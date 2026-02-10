Olimpijske ljubavi: Od partnera na ledu do rivala u hokeju, ovi parovi natječu se u Italiji...

Život profesionalnih sportaša ne može se usporediti ni s jednim drugim, pa su neki olimpijci pronašli ljubav s kolegama koji razumiju uspone i padove sporta. Od klizača s kemijom izvan klizališta do hokejaša na suprotnim stranama, evo koji parovi se natječu na Zimskim olimpijskim igrama 2026. koje se održavaju u talijanskim gradovima Milanu i Cortini d'Ampezzo.

Madison Chock i Evan Bates, koji su partneri u klizanju od 2011., vjenčali su se 2024. godine, a par koji je osvojio zlatnu medalju vraća se na Zimske olimpijske igre.

- Klizanje nam je oduvijek bio glavni fokus, ali mislim da nam je posljednjih godina veza puno važnija - rekao je Bates za People uoči Zimskih olimpijskih igara. Dodao je kako su kroz gotovo sva životna iskustva prošli zajedno te u svemu i dalje pronalaze veliku strast.

Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Magnus Nedregotten i Kristin Skaslien osvojili su dvije olimpijske medalje kao tim u mješovitim parovima curlinga, predstavljajući Norvešku. Upoznali su se 2009., no njihova ljubav je procvjetala tek dvije godine kasnije tijekom nacionalnog natjecanja u curlingu. Iz prve su se kvalificirali za Svjetsko prvenstvo onda, a nedugo nakon postali su dinamični dvojac na ledu i izvan njega te su stali pred oltar.

- Činjenica da osvajate medalje sa svojom partnericom daje vam puno motivacije. To vas tjera da nastavite zajedno ganjati još više pobjeda - rekao je Nedregotten za The Straits Times.

Foto: Michael Kappeler/DPA

Paraolimpijci i dugogodišnji partneri Aaron Pike i Oksana Masters pokazali su već svoje nevjerojatne sposobnosti na zimskim i ljetnim Olimpijskim igrama. U Milanu se oboje natječu u paranordijskom skijanju, gdje Masters ide na svoje četvrto zlato, a Pike na prvo.

- Zanimljivo je da se uvijek natječemo jedno protiv drugoga bilo kod kuće ili na snijegu i treningu. Istovremeno nas veže ljubav prema sportu i to je stvarno lijepo - rekla je Masters za People još 2022. godine. Par je američkim medijima najavio da bi se u Milanu ove godine voljeli vjenčati.

Foto: Oksana Masters/Instagram

Legenda brzog klizanja Brittany Bowe upoznala je svoju partnericu, hokejašicu Hilary Knight, na Olimpijskim igrama 2022. godine. Bowe je komentirala onda kako joj je ta veza "najveća pobjeda iz Pekinga".

- Razumijemo jedna drugu potpuno i sigurno je pomoglo to što smo obje posvećene sportu u velikoj mjeri - rekla je Knight za NBC komentirajući svoju vezu s Bowe. Djevojke su stvorile dom u Salt Lake Cityju, a obje predstavljaju SAD u svojim disciplinama u Milanu.

Foto: Instagram/Brittany Bowe

Sportašice Nicole Silveira i Kim Meylemans vjenčale su se prošle godine, a natjecat će se jedna protiv druge u ženskoj skeleton disciplini. Silveira će predstavljati Brazil, dok će Meylemans, pobjednica Svjetskog kupa u skeletonu 2026., natjecati se za Belgiju. Meylemans je na društvenim mrežama nedavno istaknula upravo svoju suprugu kao najveću podršku tijekom natjecanja, a napisala je kako ju nitko ne razumije kao ona.

Foto: Instagram/Nicole Silveira

Ashley Caldwell i Justin Schoenefeld ostvarili su velike pobjede na snijegu i izvan njega. Par, koji se vjenčao i dobio svoje prvo dijete prošle godine, zajedno je osvojio zlato na Olimpijskim igrama 2022. u mješovitom ekipnom akrobatskom skijanju slobodnim stilom - i vraćaju se kako bi obranili svoj naslov na Olimpijskim igrama ove godine.

- Olimpijskim sportašima je teško živjeti život izvan sporta i sretni smo što dijelimo raspored i sam način života - rekla je Caldwell za časopis Northern Virginia prije četiri godine.

Foto: Instagram/Ashley Caldwell

Jocelyn Peterman i Brett Gallant bračni su par koji se natječe u mješovitim parovima u curlingu ove godine u Milanu. Gallant je Olimpijske igre 2018. naveo kao sudbonosne za njihovu ljubav. Htio se priključiti kanadskom timu te godine, a onda je upoznao i svoju buduću suprugu te je u isto vrijeme započeo karijeru i romantičnu vezu.

- Da nije bilo tih Olimpijskih igara, vjerojatno ne bismo danas bili zajedno i ne bismo skupa mogli raditi sve ove lude avanture - komentirao je za Olympics.com.

Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Ronja Savolainen i Anna Kjellbin upoznale su se dok su igrale u švedskoj ženskoj hokejaškoj ligi, a njihova romantična veza započela je 2019. godine. Iako su nerazdvojne izvan klizališta, često su protivnice na ledu, igrajući za suparničke timove u PWHL-u i predstavljajući različite zemlje na utakmicama.

- Kada igraš, samo o tome razmišljaš. Poslije smo prijateljice, a na ledu mi je ona neprijatelj, tako to ide - komentirala je Savolainen za Ottawa Cizizen prije dvije godine.

Foto: Instagram/Ronja Savolainen

Emily Fischnaller udala se za svog kolegu, sanjkaša Dominika Fischnallera, prošle godine. Dugo su godina bili u vezi na daljinu, a danas im je dom Cortina d'Ampezzo u Italiji. Međutim, na igrama 2026. u Milanu predstavljat će različite zemlje, SAD i Italiju.

- Olimpijske igre će biti kao veliki obiteljski festival, što ih čini veoma posebnima - rekao je Dominik za WGN9. Dodao je kako se nada da će im ovo biti najbolje Olimpijske igre dosad.

Foto: Instagram/Emily Fischnaller

Klizači Charlène Guignard i Marco Fabbri bili su u vezi prije nego što su 2010. postali partneri na ledu. Par, koji je u vezi 17 godina, predstavljat će Italiju na Zimskim olimpijskim igrama koje stižu u njihovu domovinu.

- Par smo i izvan leda te zajedno dijelimo doslovno sve. Skupa smo sve postigli i emocije su vrlo snažne - komentirao je Fabbri za Olympics.com.

Foto: YARA NARDI/REUTERS