske igre dosad.

Foto: Instagram/Emily Fischnaller

Klizači Charlène Guignard i Marco Fabbri bili su u vezi prije nego što su 2010. postali partneri na ledu. Par, koji je u vezi 17 godina, predstavljat će Italiju na Zimskim olimpijskim igrama koje stižu u njihovu domovinu.

- Par smo i izvan leda te zajedno dijelimo doslovno sve. Skupa smo sve postigli i emocije su vrlo snažne - komentirao je Fabbri za Olympics.com.

Figure Skating - Team Event - Ice Dance - Free Dance
Foto: YARA NARDI/REUTERS

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Poznata srpska voditeljica na izbor za Miss stigla u 'goloj' haljini, malo ostavila mašti...
ZASJENILA NATJECATELJICE

FOTO Poznata srpska voditeljica na izbor za Miss stigla u 'goloj' haljini, malo ostavila mašti...

Dušica Jakovljević (44) poznata je srpska televizijska voditeljica i medijska figura, a najprepoznatljivija je po vođenju popularnih reality formata i zabavnih emisija na televiziji Pink. U nedjelju je na natjecanje Miss Srbije stigla u minijaturnoj, gotovo prozirnoj haljini...
FOTO Evo kako izgleda Anisha Isa Kalebić, lijepa brunejska princeza hrvatskih korijena
OBITELJ SULTANA

FOTO Evo kako izgleda Anisha Isa Kalebić, lijepa brunejska princeza hrvatskih korijena

Princ i njegova supruga Anisha, poznata po hrvatskom podrijetlu, dočekali su prvu bebu, a vijest o rođenju djevojčice objavljena je uz svečanu ceremoniju u kraljevskoj palači.
FOTO Tko je Maja iz Gospodina Savršenog? Zanosnu Mostarku uspoređuju s filmskim divama
MNOGIMA 'ZAPELA' ZA OKO

FOTO Tko je Maja iz Gospodina Savršenog? Zanosnu Mostarku uspoređuju s filmskim divama

Maja iz Mostara u RTL-ov show 'Gospodin Savršeni' ušla je prilično nenametljivo, ali s vrlo jasnim stavom. Došla je po ljubav, ali onu koja ima neku težinu, a ne samo ružu i kadar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026